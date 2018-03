Na kim ciąży obowiązek rozbiórki wiaduktu

Wiadukt jest obiektem drogowym w cišgu dróg publicznych, których zarzšdcš jest gmina. Bez znaczenia jest brak uregulowanego tytułu prawnego na rzecz gminy – orzekł sšd.

Wiadukt nad liniš kolejowš, łšczšcy ulice Piastowskš i Kolejowš w Piechowicach w woj. dolnoœlšskim, był od dłuższego czasu w fatalnym stanie, groził zawaleniem. Obiekt z 1902 r., z okresu budowy linii kolejowej Wrocław-Szklarska Poręba, nadgryzła korozja, spękały główne filary, groził zawaleniem. Został więc wyłšczony z ruchu kołowego, lecz nadal służył pieszym. Podczas kontroli stwierdzono, że jego zły stan techniczny wynikał z braku konserwacji i remontów. Dopiero po tej kontroli wywieszono tablice ostrzegawcze, informujšce o zagrożeniu życia, a wejœcie zagrodzono słupkami i stalowš siatkš ogrodzeniowš.

Dolnoœlšski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego we Wrocławiu (dalej WINB) wydał zakaz użytkowania wiaduktu oraz wyłšczył z ruchu linię kolejowš na odcinku, przebiegajšcym pod wiaduktem. WINB stwierdził, że wiadukt jest obiektem nieużytkowanym, który nie nadaje się do remontu lub odbudowy i nakazał jego rozbiórkę. Nakaz został skierowany do Gminy Miejskiej Piechowice, jako do zarzšdcy drogi, w skład której wchodzi wiadukt. Jest on obiektem mostowym, przeprowadzajšcym dwie ulice nad liniš kolejowš. Będšc ich zarzšdcš, Gmina Miejska Piechowice jest również zarzšdcš wiaduktu – brzmiało uzasadnienie decyzji. Zgodnie z ustawš o samorzšdzie gminnym, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należš do zadań własnych gminy. Toteż główny inspektor nadzoru budowlanego potwierdził, że rozbiórkę ma wykonać Gmina Miejska Piechowice.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, miasto Piechowice, które oszacowało koszt rozbiórki na co najmniej 300 tys. zł, zwróciło się o uchylenie skierowanej do gminy decyzji o rozbiórce i nakazanie jej wykonania spółce kolejowej jako właœcicielowi terenu pod wiaduktem. Zdaniem gminy, nigdy nie była ona, i nie jest właœcicielem wiaduktu kolejowego, i nie poczuwa się do odpowiedzialnoœci za jego stan. Obecny stan prawny jest nieuregulowany, wiadukt nie został przekazany Gminie Piechowice decyzjš komunalizacyjnš, i nie ma ona do niego żadnego tytułu prawnego. Znajduje się na terenie działki kolejowej, gminie jest zbędny i nie jest konieczny dla ruchu w mieœcie. Niezależnie od tego, kto jest jego właœcicielem lub zarzšdcš, rozbiórka powinna być wykonana, ale przez kolej. Miasto nie ma na to œrodków w budżecie.

Pełnomocnik spółki kolejowej oœwiadczył, że kolej nie poczuwa się do odpowiedzialnoœci za ten obiekt. Nie jest jego właœcicielem, i ani go nie wybudowała, ani nie nabyła. Wiadukt nie służy spółce, jest jedynie obiektem budowlanym, znajdujšcym się na jej terenie. Nie ma też ona technicznych możliwoœci jego remontu lub odbudowy, ponieważ spółka nie była, i nie jest: jego użytkownikiem, zarzšdcš czy właœcicielem, i nie poczuwa się do odpowiedzialnoœci za ten obiekt.

WSA uznał decyzje organów budowlanych za prawidłowe, i oddalił skargę. Zdaniem sšdu, organy budowlane ustaliły w sposób bezsporny, że wiadukt nie jest zwišzany z ruchem kolejowym. Usytuowany nad liniš kolejowš, nie jest niezbędny do wykonywania zadań, wynikajšcych z ustawy o transporcie kolejowym. Jest obiektem drogowym w cišgu dróg publicznych, których zarzšdcš jest gmina. Bez znaczenia jest brak uregulowanego tytułu prawnego gminy i faktyczne nie wykonywanie zarzšdu. A ponieważ nie nadaje się do remontu, a dla miasta nie jest konieczny, obligowało to do wydania decyzji, nakazujšcej właœcicielowi lub zarzšdcy terenu rozbiórkę tego obiektu.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sšdu Administracyjnego, gmina sięgnęła do wykonanej niedawno ekspertyzy, która dopuszczała możliwoœć remontu. Skarżšca gmina uznała to za nowe okolicznoœci, uzasadniajšce umorzenie postępowania o rozbiórkę.

NSA stwierdził jednak, że mogłoby to nastšpić jedynie w razie uzyskania wiarygodnego zapewnienia właœciciela lub zarzšdcy obiektu o możliwoœci wykonania remontu. Tymczasem, aż do chwili obecnej, miasto nie przedstawiło nie tylko takiego wiarygodnego zapewnienia, lecz jakichkolwiek szczegółów ewentualnego remontu. A ponieważ z ekspertyzy wynika, że stan wiaduktu jest alarmujšcy, decyzja o rozbiórce była konieczna. A jej adresat – samorzšd – został wskazany prawidłowo – orzekł NSA w wyroku z 11 stycznia 2018 r.

Na rozbiórkę czeka też drugi, równie zdewastowany, wiadukt w Piechowicach nad torami kolejowymi. Po tymczasowym zabezpieczeniu obu wiaduktów, ich stan nie zagraża obecnie bezpieczeństwu kursujšcych pod nimi pocišgów. Rozbiórki majš być przeprowadzone w 2018 r. Mieszkańcy Piechowic już upominajš się o wybudowanie kładki dla pieszych.

sygnatura akt: II OSK 782/16