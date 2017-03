Uchwała NSA: PKP traci grunty na rzecz gmin

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów 27 lutego br. podjął następującą uchwałę: „Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych". Zdaniem NSA nieruchomości znajdujące się we faktycznym władaniu PKP, co do których nie została wydana decyzja administracyjna o oddaniu gruntu w zarząd, nie mogły zostać uznane za należące do tego przedsiębiorstwa po 8 grudnia 1960 r., czyli po dacie uchylenia rozporządzenia prezydenta RP z 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.

Rozporządzenie to uchyliła ustawa z 2 grudnia 1960 r. o kolejach. Jej przepisy nie zawierały jednak żadnych postanowień w sprawie określenia tytułu prawnego do nieruchomości posiadanych przez PKP. Innymi słowy zarząd ustanowiony rozporządzeniem wygasł, a żadnym późniejszym przepisem nie został ustanowiony.

– Z tego można wyprowadzić wniosek, że nie było intencją ustawodawcy utrzymanie tego prawa – wyjaśniał Jacek Chlebny, sędzia NSA.

Zarząd nad nieruchomością PKP mogły uzyskać jedynie na mocy decyzji administracyjnej. Problem w tym, że takie decyzje były wydawane sporadycznie. PKP uzyskały je tylko w odniesieniu do 10 proc. posiadanych nieruchomości. Pozostałe 90 proc. mogły więc zostać skomunalizowane.

– Są województwa, w których nie było żadnych decyzji (podkarpackie, śląskie) – mówił podczas rozprawy Wojciech Szczęsny, pełnomocnik PKP.

W ocenie NSA sytuacji nie mogła też naprawić uchwalona w 2000 r. ustawa komercjalizacyjna, na mocy której PKP nabyły z mocy prawa prawo użytkowania gruntów, którymi władały 5 grudnia 1990 r. Była to bowiem późniejsza data od 27 maja 1990 r., w której nastąpiła komunalizacja z mocy prawa – nieruchomości.

Oznacza to, że nabycie użytkowania wieczystego przez PKP na podstawie ustawy komercjalizacyjnej nie powodowało, że 27 maja 1990 r. grunty komunalizowane nie należały do rad narodowych.

Opinia

Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

To niezwykle ważna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniająca – w sposób wiążący dla wszystkich składów sądów administracyjnych orzekających w podobnych sprawach – jak należy prawidłowo interpretować przepisy dotyczące komunalizacji. Przesądzenie przez NSA, że komunalizacji podlegały także te nieruchomości, którymi PKP faktycznie władały, a co do których na dzień 27 maja 1990 r. przedsiębiorstwo to nie potrafiło udokumentować przysługujących mu praw, oznacza także możliwość wznowienia zakończonych już ostatecznie postępowań. A tym samym możliwość odzyskania przez gminy gruntów przejętych przez PKP.