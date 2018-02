Czy kilka wniosków jednej osoby o świadczenia z pomocy społecznej można rozpoznać w jednym postępowaniu?

Wszczęcie i prowadzenie jednego postępowania może dotyczyć wielu spraw, w których prawa lub obowišzki stron wynikajš z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawej i w których właœciwy jest ten sam organ. Przepisy nie zakazujš również prowadzenia jednego postępowania w kilku sprawach tej samej strony.

- Ta sama osoba, z uwagi na swojš sytuację, złożyła w oœrodku pomocy społecznej kilka wniosków o różne œwiadczenia z pomocy społecznej. Czy można rozpoznać te wnioski w jednym postępowaniu?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tak. W art. 62 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przewidziano, że w sprawach, w których prawa lub obowišzki stron wynikajš z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właœciwy jest ten sam organ administracji, można wszczšć i prowadzić jedno postępowanie dotyczšce więcej niż jednej strony. W wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach z 7 czerwca 2016 r. (sygn. IV SA/Gl 1192/15, LEX nr 2078927) zwrócono uwagę, że przewidziana tym przepisie możnoœć połšczenia spraw staje się obowišzkiem organu z uwagi na zasadę szybkoœci i ekonomiki postępowania.

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 19 maja 2010 r. (sygn. II OSK 943/10, LEX nr 673898) art. 62 k.p.a. upoważnia organ do połšczenia wielu spraw administracyjnych do wspólnego rozpatrzenia w jednym postępowaniu i rozstrzygnięcia tych spraw jednš decyzjš wydanš w wyniku tego postępowania. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy kilka spraw dotyczy więcej niż jednego podmiotu, ale w orzecznictwie podkreœla się, że nie jest niedopuszczalne prowadzenie jednego postępowania dotyczšcego kilku wniosków tej samej strony.

W wyroku NSA z 2 czerwca 2016 r. (sygn. I OSK 2275/14, LEX nr 2082533) zwrócono uwagę, że w sytuacji, gdy w stosunku do jednego podmiotu jego uprawnienia lub obowišzki wynikajš z tego samego stanu faktycznego i prawnego, nie można mówić o wieloœci spraw, a prowadzenie jednego postępowania w stosunku do jednej sprawy jest zasadš, która nie musi być wywodzona z art. 62 k.p.a. W wyroku NSA z 23 marca 2017 r. (sygn. I OSK 2550/15, LEX nr 2283202) podkreœlono jednak, w jednym postępowaniu można prowadzić także kilka spraw administracyjnych dotyczšcych tego samego wnioskodawcy, gdy wnioski zmierzajš do uzyskania przez wnioskodawcę różnych œwiadczeń z pomocy społecznej, jeżeli prawa strony wynikajš z tego samego stanu faktycznego i właœciwy jest ten sam organ. W takiej sytuacji wskazane jest nawet przeprowadzenie jednego postępowania, ustalajšcego stan majštkowy i osobisty wnioskodawcy oraz jego potrzeby, a także możliwoœć ich zaspokojenia w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej (dalej u.p.s.).

Zwrócono uwagę, że poczynienie ustaleń odnoszšcych się do różnych œwiadczeń jest możliwe dzięki charakterowi i zakresowi podstawowego dowodu w sprawach œwiadczeń z pomocy społecznej, czyli dowodu z wywiadu œrodowiskowego (por. art. 106 ust. 4 oraz art. 107 u.p.s.). Rozpatrywanie zasadnoœci wniosków odbywa się wówczas niejako równolegle, co przyœpiesza załatwienie spraw. Decyzja stanowi w takim przypadku jeden dokument, ale zawierajšcy rozstrzygnięcia kończšce postępowanie w większej iloœci spraw. ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 62 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

podstawa prawna: art. 106 ust. 4, art. 107 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)