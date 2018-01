Opieka zdrowotna - wkrótce testy nowego systemu

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej z 45 wsi i miasteczek wezmš udział w pilotażu koordynowanej opieki zdrowotnej.

Coraz bliżej programu pilotażowego w podstawowej opiece zdrowotnej POZ Plus. Do konsultacji publicznych trafił właœnie projekt zarzšdzenia prezesa NFZ ws. pilotażu testujšcego koordynację opieki na poziomie lekarza I kontaktu. Testy będš we wszystkich województwach, zarówno na obszarach wiejskich, miejskich, jak i wiejsko-miejskich. W woj. dolnoœlšskim obejmie np. trzy miasta lub wsie o liczbie mieszkańców od 5 do 10 tys., a w œlšskim cztery miejscowoœci tej wielkoœci. W Lubuskiem, Lubelskiem, Opolskiem, Podkarpackiem i Podlaskiem opieka koordynowana testowana będzie w dwóch wsiach do 5 tys. mieszkańców, a pilotaż w miastach od 10 do 20 tys, mieszkańców zaplanowano tylko na Mazowszu i w Małopolsce. Najwięcej, bo aż szeœć przychodni POZ weŸmie udział w pilotażu na Mazowszu. W Wielkopolsce, Małopolsce, na Œlšsku będzie ich po cztery, po trzy na Dolnym Œlšsku, w Łódzkiem i na Pomorzu. W pozostałych po dwie.

Poza œwiadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej pilotaż obejmuje œwiadczenia profilaktyczne, program zarzšdzania chorobš i koordynację oraz monitoring przebiegu leczenia przez zespół POZ Plus. Opisano też œcieżki terapeutyczne. Zrealizujš je lekarze rodzinni: diabetologii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii i rehabilitacji.

Program koordynowanej opieki w POZ to flagowy projekt b. ministra Konstantego Radziwiłła, który chciał nadać lekarzowi rodzinnemu nadrzędnš rolę w systemie. Lekarz POZ miał zlecać więcej badań i nadzorować leczenie u specjalistów. Uwagi do projektu można przesyłać do końca stycznia.

