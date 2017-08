Urszula Krzyżanowska-Piękoś: Priorytet to małe i średnie firmy

Rz: Jeden z elementów strategii Alior Banku na lata 2017–2020 zakłada wzrost finansowania mikro-, małych i średnich firm. Obecnie kredyty dla przedsiębiorstw stanowią prawie połowę całego portfela banku. W jakim tempie będzie się rozwijać?

Bank obsługuje już prawie 190 tys. aktywnych klientów biznesowych. Spodziewamy się w tym roku wzrostu biznesu korporacyjnego o ok. 15 proc., chcemy pozyskać ok. 20 tys. nowych klientów firmowych. Zainteresowanie finansowaniem w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw jest coraz większe, co może wynikać z faktu, że ten sektor obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, a przedsiębiorcy szukają dodatkowych źródeł finansowania rozwoju swoich firm. Rozwijając akcje kredytową dla małych biznesów, koncentrujemy się zarówno na atrakcyjności oferty dla klienta, jak i na zachowaniu bezpieczeństwa tego portfela. Jesteśmy też bardzo aktywni w dystrybucji programów pomocy publicznej, przede wszystkim gwarancji portfelowych, które poprawiają warunki oferty dla klienta i stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Zajmujemy drugie miejsce pod względem sprzedaży gwarancji de minimis, udzieliliśmy ich 30 tys. o wartości blisko 6 mld zł.

Nową sprzedaż chcecie łączyć z kolejnymi programami unijnymi. W jaki sposób?

Wykorzystywanie środków z perspektywy UE na lata 2014–2020 będzie przyśpieszać. Polska w tym okresie może otrzymać 82 mld euro i duża część z tych środków trafi do firm, zwłaszcza mikro- i małych. We współpracy z firmą doradczą wprowadziliśmy ofertę bezpłatnego badania, dzięki temu możemy przedstawić przedsiębiorcy indywidualną analizę możliwości otrzymania dotacji oraz wskazać odpowiedni program operacyjny jako źródło finansowania. Oferujemy też promesę kredytową, kredyt na finansowanie wkładu własnego, kredyt pomostowy. Współpracujemy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji kredytów technologicznych, gwarancji de minimis i COSME. We wrześniu będzie dostępna oferta kredytów z gwarancją z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych firm.

Wprowadzicie inne rozwiązania pomagające firmom w pozyskiwaniu środków unijnych?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy specjalną ofertę – Pakiet Europejski – czyli zestaw produktów finansowych i usług doradczych, który zapewnia kompleksową obsługę przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Do tej pory w ramach pakietu przyznano ok. 250 promes na kwotę ponad 1 mld zł, ok. 150 kredytów unijnych (na wkład własny), łącznie wartych ponad 350 mln zł oraz 70 kredytów technologicznych o wartości przekraczającej w sumie 250 mln zł.

Firmy oczekują już nie tylko atrakcyjnych warunków finansowania, ale też dodatkowych usług. Jak chcecie pozyskiwać klientów?

Właśnie uatrakcyjniając ofertę i wprowadzając nowe produkty i usługi. Udostępniliśmy klientom z segmentu mikro-, małych i średnich firm interaktywną platformę zafirmowani.pl. Dajemy im dostęp do bezpłatnej aplikacji księgowej, bazy dokumentów niezbędnych każdej firmie, kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów wideo w zakresie: podatków, kadr i HR, marketingu oraz bezpieczeństwa, a przede wszystkim zakładania, prowadzenia i finansowania przedsiębiorstwa oraz do specjalnych ofert i rabatów. Dzięki funkcjonalnościom społecznościowym, zarejestrowane na portalu firmy mają też możliwość nawiązywania kontaktów pomiędzy sobą i udzielania wzajemnych rekomendacji. Portal będzie cały czas rozwijany i wzbogacany o nowe funkcje. Pracujemy nad opcją umożliwiającą przeprowadzenie procesu kredytowego online, platforma zostanie również zintegrowana z cyfrową administracją publiczną: ePUAP, PIT/CIT. Obecnie z platformy korzysta już prawie tysiąc firm.

Poza tym kontynuujemy cyfryzację procesów dla mikro-, małych i średnich firm. Skoncentrujemy się na rozwijaniu produktów z obszaru bankowości transakcyjnej. Ofertę dla klientów biznesowych uzupełnią nowe produkty oferowane w ramach Alior Leasing.

Co jeszcze pojawi się w ofercie banku dla mikrofirm?

Od kilku miesięcy proponujemy m.in. kredyt w rachunku, ratalny i kartę kredytową w ramach pakietu kredytowego do 500 tys. zł. Naszą przewagą jest automatyczny proces kredytowy, w którym po 30 minutach podejmowana jest wstępna decyzja, a środki mogą być uruchomione w trakcie jednego dnia. Towarzyszy temu uproszczona dokumentacja finansowa i brak zabezpieczeń materialnych, koncentrujemy się na sytuacji ekonomicznej klienta. To z jednej strony sprzyja optymalizacji kosztowej, a z drugiej pomaga w sprzedaży: upraszcza i przyśpiesza proces. Rozwinęliśmy obsługę zdalną. Całkowicie online jest otwierane iKonto Biznes, bez konieczności wizyty w oddziale. Założenie rachunku jest proste i szybkie. We wniosku wystarczy wypełnić tylko dane osobowe, a dane firmy zostaną pobrane automatycznie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rachunek otwierany i prowadzony jest bezpłatnie.

Pracujemy również nad uatrakcyjnieniem oferty kartowej. Już we wrześniu dla nowych klientów z segmentu mikrofirm, uruchomimy kartę debetową z usługą cash back za transakcje dokonywane na stacjach paliw.

W lipcu bank podpisał umowę z BGK, na mocy której będą udzielane pierwsze „pożyczki szerokopasmowe". Na czym polega?

Jesteśmy pierwszym bankiem, który podjął się bezpośredniego finansowania tego rodzaju inwestycji z budżetu unijnego. Nasz bank wyłoży na ten cel niemal 10 mln zł z środków własnych, a za jego pośrednictwem do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych trafi 40 mln zł (z możliwością zwiększenia limitu do 100 mln zł). Pożyczki „szerokopasmowe" będą przeznaczone dla firm telekomunikacyjnych. O preferencyjne finansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu. Pojedyncza pożyczka może wynosić od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania nawet do 15 lat. Przygotowujemy ostateczne warunki parametrów produktu, który udostępnimy w połowie września.

CV

Urszula Krzyżanowska-Piękoś z Alior Bankiem związana jest od 2008 r. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora zarządzającego departamentem sprzedaży. Stworzyła struktury zarządzania siecią sprzedaży dla klientów biznesowych.