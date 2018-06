Nie będziemy handlować z Rosją

Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi „Rz", jakiego wsparcia oczekuje od Komisji Europejskiej w rozmowach ze wschodnim sąsiadem o częstotliwościach dla sieci 5G.

Rz: Czy po spotkaniach w KE wierzy pan, że uda się na czas przeznaczyć niezakłócane pasmo 700 MHz dla sieci 5G? Co Bruksela może zaoferować?

Marek Zagórski: Rozmawialiśmy z Komisją Europejską o wsparciu Polski w rozmowach z Rosją przy negocjacjach dotyczących harmonizacji pasma 700 MHz już od dłuższego czasu. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o to, aby z Rosją handlować jakimś rodzajem specjalnej oferty. Moim zdaniem spowodowałoby to jeszcze większe usztywnienie jej stanowiska.

Skoro nie chodzi o przewagę negocjacyjną, to o co?

Wierzę, że z czasem dojdzie do porozumienia między polską administracją w tej kwestii, choć trudno wskazać termin. Poprosiłem Komisję Europejską o koordynację rozmów, ponieważ dotyczą one także krajów bałtyckich, i myślę, że w ten sposób mamy większe szanse na sukces takich rozmów.

Może pan zapewnić, że w Polsce 5G powstanie?

Będziemy mieć 5G w Polsce. Nie jest tak, że bez 700 MHz sieci te nie ruszą. Są także inne częstotliwości, które da się wykorzystać: 3,4–3,8 GHz i 26 GHz. Oczywiście, 700 MHz to ważne pasmo, tzw. pokryciowe.

A co z terminami: do połowy 2020 r. Polska udostępni częstotliwość 700 MHz na potrzeby telefonii mobilnej? Z formalnego punktu widzenia do 2020 r. pasmo 700 MHz zostanie zwolnione przez naziemną telewizję cyfrową. Inną sprawą będzie, jak szybko wykorzystają je operatorzy.

Do końca czerwca powinniśmy przyjąć plan wykorzystania pasma 700 MHz. Zdążymy?

Nie mogę powiedzieć, że z całą pewnością stanie się to do końca czerwca. Trwają finalne analizy i rozmawiamy na ten temat z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wiąże się to z tzw. nowelizacją częstotliwościową prawa telekomunikacyjnego, która da twarde podstawy prezesowi UKE do uporządkowania kwestii częstotliwości.