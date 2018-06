CPK jest potrzebne

Docelowo będą cztery pasy startowe. W pierwszym etapie budowy CPK będą potrzebne dwa – odpowiadał Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu na pytania czytelników zadane na Twitterze.

W czwartek czytelnicy „Rzeczpospolitej" mogli zadawać pytania Mikołajowi Wildowi, wiceministrowi infrastruktury i pełnomocnikowi ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach akcji zorganizowanej przez nas na Twitterze pod hasztagiem #ZapytajWilda. Oto najciekawsze pytania i odpowiedzi.

Poniżej dalsza część artykułu

Rz: CPK będzie kosztować ponad 30 mld zł. Te pieniądze można przeznaczyć na wojsko, ochronę zdrowia itd. Czy ta inwestycja jest w ogóle potrzebna?

Jestem pewien, że inwestycja jest potrzebna oraz że pomoże naszej gospodarce tak zwiększyć dochody budżetowe, aby było możliwe efektywniejsze zaspokajanie potrzeb, o których państwo mówicie. Na podstawie zgromadzonych ekspertyz możemy odpowiedzieć na pytanie, czy budować CPK, na pytanie natomiast, jak zrobić to najefektywniej, odpowie studium wykonalności, które zostanie przygotowane przez największe światowe firmy. Ogłoszenie przetargu na studium wykonalności będzie jednym z pierwszych działań spółki celowej, która zostanie powołana do realizacji inwestycji.

Kiedy to studium powstanie?

Czas potrzebny na przygotowanie studium wykonalności to ok. 1,5 roku. W studium wykonalności znajdą się kosztorysy poszczególnych elementów projektu. Niezależnie od tego jeszcze w tym roku zostanie przedstawiony program inwestycyjny CPK – rządowy dokument w formie rozporządzenia Rady Ministrów, w którym zostaną wymienione inwestycje wchodzące w skład programu wieloletniego CPK. Będzie to największy program inwestycyjny od czasu przygotowań Polski do Euro 2012.

Kiedy zostanie powołana spółka do realizacji inwestycji kolejowych w ramach CPK?

Budowa nowych szlaków kolejowych będzie koordynowana przez spółkę celową powołaną w ciągu najbliższego miesiąca. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, powołamy również nowy podmiot przeznaczony do realizacji inwestycji kolejowych. W razie potrzeby nie wykluczamy też zmian ustawowych. Inwestycje kolejowe będą współfinansowane ze środków publicznych oraz funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy (budżetowej UE – red.). Odnośnie do węzła przesiadkowego, czyli portu lotniczego wraz z terminalem kolejowym, decyzja jest w trakcie przygotowywania. Rozważamy zarówno finansowane ze środków publicznych albo w formule project finance, czyli z zaangażowaniem kapitału prywatnego.

Czy powstała analiza ryzyka związanego z CPK?

Analiza ryzyka na poziomie rządowym została przedstawiona w koncepcji CPK przyjętej w listopadzie ubiegłego roku. Rolą spółki celowej, jako państwowej osoby prawnej, będzie koordynacja wszystkich działań i inwestycji wchodzących w skład programu CPK. Jej działalność nie będzie nastawiona na zysk. Na zysk będzie za to nastawiona budowa samego lotniska i okalającego go airport city. Dochody z tych inwestycji przypadną inwestorom, którzy zdecydują, na co chcą je przeznaczyć.

Dlaczego nie postawić na rozwiązanie alternatywne, jak duoport?

Duoport nie stanowi alternatywny dla CPK, ponieważ zakłada rozproszenie ruchu lotniczego pomiędzy porty lotnicze na warszawskim Okęciu i w Modlinie. To nieefektywne z punktu widzenia przewoźników lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przewoźników sieciowych, którzy chcieliby budować w Polsce ruch przesiadkowy. Określenie różnicy w ekonomicznej stopie zwrotu zależy od przyjętych założeń. Co do możliwej metody porównania dwóch modeli, to więcej informacji można znaleźć w studium wykonalności dotyczącym CPL przygotowanym w 2010 r.

Co dalej z Okęciem?

Decyzję o przyszłości lotniska Chopina podejmiemy po odrębnych ekspertyzach. Na dzisiaj żaden wariant rozwoju Okęcia nie jest definitywnie wykluczony.

Niemcy planowali lotnisko w Berlinie 15 lat i mają opóźnienia. Na czym pan opiera wiarę, że taka sama inwestycja uda nam się bez poślizgu po dwóch latach planowania?

Mamy świadomość, że harmonogram, który przyjęliśmy jest ambitny, jednak przygotowania do tej inwestycji zaczęły się co najmniej w 2003 r., kiedy został sporządzony pierwszy raport rządowy. CPK ewoluował przez ostatnie 15 lat i był konsekwentnie realizowany przez wszystkie kolejne rządy.

Planowany obszar CPK to 66 kilometry kwadratowe, ostateczna lokalizacja zaś ma zająć połowę zarezerwowanego obszaru. Co z terenem nieobjętym lotniskiem? Także tam spółka celowa będzie prowadzić wykup gruntów?

Wprowadziliśmy możliwość wykupu gruntów na obydwu wchodzących w grę lokalizacjach lotniska, aby umożliwić mieszkańcom, którzy sobie tego zażyczą szybsze uregulowanie stanu prawnego. Tereny, które nie będą objęte obszarem lotniska mogą zostać wykorzystane do innych celów związanych z tą inwestycją. Obecnie rozważamy, w jaki sposób umożliwić mieszkańcom partycypowanie w zyskach z tych nieruchomości.

Czy wiadomo, ile pasów startowych będzie miało CPK?

Analiza lokalizacyjna dla CPK była prowadzona w oparciu o założenie, zgodnie z którym docelowo będą cztery pasy startowe. W pierwszym etapie zakładającym budowę węzła przesiadkowego na maksymalnie 45 mln pasażerów potrzebne będą dwa pasy. CPK będzie miał możliwość dalszej modułowej rozbudowy.

Tam powstanie tzw. airport city?

Państwo nie będzie budować airport city. Państwo stworzy warunki do uporządkowanego rozwoju i zagospodarowania terenu wokół CPK. Będzie to najlepiej skomunikowane miejsce w Polsce.

Czy w planach jest wykorzystanie kolei do transportu cargo?

Cargo lotnicze jedynie w niewielkim stopniu może być dystrybuowane koleją. Rozważamy wprowadzenie szybkich przesyłek kurierskich transportowanych przez pociągi pasażerskie.

Jak będą kształtować się koszty dojazdu do CPK?

Dojazd do CPK w 15 minut zapewni kolej w standardzie Pendolino. Z opłatami odpowiednimi do taryfikatora PKP. Dojechać kolejami podmiejskimi w ciągu 30 minut można będzie w ramach wspólnego biletu czy Karty Warszawiaka. Koszt dojazdu taksówką nie będzie wyższy niż obecnie na lotnisko w Modlinie, które jest w niemal identycznej odległości co CPK.

Jakie zabezpieczenia antykorupcyjne i antyfraudowe planujecie zastosować w tym projekcie?

Zależy nam na maksymalnej transparentności tego procesu, dlatego jesteśmy gotowi korzystać nie tylko z tarczy antykorupcyjnej, ale także jesteśmy otwarci na inne rozwiązania w tym zakresie.

Kto ponosi koszty komunikacji i marketingu budowy CPK?

Koszty związane z komunikacją będą włączone do kosztów funkcjonowania spółki celowej, powołanej na podstawie ustawy o CPK. Zainteresowanie tą inwestycją wskazuje, że kampanii informacyjnej o CPK musimy poświęcić więcej uwagi.

O czym rozmawiał pan z Borisem Johnsonem, ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który w czwartek przebywał w Warszawie?

Spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii przy okazji warsztatów dla łącznie 60 brytyjskich firm zainteresowanych realizacją CPK od etapu planowania, uzyskania finansowania po prace budowlane. To pokazuje, jak ważny projekt jest obecnie realizowany w naszym regionie i jaki będzie miał wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

Mikołaj Wild ukończył Wydział Prawa i Administracji UW. W latach 2015–2017 był wiceministrem Skarbu Państwa, gdzie m.in. sprawował nadzór nad spółkami z sektora lotniczego, w tym PLL LOT. Od maja 2017 do lutego 2018 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Opinie:

Wiceprezes Zarządu – Zespół Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski

Jestem przekonany, że podstawą wzrostu ruchu lotniczego w naszym kraju będą nadal rosnące podróże Polaków, stąd pytanie o sensowność budowy CPK i centralizacji ruchu lotniczego. Dzisiaj znakomicie rozwijają się porty regionalne, które obsługują 60 proc. ruchu i przewoźnicy niskokosztowi, którzy zajęli blisko 60 proc. rynku. CPK nie jest lotniskiem dla nich, gdyż będzie za drogie. Widać także większy zwrot LOT ku portom regionalnym – mam tu na myśli połączenia atlantyckie z Krakowa czy Rzeszowa oraz przykładowo rejsy realizowane do Izraela – pytanie więc czy zwrot ten nie powinien być dalej wzmacniany. CPK mógłby konkurować o podbieranie pasażerów innym hubom np. Frankfurtowi czy Londynowi. Wtedy pojawia się jednak problem mało licznej floty naszego narodowego przewoźnika, którą nie jesteśmy w stanie zaproponować tak częstych połączeń do CPK jak przykładowo wspomniany Frankfurt i Lufthansa dysponująca blisko 300 maszynami. Uchwała o CPK mówi o dużym rynku ukraińskim, jednak tam rozbudowywane są własne porty i właśni przewoźnicy, a penetracja przez konkurencyjne linie hubowe jest już dzisiaj bardzo znaczna.

Prezes Fundacji Pro Kolej Jakub Majewski

Prezes Fundacji Pro Kolej Jakub Majewski Do CPK trzymam duży dystans. Z jednej strony to inspirujący pomysł, ale nie ma jeszcze analiz, studium wykonalności czy montażu finansowego. To tylko idea, o której prawie nic nie wiemy. A czy po dokładnym zbadaniu okaże się racjonalna? To zagadka. Z całą pewnością wiadomo tylko jedno. Bez kolei CPK nie zafunkcjonuje. Zakładając że ma obsłużyć 40-50 mln pasażerów rocznie, codziennie trzeba będzie dowieźć sto kilkadziesiąt tysięcy. Tymczasem A2 już dziś jest przepełniona. Ministerstwo Infrastruktury planuje wybudowanie trzeciego pasa w pobliżu Warszawy, a co będzie, gdy zostanie uruchomiony CPK? Ile pasów trzeba będzie jeszcze zbudować? To droga donikąd, stąd kluczowa rola kolei. Dlatego CPK powinien być rozpatrywany łącznie z Kolejami Dużych Prędkości. Drugi projekt ma studium wykonalności i ocenę ekonomiczną. Brakuje mu za to decyzji o skierowaniu do realizacji. Na dodatek KDP zostały wpisane przez KE do sieci TEN-T, zatem mogą ubiegać się o dofinansowanie z CEF. Standardowo 85 proc., ale nawet jeśli nie aż tyle, na pewno będą to duże pieniądze. Natomiast nic nie wiadomo o finansowaniu CPK poza tym, że UE nie wesprze tego projektu.