Jarosław Parkot, prezes Warty: Polisy OC będą drożały powoli

Warta została na niezależnym forum internetowym doceniona przez agentów, którzy uznali ją za ubezpieczyciela, z którym najlepiej się współpracuje. Czemu agenci cenią współpracę z Wartą?

Nasza strategia stawia pośredników, w tym agentów, w centrum uwagi. Działania, które podejmujemy, uwzględniają ich potrzeby. Jak pokazują niezależne badania i ankiety, są one przez nich doceniane. Warty podkreślenia jest fakt, że agenci z tego forum, uznali Wartę za najlepszą pod względem współpracy drugi rok z rzędu.

Czy to oznacza, że Warta nastawia się głównie na sprzedaż przez agentów?

Współpraca z agentami pozostanie ważnym elementem naszej strategii. Nie jesteśmy nastawieni na direct, czyli sprzedaż przez Internet i telefon. Rynek agencyjny jako rynek doradców będzie miał się dobrze, a ich sprzedaż coraz mniej będzie skupiała się na ubezpieczeniach komunikacyjnych, istotnie poszerzając ofertę o pozostałe kategorie produktów.

Agentów i brokerów w przyszłym roku czekają zmiany przepisów.

W moim odczuciu nie będą to bardzo istotne, a tym bardziej negatywne, zmiany. Duże multiagencje twierdzą wręcz, że większe podmioty będą miały szerszy wachlarz możliwości. Jedno jest pewne, będziemy mieli do czynienia z dalszą profesjonalizacją pracy agentów, szczególnie w zakresie dokumentowania ich pracy. Moim zdaniem będzie to jednak kolejny krok w rozwoju branży z którym zarówno agenci, jak i brokerzy sobie poradzą. Nie przewiduję również, odpływu klientów do dużych agencji.

A czy dla ubezpieczycieli coś się zmieni?

Raczej nie. Prawdopodobnie tylko jeden segment będzie objęty ujawnianiem prowizji, są to ubezpieczenia inwestycyjne. Moim zdaniem to dobry ruch, bo jeśli rozmawiamy o oszczędnościach powiązanych z ochroną, to wzmocnienie przejrzystości w tym względzie może być ważne dla klientów.

Ale problemy z polisami inwestycyjnymi wpłynęły na pogorszenie reputacji ubezpieczycieli.

Ostatnie badanie reputacji branży pokazało, że klienci lepiej postrzegają ubezpieczycieli niż nam się dotychczas wydawało. Moim zdaniem podniesienie poziomu zaufania klientów do ubezpieczeń oraz edukowanie jak ważne są one na co dzień, powinno być jednym z kluczowych zadań dla naszego rynku. Z naszej strony dużo uwagi poświęciliśmy na podniesienie jakości obsługi, stając się liderem branży pod tym względem, czego dowody widać w niezależnych raportach i analizach, w tym np. Rzecznika Finansowego.

Ale Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Wartę rekordową karę 600 tys. zł za nieterminowe wypłaty odszkodowań z komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Chociaż w ostatnich dniach Komisja obniżyła tę kwotę ((do 590 tys. zł – red.), to chciałbym podkreślić, że jesteśmy nią zbulwersowani. Sprawa dotyczyła 60 przypadków naruszeń, podczas gdy w tym czasie zlikwidowaliśmy 2,5 mln szkód. W ostatnich latach usprawniliśmy nasze procedury. Z danych Rzecznika Finansowego wynika wręcz, że na Wartę wpływa najmniej skarg dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych.

W czasie Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreślił Pan, że ubezpieczyciele zaangażują się w Program Budowy Kapitału zaproponowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jaki będzie udział ubezpieczycieli w tej reformie?

Liczymy, że ubezpieczyciele będą uczestniczyli w budowie kapitału. Mamy do tego wszystkie potrzebne narzędzia. Misją ubezpieczycieli jest ochrona i zabezpieczenie przyszłości klientów, dlatego trudno mi sobie wyobrazić, żeby Program Budowy Kapitału był realizowany bez naszego uczestnictwa. Jako rynek rozmawiamy ze stroną rządową i zgłaszamy chęć współpracy Możemy także uczestniczyć w procesie wypłacania pieniędzy, gdyż do tego również mamy odpowiednią infrastrukturę.

Czy ubezpieczyciele są już przygotowani?

Obecnie czekamy na szczegóły i regulacje. Gdy tylko pojawią się konkretne zapisy, w krótkim czasie możemy przygotować odpowiednie produkty. To jest sprawa czysto techniczna.

PZU ogłosiło, że polisy OC są rentowne. Jak jest w Warcie?

Podkreślmy na początku, że polisy OC w ciągu ostatnich pięciu lat taniały, pomimo istotnie rosnącej wartości wypłat dla klientów oraz dużo wyższych kosztów firm. Jak widać ceny polis były dużo tańsze niż wymagała tego sytuacja. Ten stan nie mógł trwać wiecznie. Firmy ubezpieczeniowe nie mogą dalej dopłacać do tego rynku. Korekta stawek była jednorazowa, dość poważna w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku. Jednak wzrost cen nie był wyższy niż wzrost kosztów w ciągu kilku lat.

A czy są już rentowne?

Warta zarabia na tych polisach.

Jak dużo?

Nie mogę tego zdradzić, ale OC nadal nie jest tak dochodowe, jak może się wydawać.

Czy ceny polis OC będą jeszcze rosły?

Przewiduję pewien okres ustabilizowania cen. Nie można jednak wykluczyć ponownych wzrostów, ale zmiany te będą zdecydowanie łagodniejsze. Koszty ubezpieczycieli rosną, więc stawki muszą za nimi podążać. Aczkolwiek nie powinniśmy jako rynek drugi raz popełniać poprzedniego błędu, czyli najpierw obniżać ceny, a potem je istotnie podwyższać.

Ale wystarczy, że pojawi się jeden gracz, który obniży ceny i plan legnie w gruzach.

Oczywiście takiej sytuacji nie możemy wykluczyć. Powinniśmy jej jednak jako rynek przeciwdziałać systemowo, przy udziale nadzoru.

Na rynku pojawiają się kolejne rozwiązania, pomagające ubezpieczycielom lepiej dopasować składkę do ryzyka, jak np. telematyka, która polega na śledzeniu sposobu jazdy kierowcy. Czy Warta też wprowadza takie rozwiązania?

Warta ma według mojej oceny najbardziej zaawansowany system taryfikacji w Polsce. Telematyka sprawdza historię klienta i sposób, w jaki jeździ autem. My budujemy taryfikację opartą na kilkudziesięciu zmiennych. System w Warcie jest i będzie bardziej wyrafinowany niż telematyka, której nie stosujemy.

Jakie są to zmienne?

To jest tajemnica firmy. Mogę jednak dodać, że nie mamy czegoś takiego jak taryfa. Każda osoba ma swój układ zmiennych. Agent wprowadza dane klienta do systemu i dostaje indywidualnie obliczoną ofertę.

Chciałbym jednak podkreślić, że ubezpieczenia komunikacyjne żyją swoim życiem, a my przesuwamy akcent w stronę innych ubezpieczeń. Dużo uwagi poświęcamy ubezpieczeniom mieszkań oraz firm z sektora MSP.

Warta odnotowała spadek przypisu składki w ubezpieczeniach życiowych. Jaka jest przyczyna?

Nasz ruch był w pełni logiczny i przemyślany. Spadek przypisu wynikał z ograniczenia sprzedaży ze składką jednorazową. To były ubezpieczenia o niskiej marży, których rentowność dodatkowo spadła, w wyniku wprowadzenia podatku od aktywów. Polisy inwestycyjne nadal są dla nas bardzo ważne, jednak przesuwamy naszą uwagę w stronę ochrony. Obecnie w naszym portfelu przeważają produkty o takim charakterze. Zmieniamy tym samym całkowicie profil naszej działalności, gdyż w czasie, gdy Warta współpracowała z Kredyt Bankiem, zdecydowanie dominowały produkty inwestycyjne.

Czy klienci interesują się ubezpieczeniami o charakterze ochronnym?

Na całym rynku sprzedaż tych ubezpieczeń utrzymuje się na stałym poziomie. My jednak w zeszłym roku odnotowaliśmy jej istotny wzrost.

Ubezpieczyciele ostatnio chwalą się innowacjami i wprowadzaniem nowości. Czy Warta też planuje coś nowego?

Jesteśmy firmą, która ma innowacje w DNA. Stale wprowadzamy nowości w naszej działalności. Obecnie pracujemy między innymi nad nowym system sprzedaży. Rozwijamy go bardzo starannie, we współpracy z agentami, chcąc zaoferować im narzędzie użyteczne i dopracowane w każdym szczególe.

Na rynku dużo mówi się o innowacjach, bo jest to modny temat. My mówimy mało, ale jesteśmy konsekwentni w działaniu. Innowacje nie mają być interesujące, one mają służyć naszym klientom.

CV

Jarosław Parkot prezesem zarządu TUiR Warta SA i TUnŻ Warta SA jest od lipca 2010 r. Wcześniej, od 2004 roku, pełnił funkcję prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.