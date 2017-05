Michał Gajewski: To jest teraz mój bank

Rz: Jak długo jest pan prezesem banku?

Prawie pół roku.

I to już jest pana bank?

Tak. Cały czas był „mój", bo przecież pracowałem w nim 16 lat, zanim zdecydowałem się na rozwój w innym banku. A teraz po prostu wróciłem.

Pytam bardziej w kontekście ducha Mateusza Morawieckiego. Krąży jeszcze po korytarzach?

To był mój poprzednik. Doceniam to, co zrobił, ale teraz to jest już mój bank.

Pana, czyli jaki?

To największy uniwersalny bank komercyjny w Polsce, który ma ambicje bycia najlepszym bankiem z punktu widzenia klienta.

To zapowiedź zmian w strategii banku?

Po jej przeglądzie, biorąc pod uwagę, jak duża jest dynamika rynku, jak bardzo zmienia się otoczenie regulacyjne i technologiczne, uznaliśmy, że musimy mocniej popracować nad strategią dystrybucji. Ten obszar będziemy chcieli do końca roku na nowo zdefiniować.

I jak będzie brzmieć ta nowa definicja?

Chcemy być bankiem multikanałowym, w którym ważny jest zarówno dostęp mobilny, jak i oddziały. Ale także omnikanałowym, czyli niezależnie od tego, gdzie klient rozpocznie interakcję z bankiem, w każdym innym kanale będzie mógł ją dokończyć albo kontynuować. Nowością jest definiowanie na nowo roli poszczególnych kanałów dystrybucji. Na przykład odpowiedź na pytanie, po co jest nam potrzebny oddział i jaką ma pełnić funkcję.

Zaczniecie od zmniejszenia liczby oddziałów?

Tego jeszcze nie wiemy, ale funkcja oddziału musi się zmienić. A to, w jaki sposób, będziemy wiedzieć, gdy określimy rolę bankowości mobilnej i internetowej oraz po zakończeniu badań dotyczących preferencji klientów. Bo deklaracje to jedno, a rzeczywiste zachowanie to drugie. Prosty przykład: 70 proc. wpłat gotówkowych dokonywanych jest we wpłatomatach, więc do tego klientom oddział już nie jest potrzebny. I mamy już około 30 oddziałów bezgotówkowych, w których doradcy mają więcej czasu na to, żeby rozmawiać z klientami i oferować im nowe rozwiązania. Zatem, czy za rok będzie 631 oddziałów czy 500 – dziś tego nie wiem i mówię to z całą odpowiedzialnością. Może będzie tyle samo co teraz, ale prawdopodobnie będą to oddziały, w których nie będzie pracować kilkanaście osób, tylko kilka. Podobnie jeśli chodzi o lokalizację. Być może będą to centra miast, może galerie handlowe, a może przedmieścia. Kolejny obszar zmian w banku to cyfryzacja. Zaczęliśmy od przeglądu wszystkich procesów, które wymagają użycia papieru. Biurokracja musi zniknąć, a proste czynności powinny być wykonywane za pomocą automatyzacji i technologii. Wszystko po to, aby wszystkie procesy posprzedażowe docelowo zostały wyprowadzone z oddziałów.

To znaczy, że na koniec roku będzie pan miał przykrą wiadomość dla niektórych pracowników.

Nie. To wszystko kreuje nowe szanse...

...na kontynuację kariery w innych strukturach organizacyjnych?

W ramach banku, ale po przebranżowieniu się. Inwestujemy na przykład w multikanałowe centrum komunikacji, do którego będziemy potrzebowali nowych ludzi. Cały czas szukamy też dobrych doradców w oddziałach. Zatem dzięki naturalnej rotacji ludzie nie tracą pracy.

Dziś nie. Będą zwolnienia?

Nie mam żadnego programu zwolnień.

Równie zdecydowanie będzie pan mówił o wynikach finansowych banku? Pierwszy kwartał idzie już na pana konto.

To są dobre wyniki, choć zaburza je m.in. zmiana warunków regulacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dość często zmieniają się reguły gry na rynku.

Za często?

Tak. Podatek bankowy, dodatkowe wymogi kapitałowe i sposób księgowania składki na BFG, które istotnie wpłynęły na wynik, to są czynniki, które nie zależą od banków. Dodając do tego przesunięcie księgowania dywidendy z Avivy na kolejny kwartał, wyniki rok do roku są nieporównywalne. Wyłączając te aspekty, zarobiliśmy więcej o 10 proc., co jest satysfakcjonujące.

Wynik całego roku, bo przeszkadzają na zewnątrz, też będzie zaburzony?

Niepewność związana z regulacjami powoduje, że dość trudno prognozować. Ale jeśli nie wydarzą się inne, nieznane dzisiaj kwestie, to wynik porównywalny będzie lepszy niż w ubiegłym roku.

Nadzór wespół z ustawodawcą powodują, że biznes bankowy jest trudniejszy czy już po prostu mniej opłacalny?

Jedno i drugie. Rosną wymogi kapitałowe. Są one w Polsce już wyższe niż w Europie, w związku z tym utrzymanie wskaźników zwrotu z kapitału na poziomach z poprzednich lat jest ogromnym wyzwaniem. Dorzućmy do tego jeszcze wymogi regulacyjne dotyczące wypłaty dywidendy, kredytów hipotecznych czy kwestii fiskalnych. Lekko nie jest.

I jeszcze, być może, powiedzą wam, co macie zrobić z kredytami frankowymi.

Przymusowa konwersja nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla nikogo. Najlepszym wyjściem jest partnerskie porozumienie banku z klientem. Tylko w ten sposób możemy pomóc tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują i nie radzą sobie z obsługą kredytów. I to niezależnie od tego, czy jest on we frankach czy w złotych.

A te kredyty będą kiedyś udzielane przez Bank Hipoteczny BZ WBK?

Pracujemy nad takim rozwiązaniem. Osobiście jestem zwolennikiem powołania do życia takiej instytucji.

Pozostańmy w przyszłości. Co nowego dostanie klient dzięki technologii?

Usługę i produkt dostarczone niezależnie od tego, gdzie i o jakiej porze dnia ich szuka. A cały proces weryfikacyjny będzie przebiegał przy wykorzystaniu biometrii. Mam nadzieję, że w III kwartale jako pierwsi w Polsce wprowadzimy biometrię twarzy. Z głosowej korzysta już ponad 20 tysięcy naszych klientów.

Nie powala.

Ponieważ klientowi często trzeba pokazać, jak to działa, przekonać do nowych rozwiązań. Dlatego tak cenię rolę oddziałów, bo pracujący tam ludzie są najlepszymi ambasadorami multikanałowości. Edukują i pokazują możliwości kanałów elektronicznych. A jest to potrzebne, bo wybiegając w niedaleką przyszłość, technologia pozwoli nam na działanie kontekstowe. Klient w zależności od tego, co robi – jest w sklepie, stoi przed bankomatem lub wybrał się na kolację – otrzyma usługę najkorzystniejszą w tej właśnie chwili.

Będziecie z tej wiedzy korzystać sami czy poprosicie o pomoc firmy fintechowe?

Powinniśmy żyć w symbiozie. Fintechy mają niesamowitą kreatywność i tworzą bardzo elastyczne produkty. My mamy wielkie bazy informacji o klientach. Ale nie wykluczam też przejęć takich firm.

Ile ma pan na to odłożone?

Technologia to największa pozycja w zestawieniu naszych inwestycji. Wiele już w tej sferze zrobiliśmy, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Przejęcie firmy fintechowej postrzegam właśnie jako inwestycję w technologie. A na to zawsze musimy mieć pieniądze.

Podobnie jak na przejęcie jednego z konkurentów?

Nie prowadzimy żadnych rozmów o przejęciu innego banku. Skupiamy się bowiem na wzroście organicznym. Musimy pokazać zdolność do wzrostu udziału w rynku poprzez własne działania biznesowe, a nie przez przejmowanie kolejnych banków. Oczywiście, nie wykluczam, że jeżeli pojawi się jakaś okazja...

...wszyscy tak mówią.

Ale może nie wszystkich stać.

A BZ WBK na co stać w tej chwili?

Na inwestycje. Tak, aby być najlepszym z punktu widzenia klienta, mieć najlepsze rozwiązania technologiczne i być najbardziej nowoczesnym bankiem w Polsce.

CV

Michał Gajewski jest prezesem BZ WBK od listopada 2016 r. Od 1992 r. związany z sektorem bankowym. Początkowo z Grupą Kapitałową WBK, a następnie BZ WBK, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za bankowość detaliczną. Był też członkiem zarządów Banku BGŻ i Banku Millennium.