Zmieńmy system rad nadzorczych

W konsekwencji dynamicznie zmieniających się przepisów, nowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej u większości członków rad nadzorczych nadal można zaobserwować dość małe zrozumienie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.Z zasady większość członków rady nadzorczej, zwłaszcza w mniejszych i średnich przedsiębiorstwach ma nastawienie głównie prorynkowe, czyli skupia swoją aktywność na kwestiach takich jak marketing czy produkcja. Aktywność pozostałych członków RN skupia się zazwyczaj na kwestiach stricte prawnych. To powoduje, że audytor w całej tej układance staje się dość dziwnym elementem, funkcjonującym w hermetycznym środowisku.Rzeczywiście, sposób ich postrzegania przez władze spółek, a często także i rynek, w pewnej mierze spowodowany jest brakiem lub nieprawidłowościami w komunikacji ze strony biegłych rewidentów. Zachodzi zatem potrzeba wzajemnej edukacji, wzmocnienia współpracy i lepszego zrozumienia własnych uwarunkowań. Tę rolę ma właśnie spełniać komitet audytu, którego nowa ustawa o biegłych rewidentach wyposaża w lepsze narzędzia pracy, ale też stawia nowe wyzwania i wzmacnia jego odpowiedzialność karną.Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych bazują na tradycji niemieckiej i preferują działania rady nadzorczej jako organu nadzorującego. Te postanowienia w praktyce kolidują z przepisami ustawy o rachunkowości czy projektem ustawy o biegłych rewidentach wzorowanej na międzynarodowych standardach rachunkowości i rewizji finansowej opartych na tradycji anglosaskiej, a więc na modelu rady o charakterze zarządczym, gdzie rola zarządu i rady jest płynna i przenika się wzajemnie.Chociażby w przepisach ustawy o rachunkowości i projekcie ustawy o biegłych rewidentach, które statuują odpowiedzialność Rady Nadzorczej – na równi z zarządem – za prawidłowość i rzetelność sprawozdań finansowych a to przecież oznacza w praktyce, że członkowie RN muszą analizować i podejmować decyzje co do ryzyka gospodarczego, wdrożenia odpowiednich procedur systemów kontroli wewnętrznej, oceny źródła finansowania i wielu innych aspektów. Siłą rzeczy czynności te ingerują głębiej w codzienną pracę zarządu niż przewiduje to kodeks spółek handlowych. Duże kary finansowe do 250 tys. zł, które mogą być nałożone na członków rady nadzorczej na podstawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach na pewno tę tendencję jeszcze pogłębią.Moim zdaniem – tak. Mam tu na myśli system anglosaski, gdzie rada nadzorcza jest najwyższym organem spółki, podejmującym strategiczne decyzje, takie jak m.in.: kierunki rozwoju, stopień ryzyka gospodarczego, źródła pozyskania kapitału a zarząd jest realizatorem tej strategii. Trzeba oczywiście pamiętać, że zarząd lub prezes w ramach tego systemu bardzo często jest członkiem Rady Nadzorczej. W konsekwencji jest aktywnym uczestnikiem podejmowania tych decyzji. W systemie zarządczym bardziej widoczne są interesy właściciela. To jest szczególnie widoczne w Polsce, gdzie zazwyczaj mamy jednego znaczącego właściciela i on jednocześnie jest prezesem zarządu. W takiej sytuacji trudno przecież RN skojarzyć z niezależnym wizerunkiem. Owszem ustawodawca próbuje narzucić przepisy, które mają wzmacniać niezależność członków rad. To jest działanie w dużej mierze skazane na porażkę, bo nie można oddzielić prawa własności do kapitału od suwerennego prawa do zarządzania tym kapitałem.Nie ulega wątpliwości, że ostatnie zmiany w prawie wymagają większego zaangażowania członków RN, lepszego przygotowania merytorycznego do pełnienia tej funkcji, a także większej czasochłonności w realizacji tych obowiązków.Tak jak to jest w gospodarce rynkowej – wraz ze wzrostem odpowiedzialności i pracochłonności w parze powinno iść adekwatne wynagrodzenie. Ustawodawca musi mieć świadomość, że każdorazowe nakładanie dodatkowych obowiązków na podmioty gospodarcze podnosi koszty działania organów korporacyjnych, a tym samym obniża konkurencyjność jednostek i możliwości ich dalszego rozwoju.Nie muszą być specjalistami w zakresie rachunkowości, ale powinni mieć świadomość, że rachunkowość jest językiem finansowym. To za pomocą rachunkowości komunikujesz zjawiska gospodarcze i podejmujesz decyzje finansowe. Jak podejmować decyzje finansowe, jak nie potrafisz właściwie odczytać zjawisk gospodarczych? Zatem ogólna wiedza o zasadach rachunkowości, a szczególnie na temat słabości systemów rachunkowych, jest niezbędna. Nie oznacza to oczywiście, że każdy członek rady musi być od razu ekspertem, ale to oznacza, że powinien być świadomy swoich ograniczeń i starać się wejść w dialog i szukać pomocy u osób kompetentnych, a takimi są np. biegli rewidenci.Reguluje on działalność biegłych rewidentów w coraz mniejszym stopniu. Aby to dostrzec warto porównać regulacje obecnego KSH z przepisami Kodeksu Handlowego Allerhanda z 1934 r., który obowiązywał przez bardzo wiele lat. Dziś informacje na temat rewizji finansowej i obowiązków rad nadzorczych w zakresie rewizji finansowej są znikome. Można też zaobserwować, że coraz więcej czynności regulowanych w KSH takich jak np.: wnoszenie aportu, przekształcanie, łączenie czy też podział spółek wymaga coraz mniejszego zaangażowania biegłego rewidenta. Jeśli takie zmiany w KSH przełożymy na praktykę to nasuwają się dość proste wnioski - które często uciekają świadomości członków RN – a mianowicie ustawodawca w sytuacji ograniczenia wsparcia biegłego rewidenta tylnymi drzwiami przenosi tę odpowiedzialność na członków zarządu i rad nadzorczych. Tym sposobem mamy do czynienia z kolejnym wzrostem odpowiedzialności władz spółek.Nowa ustawa o biegłych rewidentach reguluje zasady powołania i funkcjonowania komitetu audytu w dość szczegółowy sposób. Dla mnie jako praktyka gospodarczego dziwnym jest fakt, że przepisy te znalazły się w ustawie o biegłych rewidentach, a nie w Kodeksie Spółek Handlowych, gdzie powinny się one znaleźć na równi z przepisami regulującymi zasady działania zarządu i rady nadzorczej.Z pewnością uczymy się działania modelu, gdzie – szczególnie w mniejszych spółkach giełdowych – zasiadają niezależni członkowie rady nadzorczej. To w Polsce nowe zjawisko, a na Zachodzie norma od dłuższego czasu. Uczymy się też – wielokrotnie w bólach - nowych przepisów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, często oderwanych od krajowych uwarunkowań i często uzasadnianych zjawiskami, które w Polsce nie występują.Są możliwości, z których – jak się wydaje – nie chce korzystać rząd, a mianowicie z dostosowania prawa krajowego do reguł unijnych uwzględniając specyfikę kraju, czego przykładem może być wspominana przeze mnie ustawa o biegłych rewidentach. Rząd miał możliwość skorzystania z łagodniejszych reguł, umożliwiających rozwój branży, a wybrał najbardziej rygorystyczne zasady, które prawdopodobnie po paru latach i tak zostaną zmienione, gdy ustawodawca zostanie skonfrontowany z praktycznym funkcjonowaniem uchwalonych przepisów.Andre Helin zarządza firmą BDO. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania i biegłym rewidentem. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi i spółkami. Doradzał Radzie Polityki Pieniężnej i prezesowi NBP w zakresie zastosowania MSR w instytucjach finansowych.