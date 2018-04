Szansa na nowe życie po kopalni

Chcemy być postrzegani jako solidny operator zarzšdzajšcy terenami pogórniczymi, a nie tylko jako likwidator zakładów górniczych – mówi prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Tomasz Cudny.

Rz: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali niedawno kolejne osoby w zwišzku z aferš korupcyjnš w kopalniach SRK. Jak dotšd zarzuty w œledztwie usłyszało już kilkanaœcie osób – pracowników SRK, ale też menedżerów firm okołogórniczych i œlšskich naukowców. To wyglšda jak jeden wielki przestępczy układ.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Gdy kilka miesięcy temu wszedł do spółki nowy zarzšd, zaczęły być ujawniane pewne nieciekawe sprawy. Bardzo trudno w takiej atmosferze zarzšdzać firmš. Wielu uczciwych i solidnych pracowników stawianych jest w jednym szeregu z osobami, których działania stały się przedmiotem zainteresowania służb kontrolnych.

Sprawa jest poważna – dotyczy możliwoœci ustawiania przetargów na szerokš skalę.

Obecny zarzšd nie jest odpowiedzialny za sytuację z przeszłoœci. Dla jak najszybszego wyjaœnienia trudnych spraw współpracujemy z odpowiednimi służbami. Ważne jest dla nas odbudowanie dobrego imienia spółki. Chcemy być postrzegani jako solidny operator zarzšdzajšcy terenami pogórniczymi, a nie jako likwidator kopalń i czyœciciel dawnych nieprawidłowoœci.

Kierujšc Katowickim Holdingiem Węglowym, rozwijał pan kopalnie, dziœ je likwiduje. Trudno było się przestawić?

Oczywiœcie. To zupełnie inne zajęcie od tego, co już robiłem w życiu zawodowym. Jako górnik Ÿle się czuję, gdy zamiast iloœci wydobytego węgla pokazuję kilometry zamkniętych i zabezpieczonych wyrobisk, odzyskanych terenów na powierzchni. Ale zamykanie cyklu istnienia kopalń stanowi fragment większej całoœci – przekształcania całego regionu, wpływania na jego przyszłoœć. Do tego potrzebni sš ludzie, którzy mieli bezpoœredni kontakt z naturš i skutkami eksploatacji. Nie mamy innej możliwoœci poza oparciem się na ich praktyce i doœwiadczenia górników. Nikt nie uczy, jak przeprowadzać likwidację kopalni.

No właœnie – jak umiera kopalnia? Co się dzieje z szybami głębokimi na kilometr, z całš masš wyrobisk podziemnych?

Upraszczajšc, mamy od strony technicznej dwa kierunki działania: podziemny i na powierzchni. Odzyskujemy z infrastruktury podziemnej to, co można odzyskać. Odwadniamy, izolujemy tamami wyrobiska lub ich częœci, które nie będš już wykorzystywane. Końcowy efekt tych działań to zasypanie szybu. Na powierzchni demontowane sš wieże szybowe, wyburzane budynki. Dla każdej częœci likwidowanej kopalni szczegółowo okreœlamy, jakie elementy pozostanš, choćby z uwagi na ich wartoœć zabytkowš, co chce przejšć gmina, a co może zostać sprzedane. Doprowadzamy powierzchnię do takiego stanu, by można było na niej tworzyć nowe aktywnoœci, dawać szanse na nowe życie gospodarcze na terenach pogórniczych. Obecnie pracujemy w 13 likwidowanych kopalniach, a odwodnienie prowadzimy w 15 oddziałach.

Jak długo trwa taki proces?

Sam termin likwidacji rozumianej jako zamykanie działalnoœci górniczej, zabezpieczania terenów, kończy się zwykle w cišgu pięciu lat. Natomiast okreœlenie czasu naszych działań po zakończeniu tej częœci likwidacji jest bardzo trudne. Każdy z zakładów ma swoje przeznaczenie – albo zostanie całkowicie zlikwidowany, albo na jego strukturze powstanie pompownia do odwadniania terenu, której budowa wydłuży proces. Wszystko zależy od warunków górniczo-geologicznych.

Sš inwestorzy chętni wznowić wydobycie w kopalniach Krupiński i Makoszowy. Czy w praktyce jest to możliwe?

Proces likwidacji dotyczy kopalń, a nie złóż. Do nas trafiajš te zakłady górnicze, w których wyeksploatowano dostępne zasoby węgla lub występujšce tam zagrożenia nie pozwalajš na dalsze bezpieczne prowadzenie wydobycia. Natomiast spółka węglowa pozostawia w swoim władaniu złoża, które ma zamiar eksploatować w przyszłoœci. Takš ekonomicznie uzasadnionš działalnoœć może prowadzić z kopalń sšsiednich lub budujšc kolejny zakład. Przykładem jest kopalnia Murcki-Staszic. Przed przekazaniem do SRK ruchu Boże Dary [częœć kopalni – red.] podzieliła złoże, więc bardzo dobry węgiel z pokładu 510 z tego ruchu może być w przyszłoœci wydobywany.

Poza kopalniami SRK zarzšdza też wieloma mieszkaniami, które kiedyœ należały do spółek górniczych. Jaki jest plan wobec tych nieruchomoœci?

Mamy w majštku Skarbu Państwa, którym gospodarujemy, ponad 10 tys. działek zajmujšcych 3,3 tys. hektarów oraz 4,3 tys. budowli i 4,4 tys. budynków. Ponadto nasza Administracja Zasobów Mieszkaniowych prowadzi sprawy dotyczšce 16 tys. mieszkań. Naszym zadaniem jest szukanie potencjalnych inwestorów, nowych gospodarzy majštku, który nam czasowo powierzono. Staramy się być skuteczni, co jednak nie oznacza zbywania majštku za wszelkš cenę. Działamy zgodnie z prawem i procedurami.

SRK jest finansowana z budżetu państwa. Ile dostanie pieniędzy w tym roku?

Na realizację programów likwidacyjnych SRK co roku otrzymuje dotacje. W 2017 r. było to prawie 750 mln zł, a w roku 2018 prawie 830 mln zł. Różnica bierze się ze specyfiki realizowanych zadań, a tych przybyło wraz z przekazywanymi kopalniami. Jesteœmy spółkš Skarbu Państwa, który jako właœciciel kopalń przez lata czerpał z nich zyski.

Teraz płaci za likwidację.

Dobrze, że wynegocjowano z Uniš Europejskš możliwoœć pomocy państwa w tym obszarze. Działania sš bardzo kosztowne, sami przedsiębiorcy nie poradziliby sobie z nimi. Drugim Ÿródłem przychodów SRK jest zbywanie majštku pokopalnianego. W roku ubiegłym uzyskaliœmy ze sprzedaży praw własnoœci mieszkań i działek oraz œrodków trwałych prawie 30 mln zł. Z dzierżawy i najmu – nieco ponad 14 mln zł. Jednak œrodki uzyskiwane w ramach naszej działalnoœci zmniejszajš ogólnš kwotę dotacji. Od strony gospodarczej jesteœmy tworem poœrednim – mamy zarabiać, ale uzyskane korzyœci służš obniżaniu kosztów, jakie trzeba ponosić na zadania, które sš nam powierzone.

Ostatnio spółka zajmowała się też wypłatš rekompensat za utratę praw do emeryckich deputatów węglowych. Czy udało się zakończyć tę pracę?

Do tej chwili proces wypłacania ekwiwalentów w 99 proc. został wykonany. Nasi pracownicy wykonali potężne zadanie, weryfikujšc ponad 190 tys. spraw. Przelaliœmy pienišdze dla ponad 170 tys. osób. Na podsumowanie całej akcji przyjdzie jeszcze czas.

CV

Tomasz Cudny kieruje Spółkš Restrukturyzacji Kopalń od czerwca 2017 r. Wczeœniej był m.in. prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego i wiceprezesem w Tauronie Wydobycie. Z zawodu jest górnikiem: ukończył Akademię Górniczo-Hutniczš w Krakowie. Karierę rozpoczšł w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.