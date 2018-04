Najlepszy rok w historii Maspeksu

Prezes spożywczego giganta mówi, że w ubiegłym roku firmie udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży do 4,4 mld zł. I zapowiada, że ten rok będzie jeszcze lepszy.

Rz: Jakie macie państwo pomysły na sukcesję w Maspeksie? Firmę rozwinęli jej założyciele, ale czas płynie. Jak będzie wyglšdał zarzšd za dziesięć lat?

Krzysztof Pawiński: Dużo już zrobiliœmy, aby ten proces miał charakter zorganizowany i budujšcy, a nie destruktywny. Na poczštku biznes musi powstać, potem przetrwać, a następnie się rozwinšć i urosnšć. Wówczas przychodzi czas na kolejne wyzwanie, jakim jest wymiana generacyjna, aby na trwale zaistnieć na rynku i nie być tylko chwilowym zjawiskiem.

Co pomaga w takim utrwaleniu biznesu?

Uważam, że jednš z kluczowych przemian w firmie jest przejœcie z zarzšdu właœcicielskiego na zarzšd menedżerski. Nie da się rękoma wyłšcznie właœcicieli, nawet tak licznej grupy, jak u nas, zarzšdzać samodzielnie tak dużš firmš. Jednak przejœcie na zarzšd menedżęrski nie jest proste, bo przy tych zmianach pojawiajš się gigantyczne problemy dotyczšce ludzkiego ego: psychologicznych aspektów naszych zachowań oraz naszego ja. Widziałem wiele firm, którym to się niestety nie udało i mimo podjętych decyzji o zmianach, nie zmieniało się nic. Nam było łatwiej, bo nigdy nie byliœmy firmš rodzinnš.

Dlaczego było łatwiej?

Ponieważ nikt nie uzurpował sobie prawa do nieomylnoœci czy do jednowładztwa. Zawsze musieliœmy kompromis ucierać i kształtować, a dopiero potem realizować pomysły przyjęte przez większoœć. Dlatego mamy te decyzje już za sobš, zaczęliœmy ten proces dawno, bo w 2005 r. Jestem ostatnim ze wspólników, który uczestniczy w zarzšdzaniu operacyjnym, pozostali kontrolujš rozwój firmy z poziomu rady nadzorczej. Stopniowe przechodzenie na zarzšd menedżerski zajęło nam dobre kilka lat. Dzisiaj mogę powiedzieć, że się udało. Mamy dużš, cišgle rosnšcš firmę, zarzšdzanš przez grupę profesjonalnych menedżerów, która działa niezwykle skutecznie. Zmiana generacyjna jest kolejnym wyzwaniem, ale my nie stoimy przed koniecznoœciš przekazania biznesu za rok czy za dwa. Sšdzimy, że kiedy to nastšpi, będzie to zarzšd menedżerski. Jeœli uda nam się znaleŸć następcę w drugim pokoleniu, przyjmiemy to z radoœciš.

Czyli przechodzšc na emeryturę, zrobi pan konkurs na szefa firmy?

Pełnię podwójnš rolę: jestem współwłaœcicielem i menedżerem. O ile prezesem się bywa, to zarówno ja, jak i moi wspólnicy mamy zamiar zostać właœcicielami na zawsze. Gdy pani pyta, kto będzie rzšdził firmš za dziesięć lat, tego nie wiem, wiem natomiast, że nie będę to już ja. Ale jestem przekonany, że Maspex w przyszłoœci będzie dużš firmš, sprawnie zarzšdzanš przez profesjonalnych menedżerów, a wspólnicy sprawować będš nadzór właœcicielski.

Maspex kończy właœnie inwestycje warte pół miliarda złotych. Dlaczego aż tak duże?

Przyczyna jest oczywista – w ubiegłym roku nasze przychody ze sprzedaży wzrosły o 150 mln zł. To wielkoœć porzšdnej, zauważalnej firmy. Duże inwestycje sš nam po prostu potrzebne, by jeszcze bardziej zwiększyć naszš konkurencyjnoœć. To wręcz zobowišzanie wobec naszego biznesu. Przy tak dużym wzroœcie i zwiększeniu skali działania inwestycje sš niezbędne, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.

W co zainwestowaliœcie?

Gdy dwa lata temu przejęliœmy spółkę Agros Nova w Łowiczu, zastaliœmy tam doskonałe, wyraziste marki i pozycję rynkowš, natomiast zakład nie miał przez ostatnie 20 lat porzšdnego programu inwestycyjnego. Niezbędne okazało się zapewnienie nowego zaplecza produkcyjnego oraz centrum logistycznego, jak również zaplecza służšcego przetwórstwu owoców i warzyw. Złożone formalnoœci prawne przedłużyły realizację tych inwestycji, choć natrafiliœmy w Łowiczu na bardzo sprzyjajšce podejœcie otoczenia lokalnego. Władze stanęły na głowie, by nam pomóc.

Mocno postawili państwo na logistykę.

Sprawna logistyka jest dla nas koniecznoœciš, to podstawa funkcjonowania firmy. Dziœ jest bardzo dobra, ale chcemy, aby była jeszcze lepsza. Dlatego rok temu rozbudowaliœmy centrum logistyczne w Tychach, a w tym kwartale uruchomimy równolegle dwa centra, w Lublinie i w Olsztynku. Przygotowujemy centrum w Łowiczu.

W jaki sposób państwo sfinansowali inwestycje?

Mamy tu bardzo konserwatywne podejœcie – inwestycje finansujemy ze œrodków własnych i kredytów. W tym przypadku udało nam się pozyskać na niektóre planowane w Polsce inwestycje korzystne finansowanie w wysokoœci 60 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, częœciowo w ramach planu Junckera. Finansowanie to pozwala na pozyskanie œrodków nie tylko na lepszych warunkach w porównaniu z bankami komercyjnymi, ale także o dłuższym terminie kredytowania. To bardzo rozsšdne narzędzie, dostępne tylko dla ambitnych projektów inwestycyjnych, które spełniajš wyœrubowane wymagania z punktu widzenia zaawansowania technologicznego i ochrony œrodowiska. To pokazuje także jakoœć naszych projektów.

Czy planujš państwo kolejne inwestycje w tym roku? Będš jakieœ akwizycje w kraju lub za granicš?

Inwestycje to proces cišgły. Większoœć z owych 500 mln zł została już wprawdzie wydana, ale przed nami jeszcze inwestycje w Rumunii. Te, które teraz finalizujemy, na pewno nie sš zakończeniem inwestycji, co najwyżej końcem jednego z etapów. Dużo też się będzie działo w Bułgarii oraz we wspomnianym Łowiczu. Jeżeli chodzi o projekty akwizycyjne, to cały czas nad tym pracujemy, ale sš to intymne sprawy firmy i o nich nie mówimy, chyba że jakiœ projekt będzie na etapie finalizacji. Akwizycje lubiš ciszę i tego przykazania się trzymamy. Nasze ostatnie, można powiedzieć jeszcze œwieże przejęcia, to zakup naturalnej wody mineralnej Velingrad i zakładu produkcyjnego w Bułgarii oraz akwizycja spółki Rio Bucovina w Rumunii. To bardzo ciekawe i perspektywiczne projekty.

Jakie przychody osišgnęli państwo w ubiegłym roku?

Udało się nam zwiększyć przychody ze sprzedaży do 4,4 mld zł, czyli w odniesieniu do roku poprzedniego właœnie o około 150 mln zł.

To najwyższe obroty w historii firmy?

Tak. To był dobry rok dla naszej sprzedaży zarówno w Polsce, jak i za granicš. W obecnym planujemy wzrost przychodów o 5 proc. Jeżeli to osišgniemy, będzie to bardzo dobry wynik, zważywszy na skalę naszej działalnoœci.

Jako jedna z dwóch dużych polskich firm dołšczyli państwo do EIT Food, czyli unijnego programu prac nad innowacjami w żywnoœci. Co wam to da?

Ten program ma ciekawš i dalekowzrocznš agendę, w której Unia Europejska zachęciła biznes i naukę do współpracy. Dołšczyliœmy do szanowanego grona uczestników, takich jak prestiżowe uniwersytety i wielkie koncerny. Jeden z oddziałów tego międzynarodowego konsorcjum udało nam się ulokować w Warszawie, gdzie jesteœmy odpowiedzialni za Europę Œrodkowš, Wschodniš i Północnš. To z pewnoœciš będzie miało duży wpływ na to, by kraje regionu stały się beneficjentami przyszłej agendy pieniędzy œrodków unijnych. Dziœ widzę, że to naprawdę fantastyczna rzecz i przyznam, że nie wierzyłem, że tak dobrze pójdzie. Obecnie zaczynamy organizacyjny etap kilku obiecujšcych projektów.

Jeden z nich to stworzenie zupełnie nowego pomidora z większš zawartoœciš selenu. Dlaczego akurat pomidor?

Po przejęciu firmy Agros Nova w Łowiczu pomidor stał się jednym z naszych głównych surowców. Wszystkie keczupy, sosy, koncentraty, a nawet soki powstajš na jego bazie. Projekt jest więc odpowiedziš na nasze cišgle rosnšce zapotrzebowanie na wysokiej jakoœci surowiec. Badania nad doborem odpowiedniej odmiany dla naszego klimatu planowane sš przy wykorzystaniu doœwiadczeń polskich wiodšcych instytutów naukowych, jak i partnerów hiszpańskich. To sš produkty bardzo wrażliwe, muszš być przetworzone w bardzo krótkim łańcuchu dostaw.

CV

Krzysztof Pawiński jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Technische Universität w Clausthal-Zellerfeld w Niemczech, jest też doktorem nauk technicznych. Współzałożyciel oraz prezes zarzšdu polskiej firmy spożywczej Maspex, jednej z największych w Europie Œrodkowo-Wschodniej.