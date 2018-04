Prezydent Katowic: Nasza metropolia jest jak Unia Europejska

Zamiast rywalizować ze sobš, będziemy dzięki metropolii œlšsko-zagłębiowskiej rywalizować z innymi wielkimi miastami i metropoliami w Europie – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Czym dla stolicy regionu jest Europejski Kongres Gospodarczy - w sensie wizerunkowym, promocyjnym i biznesowym?

EKG to na pewno jedno z kilku najważniejszych wydarzeń cyklicznych, które współorganizujemy w Katowicach. Wymieniła Pani trzy kluczowe aspekty, które się nie tylko przenikajš, ale też przynoszš namacalne korzyœci dla miasta. Rozwój turystyki biznesowej to istotna dŸwignia rozwoju miasta, oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego. Z jednej strony na pewno mówimy o umacnianiu wizerunku Katowic w skali globalnej. To przekłada się m.in. na możliwoœć skutecznego zabiegania o organizowanie innych ważnych wydarzeń. Przykładowo w tym roku odbędzie się u nas Szczyt Klimatyczny, a w przyszłym roku Międzynarodowa Konferencja Antydopingowa. Z drugiej strony każde wydarzenie tego typu oznacza realne zyski dla hotelarzy, restauratorów, taksówkarzy czy też firm obsługujšcych te imprezy. Według raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2017 r." wzrasta liczba uczestników spotkań, konferencji i kongresów w Katowicach. W 2015 roku było to 582 tys. osób, a w ubiegłym roku już 826 tys. Tu warto też dodać, że w Katowicach odbywa się największa impreza biznesowa w kraju - Intel Extreme Masters, które w zeszłym roku przycišgnęły 170 tys. goœci. Oczywiœcie EKG jest unikalny ze względu na fakt, że przycišga do Katowic kluczowych europejskich decydentów w branży gospodarczej. Możliwoœć bezpoœrednich spotkań z tymi ludŸmi jest bezcenna.

Od 10 lat do Katowic na kongres przyjeżdżajš tysišce przedsiębiorców, szefów œwiatowych koncernów, topowych marek - widzš jak kiedyœ przemysłowe miasto przemienia się w europejskš stolicę. Czy Pana zdaniem przekłada się to na decyzję o otworzeniu firmy właœnie w Katowicach lub na Œlšsku?

Jestem przekonany, że może to być wręcz nawet czynnik kluczowy. Czymœ innym jest o czymœ czytać, a czym innym zobaczyć na własne oczy, porozmawiać z przedsiębiorcami. Gdy ktoœ dowiaduje się, że zainwestowały tu takie marki, jak np. IBM, Fujitsu, ING Services Polska czy PwC, to zaczyna wtedy działać efekt kuli œniegowej i łatwiej pozyskać nam kolejnš firmę. Oczywiœcie cały czas pracujemy nad tym, by nasze miasto było jeszcze bardziej przyjazne dla biznesu. Mamy w urzędzie wydział dedykowany obsłudze inwestorów – tych dużych i małych. Każdy inwestor, który przychodzi z nami rozmawiać, pyta się także, co po pracy będš mogli robić w Katowicach jego pracownicy. Dlatego też kładziemy duży nacisk na przemysł czasu wolnego. Popołudniu można u nas iœć na dobry koncert, ciekawš imprezę kulturalnš, czy wydarzenie sportowe o zasięgu globalnym, popływać kajakiem lub pojeŸdzić rowerem po lasach i parkach, które zajmujš prawie połowę powierzchni Katowic.

Z ubiegłorocznego raportu ABSL dla miasta Katowice wynika, że jest to jedno z najszybciej rozwijajšcych się?oœrodków biznesowych w Polsce a miasto jest pištym największym rynkiem biurowym w Polsce - w cišgu ostatnich pięciu lat iloœć miejsc wzrosła o 100 proc. EKG miało na to wpływ?

Rzeczywiœcie - według raportu Colliers International Poland w mieœcie jest dziœ ponad 450 tys. metrów kwadratowych co sytuuje nas w czołówce w Polsce pod względem powierzchni biurowej. EKG ma przełożenie na to, że łatwiej pozyskać nam inwestora – to tym samym poœrednio wpływa na większy popyt na rynku nieruchomoœci biurowych. To zapotrzebowanie jest z kolei dostrzegane przez dużych graczy na rynku deweloperskim, a dla nas każdy biurowiec, poza miejscami pracy dla mieszkańców oznacza także dla wpływ z podatku od nieruchomoœci. Nie każdy wie, że w naszym budżecie aż 240 mln zł, czyli ponad 11% dochodów, pochodzi właœnie z tego podatku.

Na terenie Aglomeracji Katowickiej działaja? 74 centra BPO, SSC, IT i R&D, z czego zdecydowana większoœć? z nich (51 centrów) - w Katowicach i wcišż pojawiajš się kolejni. W nowym biurowcu KTW biuro ma otworzyć Fujitsu. Dziœ to właœnie dostępnoœć wykwalifikowanych kadr jest tym magnesem, który przycišga inwestorów. Aglomeracja œlšsko-dšbrowska zawsze miała wyjštkowy atut - ludzi. Wiemy że ten strumień powoli wysycha. Przycišganie ludzi do miast to zadanie samorzšdów. Jaki pomysł na to majš Katowice?

Kilka silnych atutów, takich jak rozwój przemysłu czasu wolnego, czy powierzchnia biurowa już wymieniłem. Dla inwestorów Katowice to miasto doskonale zlokalizowane geograficznie. Przebiega tędy autostrada A4, która kilkanaœcie kilometrów dalej krzyżuje się z A1. Mamy Drogowš Trasę Œrednicowš oraz 3 lotniska międzynarodowe, do których można dojechać w czasie krótszym niż godzina. Dla inwestorów liczy się także jakoœć życia w mieœcie. Mamy o wiele tańsze mieszkania niż w Krakowie czy Wrocławiu, wysokš dostępnoœć żłobków i przedszkoli. Inwestujemy też w komunikację publicznš – aktualnie w mieœcie trwa budowa czterech centrów przesiadkowych o wartoœci 200 mln zł, w przyszłym roku otwieramy w Katowicach trzy baseny ze strefami rozrywki i halami sportowymi. W raporcie ABSL, o którym Pani mówiła można przeczytać, że Katowice kojarzš się inwestorom z „Zielonym miastem", „miastem młodych i kultury", „transformacjš" czy też „szybkim rozwojem". Takie opinie nas cieszš, ale oczywiœcie nie spoczywamy na laurach – bo zależy nam w epoce wyzwań demograficznych, by przycišgać nowych mieszkańców, młode rodziny, studentów.

Rokrocznie uczelnie wyższe kończy tu aż 30 tys. studentów, w tym poz?a?danych dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Aglomeracja jest liderem usług IT - generuja? one niemal połowe?zatrudnienia w branz?y i sa? obecne w portfolio niemal 3/4 centrów działaja?cych w regionie. Zdaniem przedsiębiorców - wcišż za mało, zaczyna brakować ršk do pracy. W Łodzi najlepszym studentom i absolwentom miasto proponuje mieszkania. Czym miasto Katowice chce przycišgnšć młodych, dobrze wykształconych ludzi by nie wybierali Warszawy, Wrocławia czy Londynu?

Pamiętajmy, że Katowice sš stolicš 2-milionowej metropolii i dla inwestorów atrakcyjny jest potencjał całego naszego regionu. Tysišce ludzi dojeżdżajš codziennie do Katowic do pracy – a my staramy się podejmować takie działania, by te osoby także tutaj zamieszkały. Oczywiœcie w przypadku studentów współpracujemy z naszymi oœrodkami akademickimi, by przekonywać absolwentów, którzy przebywali tu 3 lub 5 lat, by tu zamieszkali. Realizujemy także program „Studiuj w Katowicach", który zachęca młodych ludzi do przyjazdu na czas studiów do Katowic, by podczas nauki przekonali się, że mogš już rozpoczynać karierę zawodowš w wielu międzynarodowych przedsiębiorstwach lub realizujšc swoje pomysły. Jesteœmy w trakcie realizacji Inkubatora Przedsiębiorczoœci, które będzie z pewnoœciš ciekawš przestrzeniš dla młodych ludzi. Naszš strategię przycišgania ludzi opieramy na trzech filarach – miejsca pracy, mieszkania, jakoœć życia. W każdej z tych kategorii mamy się czym chwalić i zakładamy, że długofalowo ta strategia przyniesie pożšdane efekty.

Katowice i aglomeracja w rankingu „European Cities and Regions of the Future 2016/2017" uplasowały sie? na pia?tej pozycji pos?ród duz?ych miast europejskich, wyprzedzaja?c Frankfurt czy Rotterdam - otrzymały wyróz?nienie w kategorii strategii przycia?gania zagranicznych inwestycji bezpos?rednich. Co dziœ przycišga inwestorów do stolicy regionu?

Czynników jest wiele. Na pewno ważne jest, by cały czas się rozwijać, realizować nowe projekty, być otwartym na wizjonerskie pomysły. Przykładowo w 2016 roku weszliœmy na rynek amerykański otwierajšc biuro Katowic w Dolinie Krzemowej – to także atut dla naszych przedsiębiorców, którzy mogš traktować to miejsce jako okno do USA.

Od stycznia tego roku częœć miast aglomeracji weszła w skład metropolii œlšsko-zagłębiowskiej. Na razie wprowadzono tańsze bilety dla komunikacji zbiorowej. Co dalej? Jak dobrze wykorzystać te ogromne œrodki z PIT, które zostajš w metropolii?

Przede wszystkim musimy uzbroić się w cierpliwoœć, bo wiele efektów będzie widocznych w perspektywie długofalowej. Główne obszary działania metropolii to promocja, transport, zagospodarowanie przestrzenne. Zamiast rywalizować ze sobš – będziemy rywalizować z innymi wielkimi miastami lub metropoliami w Europie. Na pewno wielkim wyzwaniem jest optymalizacja transportu publicznego. Czasem zdarza się tak, że obok linii tramwajowej jedzie autobus. Œrodki z PIT powinniœmy też wykorzystywać jako wkład własny do potężnych projektów unijnych, które można realizować we wszystkich 41 gminach tworzšcych metropolię. Dużym sukcesem było w ogóle utworzenie metropolii – bo pokazaliœmy, że potrafimy się dogadać ponad wszelkimi podziałami na rzecz naszych mieszkańców.

Jak Pana zdaniem metropolia wpłynie w przyszłoœci na rozwój tej częœci regionu?

Metropolia trochę przypomina mi, oczywiœcie w innej skali, Unię Europejskš. Musimy dbać o zrównoważony jej rozwój. Dlatego np. uruchomiliœmy fundusz solidarnoœciowy, by mniej zamożne gminy mogły realizować potrzebne inwestycje. Oczywiœcie jako najbogatsze miasto z tych œrodków nie korzystamy – ale wiem, że rozwój mniejszych, oœciennych gmin – jest też korzystny dla nas. Zakładam, że w perspektywie 10 lat – do metropolii zostanie przekazanych więcej zadań – bo wszyscy zobaczš, że to się opłaca. Większy może więcej i musimy to wykorzystać.

Proponuje Pan marketingowš nazwę metropolii - Katowice. Jakimi argumentami chce Pan do tego przekonać 41 gminy?

Ja nikogo do niczego nie chcę przekonywać. To moje prywatne zdanie, że najlepszš nazwš jest Metropolia Katowice lub Metropolia Silesia. Uważam jednak, że w metropolii, która ma niespełna rok, powinniœmy się raczej skupić na odpowiadaniu na najważniejsze wyzwania, jakie przed nami stojš – np. w obszarze transportu. Na dyskusję o nazwie, którš musimy odbyć w gronie wszystkich 41 gmin, na pewno przyjdzie jeszcze czas.