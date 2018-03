Lorenzo Mariani: Samoloty to nie wszystko

Œwidnik nie był kupowany przez Leonardo, by produkować wyłšcznie na polski rynek. Dzięki temu założeniu w cišgu zaledwie kilku lat udało nam się potroić przychody tych zakładów – mówi dyrektor ds. handlowych włoskiego koncernu Lorenzo Mariani.

Rz: Dzisiaj polskie Ministerstwo Obrony podpisuje kontrakt na dostawę czterech kolejnych samolotów szkoleniowych M346. To nieduży kontrakt, wart 400 mln zł. Co on znaczy dla takiego giganta jak Leonardo?

Kontrakt jest dla nas niezmiernie ważny, ale nie ze względu na wielkoœć, bo rzeczywiœcie dla tak takiej korporacji jak Leonardo nie jest on przesadnie duży. Ważna jest przede wszystkim dalsza współpraca między Włochami, Polskš, Leonardo i polskim MON. Wierzymy, że ta współpraca jest oparta na bardzo solidnych podstawach, chociażby poprzez poprzednie dostawy M346. Chciałbym podkreœlić, że ten samolot jest w istocie zintegrowanš platformš szkoleniowš, w skład której wchodzš także symulatory. Dzięki tej platformie można szkolić polskich pilotów pod kštem przyszłych wyzwań i bardzo mocno współpracować z włoskimi siłami powietrznymi, które używajš tego samego systemu. Ta współpraca zacieœniała się przez lata dzięki przejęciu PZL Œwidnik, który jest obecnie trzy razy większy, niż był w momencie akwizycji. Pracujemy tam nad wieloma maszynami najnowszej generacji, jak œmigłowce AW169, AW139 i AW189. Ten kontrakt jest ważny, bo potwierdza znaczenie współpracy między nami a polskim Ministerstwem Obrony.

Jednak częœć kontraktu na dostawę pierwszych oœmiu M346 była realizowana z opóŸnieniem. Dlaczego?

Właœnie dlatego, że to jest nie tylko samolot, ale kompletny system szkoleniowy. Zdarzały się pewne nieporozumienia pomiędzy naszymi parterami pracujšcymi nad tym systemem, ale reakcja MON była fantastyczna. Pozwoliła zespołowi na konsolidację, na udoskonalenie systemu i uzyskanie najlepszych rozwišzań w swojej klasie. Stanowi to dowód na to, że nasze wysiłki przysłużyły się lepszej przyszłoœci. Lepsza przyszłoœć oznacza kolejne samoloty w powietrzu.

Powiedział pan, że PZL Œwidnik jest najważniejszym elementem działalnoœci Leonardo w Polsce. Czy będziecie rozwijać inne obszary?

Dla nas Polska to partner z najwyższej półki. W ramach rozwoju planujemy otworzenie biura korporacyjnego Leonardo w Warszawie, które będzie częœciš naszej grupy. Nie robilibyœmy tego, gdyby nie było kilku obszarów potencjalnej współpracy pomiędzy Włochami a Polskš. Oczywiœcie szansš dla nas sš œmigłowce. Polska będzie kupować maszyny dla sił specjalnych, misji ratunkowych na polu walki, a także do walki z okrętami podwodnymi. Oferujemy waszemu krajowi model AW 101, którego trzysilnikowa platforma jest naszym zdaniem najlepsza w swojej klasie. Również M346 może być wykorzystywany w misjach bojowych i zastšpić obecnie służšce maszyny. Dodatkowo Leonardo koordynuje program myœliwca Eurofighter, z którego jesteœmy bardzo dumni. W programie sš cztery państwa partnerskie i dziewięciu użytkowników. Eksport idzie bardzo dobrze. Wierzymy, że Polska może się stać kolejnym europejskim partnerem Eurofightera.

Jak z waszej perspektywy wyglšda wspomniana sprawa kontraktu na œmigłowce dla sił specjalnych i marynarki?

Oczywiœcie obserwujemy trwajšce postępowanie, wierzymy, że AW 101 jest najlepszš platformš na rynku. We Włoszech ten model jest używany zarówno przez marynarkę, jak i w roli œmigłowca dla oddziałów specjalnych w zadaniach bojowych. Otwiera się tu ciekawe pole do współpracy. Wiemy, że taki przetarg wymaga czasu, bo wymagania sš skomplikowane, tak samo jak specyfikacja modeli, które zostanš dopuszczone do konkursu. Czekamy na dalsze ustalenia i z pewnoœciš chcemy odegrać ważnš rolę w tym procesie.

Czy jest możliwoœć produkowania elementów AW 101 w Œwidniku?

Oczywiœcie PZL Œwidnik jest już mocno zaangażowany w budowę nowej generacji œmigłowców AW169, AW139 i AW189. Rozważamy możliwoœć dalszego zwiększenia udziału PZL Œwidnik w produkcji AW101. To koniecznoœć, coœ, co naszym zdaniem może być zrobione i będzie zrobione.

Czy myœlicie również o innych rodzajach współpracy z polskim przemysłem?

Nie tylko myœlimy. Już rozmawiamy, jak wykorzystać wczeœniejsze doœwiadczenia. Oczywiœcie skupiamy się na naszej głównej domenie, gdzie współpraca układała się bardzo dobrze i wiele na pewno jeszcze można zrobić. Dodatkowo, mówišc bardziej ogólnie, duże możliwoœci oferujš europejskie programy rozwojowe. Uważamy, że możliwe sš tutaj partnerstwa pomiędzy Włochami a Polskš.

Co oprócz œmigłowców dla sił specjalnych i marynarki oraz M346 chcecie zaoferować polskiej armii?

Wiemy, że w przyszłoœci będzie możliwoœć zastšpienia migów-29. Tak jak wspominałem, jesteœmy częœciš konsorcjum Eurofighter, Leonardo mu przewodzi. Naszym zdaniem może to być sytuacja z gatunku win-win, ponieważ dajemy Polsce dostęp do europejskiego partnerstwa, dostęp do najnowszych rozwišzań. Uważamy, że Eurofighter jest fantastycznš platformš, z nowoczesnš elektronikš na pokładzie, z możliwoœciš wykorzystania najskuteczniejszego uzbrojenia. Taka współpraca pomiędzy europejskimi firmami, które już sš w programie Eurofighter, i polskim przemysłem byłaby bardzo korzystna. Chcemy również kontynuować współpracę w obszarze lšdowym, jest to jedna z rzeczy, które analizujemy wspólnie z Polskš Grupš Zbrojeniowš. Polska armia dysponuje dużš liczbš pojazdów i myœlę, że możemy jej wiele zaproponować, jeżeli chodzi o systemy elektroniczne.

Co się stanie, jeżeli polska armia nie kupi œmigłowców od Leonardo? Jaki będzie wtedy los Œwidnika?

PZL Œwidnik nie był kupowany przez Leonardo po to, aby produkować wyłšcznie na polski rynek. Zresztš właœnie dzięki temu założeniu w cišgu zaledwie kilku lat udało nam się potroić przychody tych zakładów. Realizujemy w Œwidniku wiele programów, dla których rynki zbytu znajdujš się poza Polskš. Ostatnio zanotowaliœmy sukces w postaci udanego oblotu bezzałogowego œmigłowca SW-4 Solo – to największa maszyna tego typu w Europie, wyprodukowana na podstawie polskiego projektu SW-4. Œmigłowiec AW 139 został sprzedany w liczbie blisko tysišca sztuk i PZL Œwidnik jest znaczšco zaangażowany w tej projekt, produkujšc między innymi kompozytowe kadłuby. Jesteœmy globalnš firmš i nie wszystkie nasze działania majš zwišzek z Polskš, choć oczywiœcie chcemy tu być mocno obecni. Ale kondycja PZL Œwidnik nie zależy tylko od polskiego rynku. Także dzięki Polsce sprzedajemy swoje produkty na całym œwiecie.

Nowy kontrakt na M346 jest realizowany w formule 4+4. Co to oznacza?

Wstępny kontrakt opiewa na cztery sztuki i mamy opcję powiększenia go o kolejne cztery. Mamy nadzieję zrealizować tę opcję. System szkolenia już działa i zakładamy, że dodanie kolejnych maszyn uczyni go jeszcze bardziej skutecznym, efektywnym, zdolnym do trenowania większej liczby pilotów. Jesteœmy więc przekonani, że ostatecznie będzie to osiem maszyn, ale na razie koncentrujemy się na pierwszej czwórce, by dostarczyć je w odpowiedniej jakoœci, na czas i nie przekraczajšc kosztów.

Wspomniał pan o otwarciu biura korporacyjnego w Warszawie. A jakš strategię Leonardo przyjšł na œwiecie?

Kontynuujemy ekspansję na wybranych rynkach eksportowych. Chcemy otworzyć przynajmniej 20 nowych biur na całym œwiecie: w Północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie i na Œrodkowym Wschodzie. Inwestujemy również pienišdze w konsolidację, jako Leonardo chcemy mieć jednolity wizerunek. Do tego dochodzi ostra kontrola kosztów, ponieważ w dzisiejszym œwiecie pienišdze muszš być efektywnie wykorzystywane, a zaoszczędzone w ten sposób œrodki można inwestować w nowe produkty.

CV

Lorenzo Mariani, od jesieni 2017 roku dyrektor ds. handlowych w Leonardo, do którego należy PZL-Œwidnik, polski producent œmigłowców. B. oficer włoskiej marynarki zajmował najwyższe stanowiska we włoskich i międzynarodowych firmach z sektora obronnego: Alenia, MBDA, SELEX Sistemi Integrati.