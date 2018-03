Tamar Resources: Pierwszy węgiel z Krupińskiego pod koniec 2019 r.

Nie mam pojęcia, dlaczego JSW zdecydowała się na zamknięcie kopalni Krupiński. My wierzymy, że to opłacalna inwestycja – przekonuje George Rogers, dyrektor zarzšdzajšcy Tamar Resources.

5 kwietnia spotka się pan z ministrem energii w sprawie reaktywacji kopalni Krupiński na Œlšsku. Jakš ofertę przedstawi Tamar Resources?

Cieszę się, że dojdzie do tego spotkania. Wczeœniej dostarczyliœmy ministrowi wszelkie informacje dotyczšce naszej firmy i naszego partnera finansowego. Zamierzamy kupić kopalnię Krupiński i spłacić pomoc publicznš, jaka popłynęła na likwidację zakładu. Szacujemy, że cała inwestycja będzie nas kosztować około 180 mln dolarów, czyli ponad 600 mln zł. Oczywiœcie to przybliżone szacunki, bo nie znamy jeszcze wszystkich dokumentów dotyczšcych kopalni, ani dokładnej kwoty pomocy publicznej.

Skšd weŸmiecie pienišdze?

Współpracujemy z funduszem private equity z Londynu, który specjalizuje się w górnictwie. Nie ujawniamy nazwy publicznie, ale ministerstwo energii ma w tym zakresie pełnš wiedzę. Fundusz da nam połowę potrzebnych œrodków. Resztę pozyskamy na rynku, w formie kredytu, leasingu albo wykorzystujšc obie te opcje. Prowadzimy już w tej sprawie rozmowy z instytucjami finansowymi.

180 mln dolarów wystarczy, by uruchomić wydobycie?

Kopalnia Krupiński jest już zbudowana i to decyduje o atrakcyjnoœci tego projektu. Jest szyb, jest infrastruktura, sš wykwalifikowani pracownicy. Chcemy natomiast zainwestować w wyposażenie kopalni, czyli w nowoczesne, bezpieczne urzšdzenia, wykorzystujšce najnowsze technologie. To mam być zakład na miarę XXI wieku. Proponowana przez nas kwota jest zbyt mała, by postawić kopalnię od zera, ale wystarczajšca by wznowić wydobycie w zakładzie zamkniętym zaledwie przed rokiem.

Skšd pewnoœć, że Krupiński będzie zyskowny? W cišgu ostatnich 10 lat przyniósł poprzedniemu właœcicielowi – Jastrzębskiej Spółce Węglowej - ponad 1 mld zł straty.

Pamiętajmy, że kopalnia przynosiła straty, bo produkowała głównie węgiel energetyczny. Wiadomo jednak, że znajdujš się tam udokumentowane złoża cennego węgla koksowego typu hard, który jest poszukiwanego przez przemysł hutniczy. Szczerze mówišc nie mam pojęcia, dlaczego JSW zdecydowała się na zamknięcie kopalni. My wierzymy, że to opłacalna inwestycja. Oczywiœcie wiele zależeć będzie od cen węgla, które majš swoje cykle koniunkturalne. Nasze analizy wskazujš jednak, że to atrakcyjny projekt.

Na jakiej podstawie? Skšd czerpiecie wiedzę o tym złożu?

Mamy pewne informacje, byliœmy w kopalni, rozmawiamy z jej obecnym właœcicielem – Spółkš Restrukturyzacji Kopalń. Rozumiemy natomiast, że o efektywnoœci wydobycia w dużej mierze decyduje geologia. Mamy nadzieję, że po spotkaniu z ministrem energii przystšpimy do badania due diligence. Szacujemy, że zajmie nam to 9 miesięcy. To będzie czas na szczegółowe analizy, dokładnš wycenę przedsięwzięcia i ostatecznš decyzję, czy projekt ma sens. Jeœli mamy wydać tak duże pienišdze, to musimy mieć pewnoœć, że inwestycja będzie ekonomicznie opłacalna.

Ile czasu potrzebujecie na uruchomienie kopalni?

Jeœli uda nam się dopišć transakcję z SRK w cišgu 9 miesięcy, to produkcja mogłaby ruszyć rok póŸniej. W optymistycznym scenariuszu pierwszy węgiel wyjechałby więc z kopalni już pod koniec przyszłego roku. Chcemy zrobić to jak najszybciej. W kopalni jest już wydršżony tunel, prowadzšcy do tego obszaru, który chcemy eksploatować. Nie musimy już pozyskiwać koncesji, chcemy jš przejšć razem z kopalnš od SRK. Chcielibyœmy także przejšć koncesję, którš ostatnio pozyskała JSW na częœć złoża przyległš do obszaru likwidowanej kopalni. Liczymy na przychylnoœć ministra energii w tej sprawie.

Czas nie jest waszym sprzymierzeńcem, bo trwa proces likwidacji kopalni. Jak długo możecie czekać?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Nie mamy ustalonych granic czasowych. Na razie SRK nie wykonuje w kopalni takich czynnoœci, których nie moglibyœmy cofnšć. Wiadomo jednak, że im więcej czasu upłynie od przekazania Krupińskiego do likwidacji, tym jego reaktywacja będzie trudniejsza i droższa.

Tamar ma na oku inne projekty?

Nie, aktualnie skupiamy się na Krupińskim. Tamar Resources powstał rok temu w celu realizacji projektów zwišzanych z wydobyciem węgla koksowego w Europie. Bardzo szybko znaleŸliœmy kopalnię Krupiński i szybko porozumieliœmy się z działajšcymi tam zwišzkami zawodowymi, którym także zależy na wznowieniu wydobycia. Chcemy tu produkować 2,4 mln ton węgla rocznie i sprzedawać go na europejskim rynku. Z powodzeniem może on zastšpić surowiec importowany dziœ do Europy chociażby z odległej Australii. To będzie także korzyœć dla polskiego rzšdu, bo tak duża inwestycja to nowe miejsca pracy i przychody z podatków. Każda ze stron będzie wygrana. Mam nadzieję, że minister energii myœli tak samo.

Rozmawiała: Barbara Oksińska

George Rogers jest dyrektorem zarzšdzajšcym brytyjskiej firmy Tamar Resources. Ma 30-letnie doœwiadczenie w finansowaniu przemysłu wydobywczego zarówno jako inwestor, pożyczkodawca, jak i doradca. Karierę rozpoczynał w 1987 w Rothschild Bank, a następnie zwišzany był z Deutsche Bank oraz Investec Bank. Założył, sfinansował i przewodniczył zarzšdom dwóch spółek węglowych w Zachodniej Wirginii. Założył też firmę doradczš ds. finansowania górnictwa Rockface Capital.