Koniec trendu spadkowego

Nasze przychody wzrosły o ponad 10 proc., pierwszy raz od 2012 r. W tym roku zakładamy dalsze zwyżki – mówi prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Rz: Poczta Polska (PP) znowu zaczyna zarabiać?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie mamy jeszcze zaudytowanych wyników, ale mogę powiedzieć, że po stracie w 2016 r. na poziomie 66 mln zł w ubiegłym roku udało nam się wypracować 1,3 mln zł zysku brutto. Ale jeszcze bardziej cieszš nas przychody, które znaczšco wzrosły, bo o ponad 10 proc., do prawie 6 mld zł. To potwierdza, że Poczta wybrała dobry kierunek rozwoju. To zupełne odwrócenie dotychczasowego trendu spadku przychodów o œrednio 200 mln zł rocznie i pierwsza taka sytuacja od 2012 r.

Poprawiliœcie przychody, wypracowujšc prawie 0,6 mld zł więcej rok do roku, ale to w dużej mierze zasługa ubiegłorocznej 20-proc. podwyżki cen usług.

Efekt zmiany cennika to dodatkowe 270 mln zł przychodów, ale trend i tak jest wyraŸny. W tym roku zakładamy dalsze zwyżki przychodów. Poziom kilkuset milionów złotych jest w naszym zasięgu.

Bez podwyżki?

Chcemy zmienić strukturę cennika poprzez choćby zaproponowanie nowych formatów.

Czyli jeœli zwykłym listem przesyłamy coœ więcej niż kartkę, może to w przyszłoœci podlegać innej wycenie?

Dziœ mamy 14 różnych produktów. Chcemy to uproœcić. Dziœ 30 proc. przesyłek listowych to nie korespondencja, lecz faktycznie tzw. mikroprzesyłki, które należy zaliczyć do sektora KEP (kuriersko-paczkowy – red.).

Ich wysyłanie będzie droższe?

Nie chcę jeszcze mówić o szczegółach, ale w efekcie zmian struktury cennika, który planujemy, w niektórych przypadkach możliwe sš nawet obniżki. Poza tym to nie sš zmiany, które PP robi jako jedyna. W poprzednich latach analogiczne modyfikacje cenników przeprowadziły już inne poczty w Europie.

Branża KEP mocno odczuwa brak ršk do pracy. To dziœ duży problem?

Tak, choć w zeszłym roku poradziliœmy sobie. Zatrudniliœmy blisko 2,5 tys. osób, nadal – według naszych badań obcišżenia pracš – w głównych segmentach mamy niewystarczajšcš liczbę pracowników, choć oczywiœcie zależy to od regionu. W służbie doręczeń deficyt sięga co najmniej kilkuset etatów.

Jesteœmy obecnie największym pracodawcš w kraju. Stawiamy na inwestycje w pracowników, zarówno wzrost ich liczby, jak i poprawę warunków pracy. Uważam, że jednym z powodów erozji przychodów PP dotšd było radykalne cięcie kosztów pracowniczych i zmniejszenie liczby zatrudnionych. W pierwszym momencie likwidacja stanowisk przynosiła zysk w postaci ograniczania kosztów, ale w czasie skutkowało to spadkiem możliwoœci obsłużenia klientów, a w konsekwencji utratš kontrahentów i częœci rynku. Np. w Warszawie nie mieliœmy w ogóle rezerwy urlopowo-chorobowej. Nadal jest to dla nas wyzwanie, ale udało się nam odbudować jš do poziomu 12 proc., więc prawie do wymaganego stanu.

W br. też zwiększycie zatrudnienie?

Chciałbym przyjšć kolejne 1,5 tys. osób. Będziemy zwiększać zatrudnienie np. osób niepełnosprawnych. W 2018 r. prawdopodobnie zostaniemy największym pracodawcš dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Ale w br. większy nacisk położymy też na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, które mamy. Będziemy szukać więc miejsc, gdzie możemy pracownikom zaproponować nowe zadania.

Sš miejsca w Polsce, gdzie w służbie okienkowej jest zbyt wielu pracowników, ale jednoczeœnie w tej samej służbie w innych częœciach kraju sš niedobory. Będziemy starali się te niedobory uzupełniać w ramach tych zasobów, które mamy. W przypadku listonoszy i kurierów poszukamy pracowników na zewnštrz organizacji.

Zaproponujecie podwyżki?

To trudny temat. Presja płacowa jest ogromna, a wynagrodzenia nadal sš niewystarczajšce. Dotyczy to zresztš wielu dużych firm w Polsce. Za poprzedniego zarzšdu, mimo cięcia kosztów poprzez redukcję zatrudnienia, płace pracowników nie rosły. Jeszcze w 2011 r. przeciętna płaca na Poczcie sięgała 93 proc. œredniej w gospodarce narodowej. Potem spadła do 82 proc. Dzięki ubiegłorocznym podwyżkom przekroczyliœmy już 86 proc. œredniej. Odbudowujemy więc wynagrodzenia. Naszym celem w strategii jest dojœcie do poziomu bliskiego 100 proc., ale z uwagi na to, że w ostatnich dwóch latach rynek pracy bardzo przyspieszył i wynagrodzenia cišgle rosnš, wzrost ten nie będzie zapewne aż tak duży. Porównujšc się do innych poczt w Europie i tamtych rynków pracy, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań i cen, zarobki w PP – w odniesieniu do rodzimego rynku pracy – sš jednymi z wyższych. W naszym regionie jesteœmy pod tym względem liderem.

Częœć zwišzkowców grozi, że jeœli nie będzie podwyżek, wejdš w spór zbiorowy.

W PP rozmowy z partnerami społecznymi nigdy się nie kończš i nie sš łatwe. Działa u nas ponad 80 różnych zwišzków zawodowych i z niektórymi z nich mamy spory zbiorowe.

W 2016 r., po raz pierwszy od kilku lat, przeprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla najniżej uposażonych. W 2017 r. uruchomiliœmy kolejny etap podwyżek. Co więcej, od maja ub.r. pracownicy otrzymujš regularnie wypłacane premie. Tym samym wynagrodzenia najmniej zarabiajšcych pracowników wzrosły o prawie 800 zł. Nie ma innej, podobnego rozmiaru firmy w Polsce, w której rosłyby one w takiej skali. Mamy œwiadomoœć dziesięcioletnich zapóŸnień w kwestii płac, ale nie da się ich zlikwidować w krótkim czasie.

Być może rynek pracy nie pozwoli nam uniknšć jakiejœ podwyżki w br., ale trzeba pamiętać, że sytuacja firmy jest bardzo trudna, tak jak rynek, na którym działamy. I na podwyżki wynagrodzeń musimy zarobić. Proszę pamiętać, że w Polsce to Poczta jest jedynš polskš firmš na rynku paczkowym. Nasi konkurenci to spółki majšce centrale np. w Niemczech lub Francji. Najwięksi operatorzy mieli wsparcie finansowe od swoich państw.

Ten rok będzie kluczowy dla naszej firmy, a sytuacja nie jest łatwa.

To znaczy?

W ubiegłym roku odnotowaliœmy znaczšcy wzrost zatrudnienia, musimy utrzymać drugš pozycję wolumenowš na rynku KEP i zwiększać wynik netto. Większoœć pieniędzy, które zarobiliœmy w 2017 r., przeznaczyliœmy na podwyżki. Podwyżka o 100 zł w PP to 150 mln zł dodatkowych kosztów. Zatrudnienie 1 tys. osób to dodatkowe 50 mln zł kosztów. Nasze koszty pracy zwiększyły się tylko w ub.r. o blisko 500 mln zł, a przez ostatnie półtora roku o 700 mln zł. Tymczasem potrzebujemy inwestycji. W ostatnich dziesięciu latach Poczta nie dokonywała ich i zwijała się infrastrukturalnie.

Może warto mocniej postawić na rosnšcy rynek KEP, kosztem choćby kurczšcego się rynku listów?

Rynek pocztowy maleje, to fakt, ale to wcišż potężny segment. Jeœli mogę zwiększyć poziom KEP o 50 mln zł, ale kosztem tego, że pracowników sektora tradycyjnego przesunę do obsługi paczek, a tym samym utracę tam 100–200 mln zł, to wybieram organiczny rozwój na rynku KEP z utrzymaniem fundamentu, którym sš listy.

To może należy postawić na inwestycje, a nie przeznaczać gros zysków na podwyżki?

Nie zgadzam się z tš tezš. Bez zwiększenia zatrudnienia i wynagrodzenia, które miało miejsce w PP i dalej powinno mieć miejsce, nie będziemy się rozwijać. Co z tego, że zbudujemy sobie nowe sortownie, skoro nie będzie komu w nich pracować. Każda firma kurierska i logistyczna oparta jest na ludziach. Oni muszš tu chcieć pracować. Zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzenia to inwestycja w rozwój firmy. Ale inwestujemy również w innych obszarach. W PP wdrożyliœmy w 2017 r. pierwszy od kilkunastu lat system informatyczno-księgowy. Kosztowało nas to ponad 100 mln zł. W obszarze informatyki jesteœmy największym klientem nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie Œrodkowo-Wschodniej. Mamy już dwa kolejne rozpoczęte duże projekty informatyczne. Ponadto inwestujemy w nowš architekturę sieci logistycznej. Bez niej PP będzie firmš nieprzystajšcš do rynku. Zastałem firmę, której struktura nie zmieniła się praktycznie od lat 90. PP ma strukturę na przesyłki listowe, a to segment, który się kurczy. Zmiany, które wprowadzamy, polegajš na dostosowaniu organizacji do sytuacji, w której sektor KEP będzie zastępował przesyłki listowe. Projekt nowej architektury logistycznej został przygotowany. W ub.r. pierwszy raz od kilkunastu lat kupiliœmy sorter paczkowy wart 55 mln zł. Potrzebujemy jednak kolejnych. W br. możemy rozpisać na nie przetarg.

Aby pozyskać pienišdze na inwestycje, może warto wrócić do koncepcji sprzedaży Banku Pocztowego?

Każde rozwišzanie jest możliwe, ale w dyskusji o Banku Pocztowym nie powinniœmy rozmawiać na temat tego, czy PP powinna go pozostawić, czy pozyskać dla niego inwestora kapitałowego i zdobyć œrodki na inwestycje, ale o tym, jak państwo chce w swojej strukturze usytuować Pocztę, jakie zadania mamy do wykonania. Po odpowiedzi na to pytanie będziemy wiedzieli, jakich narzędzi grupa potrzebuje. Dopiero wówczas powinniœmy decydować, co z tymi narzędziami robić. Pokazały to chociażby agroubezpieczenia, kiedy okazało się, że jesteœmy naturalnym partnerem dla struktur państwowych, bo mamy sieć i odpowiednie know-how.

Czyli to decyzja polityczna?

Decyzja ta odnosi się do szerszego obrazu – tego, jak ma wyglšdać sektor finansowy w Polsce.

CV

Przemysław Sypniewski od 2016 r. kieruje Pocztš Polskš. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu. Pod koniec lat 90. był wicedyrektorem PP, a w l. 2005–2008 członkiem Rady Poczty. Były biegły NIK, ekspert sejmowej komisji ds. prawa pocztowego.