Reforma emerytalna dobra dla ubogich

Przenoszenie PPK przy zmianie pracy będzie równie łatwe, jak obecnie zmiana operatora telefonu komórkowego – mówi wiceminister finansów Piotr Nowak.

Rz: Czy jest realne, że pracownicze plany kapitałowe (PPK) wejdš w życie 1 stycznia 2019 r.? Czasu zostało niewiele.

Dšżymy do tego, żeby PPK zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2019 r. Pomysł PPK został ogłoszony na poczštku objęcia rzšdu przez PiS. Zapowiedział to obecny premier, wówczas minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Uruchomienie PPK oznacza, że Polacy będš więcej oszczędzali na swoje emerytury. To nie jest tak, jak niektórzy próbujš przedstawić, że PPK majš służyć przede wszystkim pobudzeniu polskiej giełdy. Oczywiœcie, innš sprawš sš inwestycje, na które wpływ ma też stopa oszczędnoœci. Œrodki zgromadzone w PPK będš poprzez podmioty zarzšdzajšce aktywami inwestowane w polskš gospodarkę i będš jš pobudzały do dalszego wzrostu. Im szybciej wprowadzimy PPK, tym lepiej. Rynek finansowy w tym wszystkim nie powinien być miejscem spekulacji, gdzie „grube ryby" się bogacš. Idea rynku kapitałowego jest taka, że jest to miejsce, gdzie spotyka się popyt na pienišdz z podażš. Spółki wchodzš na giełdę i pozyskujš kapitał potrzebny do dalszego ich rozwoju.

TFI narzekajš na wysokie koszty, które mogš zniechęcić wiele podmiotów do prowadzenia PPK. Czy nie skończy się to tak, że PPK będš tworzyć głównie fundusze, które majš w akcjonariacie Skarb Państwa, a które będš inwestować w projekty rzšdowe, jak Centralny Port Lotniczy?

