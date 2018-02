Prezes Idea Getin Leasingu Marek Bauer: Rośniemy szybciej niż inni

Umocnimy swojš pozycję w obszarach,w których już jesteœmy mocni. Połšczenie obu spółek nie zagrozi wzrostowi sprzedaży – mówi prezes Idea Getin Leasingu Marek Bauer.

Rz: Właœnie doszło do fuzji spółek Idea Leasing i Getin Leasing. W efekcie powstał wicelider z 11,2-proc. udziałem w rynku, zaraz za PKO Leasing (12 proc.). Co to dla was oznacza?

K olejny ważny etap rozwoju i umocnienie naszej pozycji. Połšczyliœmy równorzędne organizacje pod względem wielkoœci aktywów i wskaŸników finansowych, ale specjalizujšce się w różnych obszarach rynku. Getin Leasing to od lat lider w segmencie finansowania samochodów, natomiast Idea Leasing to lider pod względem udzielonego finansowania œrodków transportu ciężkiego, z mocnš pozycjš w rynku maszyn i technologii. Połšczona firma pokrywa więc wszystkie istotne obszary, posiada szerokš ofertę produktowš i przedmiotowš – od najprostszego leasingu samochodowego po finansowanie drogich linii technologicznych. Koncepcja uniwersalnej spółki leasingowej, z efektywnymi procesami biz...