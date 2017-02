Justin Yifu Lin: Państwo musi być aktywne

Rz: Jak ocenia pan transformację gospodarczą Polski w ostatnim ćwierćwieczu?

Bez wątpienia Polska i inne gospodarki dawnego bloku sowieckiego odniosły sukces, należą się wam gratulacje.

Wicepremier Mateusz Morawiecki uważa, że Polska potrzebuje nowego modelu rozwoju, sugerując tym samym, że dotychczasowy był wadliwy. Pan też tak sądzi?

Polska przypomina mi pod pewnymi względami Irlandię z lat 80. XX w. Irlandzki PKB per capita, liczony zgodnie z metodologią parytetu siły nabywczej (PPP), odpowiadał wtedy połowie amerykańskiego. Podobny dystans dzieli dziś Polskę od USA. Irlandia przez pół wieku nie była w stanie USA dogonić, była też dość uboga na tle innych państw zachodniej Europy, jak Niemcy, Francja czy Szwecja. To skutkowało masową emigracją. Dziś do Irlandii emigrują Polacy, bo jest to jeden z krajów o najwyższym PKB per capita w zachodniej Europie, zamożniejszy nawet od Niemiec. Irlandia odniosła sukces dzięki skutecznej, aktywnej polityce gospodarczej.

Irlandia jest przedstawiana jako dowód na to, że najskuteczniejszą polityką gospodarczą jest obniżenie podatków dla firm. Dzięki temu przyciągnęła wiele amerykańskich firm, które szukały przyczółka w UE.

Niska stawka CIT to rzeczywiście jeden z czynników, które zapewniły Irlandii konkurencyjność, ale nie kluczowy. Obciążenia dla firm były tam niższe niż w innych krajach Europy już od lat 60., czyli przed akcesją Irlandii do Wspólnoty Europejskiej (poprzedniczki UE – red.). Kluczem do sukcesu tego kraju była aktywna rola rządu, który wspierał wybrane gałęzie przemysłu, m.in. chemiczną i farmaceutyczną, usuwając bariery blokujące ich rozwój.

Ale Irlandia do połowy lat 80. rozwijała się niemrawo, podczas gdy Polska systematycznie nadrabia zaległości wobec państw zachodniej Europy. Po co zmieniać coś, co działa?

Stosując się do zaleceń nowej ekonomii strukturalnej (teoria propagowana przez Lina – red.), czyli prowadząc bardziej aktywną politykę gospodarczą, Polska mogłaby się rozwijać znacznie szybciej, niż opierając się wyłącznie na spontanicznych procesach rynkowych. Chiny rozwijały się w minionych 37 latach w tempie bliskim 10 proc. rocznie. Dzięki temu pod względem PKB per capita pięciokrotnie wyprzedziły Indie, które jeszcze pod koniec lat 70. były krajem bogatszym. A przecież Indie też rosły szybko, średnio w tempie 5,7 proc. rocznie. Nie ma powodu, aby w Polsce PKB per capita (liczony według PPP – red.) nie rósł w tempie 7–8 proc. rocznie zamiast 5 proc. Dzięki temu Polska stałaby się drugą Irlandią.

Chiny są wzorem do naśladowania? Tamtejszy rząd, sterując podażą kredytu, napompował bańkę na rynku nieruchomości i doprowadził do przerostu niektórych branż. Dziś powszechne są ostrzeżenia, że kraj stoi na krawędzi poważnego kryzysu.

Ostrzeżenia, że chińską gospodarkę czeka krach, słyszę co roku już od wielu lat. To jest wynik niezrozumienia tamtejszych realiów. W Chinach rzeczywiście jest wiele spółek państwowych, często nieefektywnych. Rząd nie dopuszcza też w pewnych branżach inwestycji zagranicznych. Zachodnim ekonomistom wydaje się to niezrozumiałe. Chiny muszą jednak chronić niektóre gałęzie przemysłu, bo wystawienie ich na wolnorynkową konkurencję mogłoby oznaczać upadek wielu firm. To pozwala zachować stabilność społeczno-ekonomiczną, bez której nie ma mowy o żadnym rozwoju. Niektóre z tych gałęzi, na przykład metalurgiczna, są też istotne dla bezpieczeństwa narodowego. Podobnie jest zresztą w Polsce. Nie doprowadziliście prywatyzacji do końca, a mimo to rozwijaliście się w ostatnim ćwierćwieczu szybciej niż wiele państw regionu, które to zrobiły. Stało się tak, bo choć sektor prywatny jest co do zasady bardziej efektywny, to często są inne powody, aby utrzymać niektóre firmy pod kontrolą państwa.

Co powinien robić nasz rząd, żeby przyspieszyć rozwój?

Zadaniem dla rządu jest identyfikowanie tych gałęzi, w których kraj ma tzw. uśpioną przewagę komparatywną. To te, które byłyby konkurencyjne międzynarodowo, gdyby nie koszty transakcyjne, bariery infrastrukturalne itp. Rząd musi te przeszkody usuwać.

Czy rządy są dobre w identyfikowaniu perspektywicznych gałęzi przemysłu?

Często są zbyt ambitne, próbują wspierać rozwój branż, w których kraj nie ma przewagi komparatywnej, bo nie są one zgodne z jego strukturą czynników produkcji. Historia uczy, że największe sukcesy odnoszą kraje, które rozwijają te branże eksportowe, które w poprzednich 20 latach rozwijały się dobrze w państwach o podobnej strukturze czynników produkcji, ale ok. dwukrotnie zamożniejszych. Dla Polski punktem odniesienia mogą być np. Niemcy.

W ostatnich latach w Polsce, bez żadnego wsparcia rządu, rozkwitła branża gier komputerowych. Dynamicznie rozwija się też sektor usług dla biznesu. Dlaczego uważa pan, że to rząd powinien „wybierać zwycięzców"?

Nie twierdzę, że rząd powinien zastępować rynek. Rynek to jeden z filarów rozwoju, bez niego nie sposób ustalić właściwych cen czynników produkcji, od których z kolei zależą przewagi komparatywne gospodarki. Podkreślam też stale, że oprócz typowania tych gałęzi przemysłu, w których kraj ma ukrytą przewagę komparatywną, rząd musi mieć otwarte oczy, dostrzegać szanse związane z rozwojem nowych technologii. Jeśli władze widzą, że prywatne firmy odnoszą sukcesy w jakiejś dziedzinie, powinny pomóc im skomercjalizować innowacje, zwiększyć skalę działalności. To np. pomoc w znalezieniu finansowania, ochrona ich praw własności intelektualnej, wspieranie eksportu. Rolą sektora publicznego jest również odpowiednie kształtowanie edukacji, aby rozwoju perspektywicznych branż nie zahamował brak odpowiednio wykształconych pracowników.

Czy jakiekolwiek wsparcie dla branży, która już jest konkurencyjna, nie jest po prostu marnowaniem zasobów? Tym bardziej że pomoc publiczna dla wybranych gałęzi nie jest neutralna dla pozostałych.

Nawet firmy, które są liderami globalnymi w swojej branży, potrzebują wsparcia, aby ten status zachować. Muszą prowadzić kosztowne badania, aby utrzymać innowacyjność. Oczywiście, firmy mają wystarczającą motywację, aby rozwijać swoje produkty, ale innowacje mają też efekty zewnętrzne, można je wykorzystywać szerzej w gospodarce. Dlatego USA wciąż w dużej mierze finansują badania w określonych dziedzinach. Taka przywódcza rola państwa jest bardzo istotna. Jeśli rząd właściwie dokonuje strategicznych wyborów, rozwój wybranych sektorów pozwala rozwijać się innym.

Czy w ramach UE da się prowadzić politykę zgodną z NES? Unijne przepisy nie pozwalają na subsydiowanie firm...

Nie jestem zwolennikiem subsydiów, tylko polityki udogodnień dla wybranych branż. To jest w UE dopuszczalne.

A gdyby tych reguł nie było, subsydia byłyby najlepszą metodą?

Niekoniecznie. Subsydia sprzyjają korupcji i umożliwiają duży wpływ rozmaitych lobby na politykę gospodarczą rządu.

Czy nie obawia się pan, że gdyby każdy kraj stosował się do reguł NES, mielibyśmy globalną wojnę gospodarczą? Chiny, które wymienia pan jako przykład do naśladowania, są ustawicznie krytykowane przez USA za manipulowanie kursem waluty, dumping cenowy itp. Waszyngton rewanżuje się blokowaniem przejęcia amerykańskich firm przez podmioty z Chin, zwłaszcza państwowe...

Amerykanom wydaje się, że jeśli coś można w Chinach produkować taniej niż w USA, to oznacza to dumping. Tymczasem w Chinach koszty są po prostu niższe niż w gospodarkach dojrzałych. Poza tym, jeśli każdy kraj będzie się starał wspierać te sektory, w których ma przewagę komparatywną, będzie kwitł handel między krajami na różnych etapach rozwoju oraz krajami na tym samym poziomie rozwoju, ale o innych specjalizacjach.

CV

Justin Yifu Lin jest chińskim ekonomistą, profesorem na Uniwersytecie Pekińskim. W latach 2008–2012 był głównym ekonomistą i wiceprezesem Banku Światowego. Jest twórcą nowej ekonomii strukturalnej, teoretycznej podbudowy strategii odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Morawieckiego.