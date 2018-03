Ekonomista ZUS: Reforma emerytalna jest niewystarczająca

Trzeba ujednolicić i uszczelnić system emerytalny oraz zreformować gwarancje najniższych œwiadczeń – mówi Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS.

Rz: Czy pracownicze plany kapitałowe (PPK) rozwišżš problemy zbyt niskich emerytur oraz niskich stóp zastšpienia, które dla osób majšcych dziœ poniżej 40 lat sięgnš niewiele ponad 30 proc.?

Spadek stóp zastšpienia wynika głównie ze zmiany relacji okresu zatrudnienia w stosunku do okresu pobierania emerytury. Do tego w Polsce mamy relatywnie niskš stopę zatrudnienia i system zróżnicowanych form zatrudnienia, które skłaniajš do unikania płacenia składek w pełnej wysokoœci lub do niepłacenia składek w ogóle. Naturalnie, jeœli stopa procentowa składki wzroœnie, to stopa zastšpienia musi wzrosnšć, niezależnie od tego, czy składka wpłynęłaby do OFE, ZUS czy do funduszy inwestycyjnych w ramach PPK. Wszystkie częœci zreformowanego systemu emerytalnego oparte sš na zasadzie zdefiniowanej składki: ile włożysz w postaci składek, takš będziesz miał emeryturę. A skoro mamy tę zasadę, to musi ona opierać się indywidualnych kontach, na których zapisuje się uprawnienia i pożytki z tytułu dochodów osišganych na rynku kapitałowym lub waloryzacji składki. Nie ma różnicy między kontami, wszystkie one sš tak samo wirtualne, ale ponieważ różna jest baza do osišgania tych pożytków, to również różne sš gwarancje systemowe.

Który element systemu przynosi największe korzyœci przyszłym emerytom?

