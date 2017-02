Samorządy: zbyt bogate i zbyt niezależne

Decyzje te nie były efektem niechęci Platformy do lokalnych władz – raczej rząd (jak wszystkie inne) chciał dać możliwie dużo społeczeństwu i uznał, że dobrze będzie, jeśli lokalne budżety wezmą udział w finansowaniu tego rozdawnictwa.PiS nadal osłabia te finanse. Dodatkowo podejmuje wiele decyzji ograniczających zakres władzy samorządów: stara się przejąć pełniejszą kontrolę nad oświatą, służbą zdrowia czy nawet gospodarką odpadami.Tym razem przyczyną jest ideologia przewidująca budowę państwa niezwykle scentralizowanego, w którym jest mało miejsca na lokalną samorządność, autonomię urzędów, instytucji czy nawet firm państwowych.Na świecie jest wiele państw silnie scentralizowanych (nie znaczy, że totalitarnych) o mocnej gospodarce i demokracji. Jest też wiele krajów, w którym władze lokalne są niezwykle silne (co też nie oznacza, że są to państwa słabe). Polska z jej deficytem demokracji powinna się raczej opierać na samorządach. Tylko w ten sposób można wykorzystać nasz indywidualizm i szybko zwiększyć liczbę świadomych obywateli.