Przedsiębiorcy stracą na zmianach w sposobie rozliczania podatków

Obowišzek wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego do fiskusa nawet przez najmniejszych przedsiębiorców płacšcych VAT może uderzyć ich po kieszeni.

Nie chodzi tutaj o sprawy dotyczšce podatku, lecz o księgowych. Przedsiębiorcy, którzy korzystajš z usług zewnętrznych firm, muszš się liczyć z potencjalnie znaczšcymi podwyżkami cen ich usług. Powodem jest rzekomy nawał pracy, jaki spada na księgowych przy sporzšdzaniu JPK. W Warszawie proponowane klientom "podwyżki za JPK" zaczynajš się mniej więcej od 80 złotych miesięcznie.

Setki tysięcy przedsiębiorców, którzy korzystajš z zewnętrznych usług księgowych, robiš to, aby księgowoœciš nie zawracać sobie głowy. Nie majš o niej większego pojęcia, chcš tylko rzetelnie płacić podatki. Sš zatem dwie możliwoœci: niektórzy księgowi wykorzystujš okazję do podbijania stawek albo posługiwanie się JPK jest na tyle skomplikowane, że musi doprowadzić do podwyższenia kosztów działalnoœci gospodarczej. W pierwszym przypadku resort powinien znaczn...