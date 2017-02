"Kromka chleba" - Dagmara Dworak

7 lutego do księgarń trafiła książka KROMKA CHLEBA Dagmary Dworak. To poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania, do których dołączony jest jedyny w swoim rodzaju film. Dokument z wyprawy jej bohatera Bogusława na Syberię szlakiem dawnej zsyłki, wzbogacony wypowiedziami obojga rodzeństwa oraz archiwalnymi materiałami z epoki. Książkę tę poleca Joanna Brodzik. Ta znana aktorka jest najstarszą z pięciorga wnucząt Jadzi, współbohaterki książki.