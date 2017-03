Francja: Marine Le Pen zapowiada sojusz z Jarosławem Kaczyńskim w demontażu UE

Jędrzej Bielecki z Paryża

Oferta dotyczy nie tylko lidera PiS, ale także premiera Węgier.

„Sądzę, że możemy współpracować w wielu punktach. Jeśli jutro będę prezydentem, podejmę debatę z panem Orbánem nad tym, co wydaje nam się w Unii niedopuszczalne, co jest nie do tolerowania w dzisiejszym sposobie działania UE. Taka samą ofertę złożę panu Kaczyńskiemu. Z pewnością nie będziemy we wszystkim zgodni. Ale przecież po to każdy kraj jest wolny i suwerenny, aby bronić własnych interesów" – powiedziała naszej gazecie liderka Frontu Narodowego. Jej zdaniem „partnerem" w rozmontowaniu Wspólnoty może też być premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

„Nawet jeśli te sojusze nie będą formalne, wielkie idei pozostaną wspólne" – uważa liderka francuskiej skrajnej prawicy.

Marine Le Pen jest właściwie pewna przejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich 7 maja. Tu sondaże dają jej na razie maksymalnie 45 proc. głosów. Ale dla wielu ekspertów to może się zmienić, jeśli wielu wyborców zawiedzionych jej kontrkandydatem nie pójdzie głosować i frekwencja spadnie do ok. 50 proc. Elektorat Frontu Narodowego jest wyjątkowo zdeterminowany.

Oferta dla Polski

Le Pen wymieniała przynajmniej dwa punkty, gdzie może na początek porozumieć się z polskim rządem. Pierwszy to spór z Brukselą o Trybunał Konstytucyjny. „Krytykę, która formułuje się wobec Polski, trudno nie uznać za ingerencję polityczną w wewnętrzne sprawy kraju" – uważa liderka FN.

O porozumienie będzie też jej zdaniem łatwo, gdy idzie o wstrzymanie podziału uchodźców między kraje Unii, czemu sprzeciwia się Polska, ale też inne kraje Grupy Wyszehradzkiej.

„Unia chce sankcji wobec krajów, które nie zaakceptowały uchodźców, ich rozdziału (między państwa UE – red.). Pada nawet kwota 250 tys. euro za każdego imigranta. To jest szaleństwo, to musi się skończyć" – powiedziała Le Pen.

Program przebudowy Unii Frontu Narodowego sięga jednak znacznie dalej. Jest wręcz radykalny.

W czasie spotkania w Paryżu z dziennikarzami różnych mediów europejskich, w tym „Rzeczpospolitej", Marine Le Pen zapowiedziała, że po ewentualnej wygranej w wyborach natychmiast podejmie negocjacje z Brukselą w sprawie odzyskania „czterech suwerenności": terytorialnej, gospodarczej, monetarnej i prawnej. Jeśli centrala UE pójdzie na ustępstwa, w rozpisanym po sześciu miesiącach referendum zaleci Francuzom pozostanie w tej nowej Unii. Jeśli Bruksela będzie się opierać, Le Pen zaapeluje o Frexit.

Na pytanie naszej gazety, jak ma wyglądać ta „nowa Unia", liderka Frontu Narodowego powiedziała, że nowa Wspólnota „będzie się opierać na suwerenności narodów".

„Na przykład prawo do osiedlania się i podejmowania pracy w danym kraju będzie zależało wyłącznie od jego władz. Władze narodowe będą też samodzielnie wdrażać »inteligentny protekcjonizm«: cła wobec tych krajów i tych produktów, które są eksportowane dzięki dumpingowi socjalnemu, ekologicznemu czy odnoszącemu się do norm bezpieczeństwa. 95 proc. krajów świata tak robi, łącznie z Ameryką, która latami wszystkim narzucała wolny handel, ale sama zachowała możliwość ochrony strategicznych sektorów. Musimy odzyskać kontrolę nad globalizacją, tak aby przestała być »dzika«, aby była podporządkowana regułom" – powiedziała „Rz" Le Pen.

Pożegnanie z euro

Ponieważ jej wizja Europy zakłada także wyjście ze strefy euro i przywrócenie kontroli na granicach narodowych, z integracji niewiele pozostanie.

„Współpraca między suwerennymi narodami może obejmować całą serię projektów, jak Airbus, Ariane (rakiety kosmiczne – red.). Chodzi też o współpracę policji, wywiadu, służb sanitarnych" – powiedziała Le Pen. Przyznała naszej gazecie, że tak luźna Unia „może nawet objąć Rosję".

Program kandydatki Frontu Narodowego jest dla Polski szczególnie niebezpieczny, gdy idzie o bezpieczeństwo.

„Oczywiście, że Donald Trump ma rację, mówiąc, że NATO jest przestarzałe" – przyznała „Rz" Le Pen. „Powód jest bardzo prosty: To jest struktura, która została zbudowana, aby chronić Zachód przed Związkiem Radzieckim. A skoro ZSRR nie istnieje, jest oczywiste, że NATO nie ma powodów dalej istnieć. Ono tak naprawdę stało się narzędziem wpływów politycznych, dzięki któremu USA narzucają swoje stanowisko krajom, które należą do NATO. To musi się zmienić" – dodała.

Ale rozumowanie kandydatki FN sięga dalej. „Rz" spytała ją, na czym miałoby polegać porozumienie z Władimirem Putinem, które spowoduje, że NATO stanie się zbędne.

„Putin chce przekształcić Europę Środkową nie tyle w strefę rosyjskich wpływów, ile w strefę neutralną. Bo prawda jest taka, że pogwałcono porozumienia, które zawarto z Rosją. Zmilitaryzowano terytoria, choć obiecano Rosji, że tak się nie stanie. I Putin po prostu chce, aby te terytoria ponownie były zdemilitaryzowane. Jeśli przestrzegaliśmy tego zobowiązania przez dziesiątki lat, nie ma absolutnie żadnego powodu, abyśmy nie mogli w przyszłości tego przestrzegać" – powiedziała Le Pen, najwyraźniej odnosząc się do decyzji NATO z zeszłego roku o wzmocnieniu obecności na tzw. flance wschodniej.

Liderka FN jest przekonana, że jeśli wygra wybory, razem z Ameryką Trumpa i Wielką Brytanią May dojdzie też do porozumienia z Rosją Putina w sprawie rozwiązania kryzysu na Ukrainie.

Ale Marine Le Pen zapewniła „Rzeczpospolitą", że nie chce obalić ustroju stworzonego przez generała de Gaulle'a.

„Jestem przywiązana do V Republiki, tyle że powinna zostać zmodyfikowana. Przygotowałam już projekt rewizji konstytucji, który musi zostać zatwierdzony w referendum. Zakłada on zakaz odseparowywania się mniejszości narodowych, proporcjonalną ordynację wyborczą, likwidację narzuconych nam przez Brukselę regionów" – wymieniła.

