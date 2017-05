Żona Emmanuela Macrona na okładce "Charlie Hebdo"

Nowa okładka magazynu wywołała sporo kontrowersji we Francji. Na grafice Brigitte Macron jest w ciąży, a obok nie stoi jej małżonek. Okładka podpisana jest słowami: "On dokona cudów!"

W internecie grafika spotkała się z falą krytyki. Część komentujących nazwała ją "obrzydliwą" lub "hańbiącą", inni uważają, że jest seksistowska.

Temat związku Emmanuela Macrona i jego żony był szeroko komentowany przez media na całym świecie. Brigitte Macron jest starsza od swojego partnera o 24 lata. Para poznała się w szkole. Emmanuel był uczniem, a Brigitte nauczycielką języka francuskiego. Ślub wzięli w 2007 roku.

Krytyczne komentarze pod adresem swojej żony Macron skomentował w wywiadzie dla Le Parisien. - Jeśli to ja byłbym 20 lat starszy od swojej żony, nikt nawet nie pomyślałby, że nie mogę być dla niej odpowiednim partnerem. Ludzie mówią takie rzeczy tylko dlatego, że to moja żona jest starsza i dlatego ich zdaniem to może być niewiarygodne - powiedział prezydent-elekt.

Macron dostał ponad 66 proc. poparcia w niedzielnych wyborach we Francji. Przekazanie władzy przez prezydent Francois Hollande'a jest zaplanowane na niedzielę.