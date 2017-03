Sondaż: Pierwsza tura dla Le Pen. Macron prezydentem

Konrad Szymański: Deklaracje Marine Le Pen o współpracy z PiS to gra wyborcza

Najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów otrzymałaby Marine Le Pen. Na liderkę Frontu Narodowego głosowałoby 27 proc. ankietowanych. Drugi w zestawieniu jest Macron - 25 proc. Na Francoisa Fillona swój głos oddałoby 20 proc. osób biorących udział w sondażu.

W drugiej turze wyborów Le Pen przegrałaby z Macronem. Z sondażu Opinionway wynika, że na kandydata Partii Socjalistycznej głosowałoby 62 proc. ankietowanych.

Gdyby do drugiej tury dostali się Le Pen i Fillon, kandydatka Frontu Narodowego również by przegrała, tym razem stosunkiem głosów 42 do 58.

W porównaniu z poprzednim sondażem wynik Le Pen wzrósł o 1 pkt. procentowy, a Macrona o 1 spadł. Bez zmian pozostał wynik Francoisa Fillona.