Wybory samorządowe: Wyrównane starcie o Wrocław

Kandydaci PO, Nowoczesnej i PiS uzyskujš w lokalnych sondażach podobne poparcie.

Kazimierz Michał Ujazdowski nie może być pewny sukcesu we Wrocławiu. W grze o zwycięstwo sš jeszcze potencjalna kandydatka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka i kandydat Nowoczesnej Michał Jaros. To wnioski z sondażu pracowni IBS (Instytut Badań Samorzšdowych), którego wynik poznała „Rzeczpospolita". Przeprowadzono go na zlecenie Nowoczesnej 4–6 kwietnia, czyli już po ogłoszeniu startu Ujazdowskiego, który zastšpił prof. Alicję Chybickš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Badanie pokazuje, że Ujazdowski nie ma wcale bardzo silnej pozycji na starcie wyœcigu. Popiera go 18,6 proc wyborców, Stachowiak-Różeckš – 18,2 proc. Michał Jaros może liczyć na 14 proc. Pozostali kandydaci majš gorsze notowania. Jacek Sutryk, który może wystartować jako osoba wskazana przez obecnego prezydenta Rafała Dutkiewicza, może liczyć na 9,3 proc. głosów. Jerzy Michalak popierany przez Dolnoœlšski Ruch Samorzšdowy uzyskał wynik 7 proc.

Jaros w tym badaniu występuje jako polityk popierany też przez PSL i SLD. Taka koalicja może też wyłonić się w mieœcie, a do gry wkroczš prawdopodobnie także ruchy miejskie oraz partia Razem. Gdyby tak było, być może pojawi się ich wspólny kandydat.

W hipotetycznej II turze Michał Jaros zdobyłby 35 proc. głosów, Kazimierz M. Ujazdowski – 26 proc. 12 proc. respondentów deklaruje, że nie będzie głosować, a niemal co czwarty nie ma w tej sprawie zdania.

Z kolei w wyborach do Rady Miasta PiS może liczyć na 21 proc., PO – 19 proc., Komitet Rafała Dutkiewicza – na 18 proc., komitet Nowoczesnej, SLD i PSL na 13 proc., a Bezpartyjni Samorzšdowcy – na 11 proc. poparcia.

Jeszcze bardziej interesujšce sš wyniki hipotetycznych wyborów parlamentarnych w mieœcie. W nich PO zdobywa 31 proc., PiS 24 proc., Nowoczesna 10 proc., SLD – 6 proc., a Kukiz'15 – 5 proc. To wskazuje, że Ujazdowski nie przekonuje na tym etapie znacznej częœci wyborców Platformy. Jego deklaracja tuż po starcie – że nie będzie sprzeciwiał się miejskiemu programowi in vitro – może być odczytana jako próba rozwiania wštpliwoœci popierajšcych PO, dla których sprawa jest ważna. Ujazdowski ma jednak mało czasu, by nie tylko przekonywać do siebie ludzi Platformy, ale też pokazać kompleksowy program dla miasta. Jego konkurent Michał Jaros od kilku miesięcy prezentuje swój program i propozycje w zakresie transportu, bezpieczeństwa i tworzenia miejsc pracy.

Mirosława Stachowiak-Różecka może wykorzystać w kampanii doœwiadczenie z 2014 roku, gdy startowała w mieœcie i w II turze niewiele jej zabrakło, by pokonać Rafała Dutkiewicza.

PiS prawdopodobnie ogłosi niektórych kandydatów już w najbliższych tygodniach. Stachowiak-Różecka jest faworytkš, ale ostatecznych decyzji władz PiS jeszcze nie ma. Oficjalnie nie zadeklarował się też Jacek Sutryk, prawdopodobny kandydat Dutkiewicza. Tak jak pisała „Rzeczpospolita", wejœcie do gry Ujazdowskiego sprawiło, że bardziej prawdopodobna stała się szeroka koalicja lewicy i ruchów miejskich.

Już wiele tygodni przed deklaracjš Grzegorza Schetyny wszystko wskazywało na to, że kampania we Wrocławiu będzie bardzo ciekawa. W tej chwili to największe po Warszawie miasto, w którym nie startuje wielokadencyjny prezydent.