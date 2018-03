Wrocław: Platforma zamieni Chybicką na Ujazdowskiego?

We wrocławskim wyœcigu do fotela prezydenta miasta może szykować się kolejny zwrot akcji.

Jak wynika z naszych informacji, odbyła się seria rozmów prowadzonych przez PO, które majš doprowadzić do zastšpienia obecnej kandydatki Platformy prof. Alicji Chybickiej kimœ, który byłby wspólnym kandydatem PO i œrodowiska Rafała Dutkiewicza. – Do tego dšży PO. Schetyna za wszelkš cenę nie chce przegrać w swoim mateczniku – mówi jeden z naszych rozmówców zorientowanych w sytuacji.

Jak wynika z naszych rozmów z wrocławskimi politykami, jednym z sondowanych kandydatów jest europoseł i były członek PiS Kazimierz Michał Ujazdowski. W takim wariancie jego start byłby nie tylko próbš zwrotu do centrum i do wyborców PiS o umiarkowanych poglšdach, ale też pokazaniem, że Platforma Obywatelska, nawet będšc w opozycji, przycišga nowych ludzi. Jak twierdzš nasi rozmówcy, sondowano już wiele osób, by wyłonić akceptowalnego dla PO i Dutkiewicza kandydata. Już w kwietniu 2017 roku lokalne wrocławskie media pisały o prezydenckich ambicjach Ujazdowskiego zwišzanych z kampaniš w 2018 roku. Eurodeputowany jest widoczny w miejskiej polityce i mediach. On sam swoimi wypowiedziami podtrzymywał zainteresowanie mediów, a w lutym w mieœcie pojawił się ogromny billboard z hasłem „Ujazdowski. Skuteczny głos w Europie" promujšcy jego poselskš działalnoœć w europarlamencie. Ujazdowski w 2017 roku wystšpił z PiS, mocno krytykował też posunięcia swojej byłej partii, np. w kwestii reformy sšdownictwa.

Jak podkreœlajš nasi rozmówcy znajšcy sytuację, PO cały czas szuka rozwišzania, które sprawi, że mogłaby powstać koalicja z Rafałem Dutkiewiczem. Obecnie kandydatem obecnego prezydenta Wrocławia jest Jacek Sutryk, dyrektor departamentu spraw społecznych w ratuszu. Opozycja w mieœcie jest bardzo podzielona, bo we Wrocławiu od wielu miesięcy swojš prekampanię prowadzi Michał Jaros, poseł Nowoczesnej. 10 marca Jaros został oficjalnie kandydatem partii Katarzyny Lubnauer. Kolejnym kandydatem, który szykuje się do startu jest Jerzy Michalak, kandydat popierany przez Dolnoœlšski Ruch Samorzšdowy.

Dla Platformy Wrocław jest po Warszawie i Gdańsku najważniejszym wyœcigiem w kraju. A pozycja prof. Chybickiej znacznie osłabła po głosowaniu w sprawie aborcji na poczštku stycznia. Chybicka nie wzięła udziału w głosowaniu, póŸniej m.in. tłumaczyła, że uważała, iż jej pojedynczy głos nie będzie mieć znaczenia. O tym, że PO powinna zmienić kandydatkę, mówił wtedy otwarcie europoseł i były prezydent Bogdan Zdrojewski.

Nasi rozmówcy podkreœlajš, że ostateczne decyzje zapadnš dopiero po Wielkanocy. W poniedziałkowej rozmowie z „Rzeczpospolitš" Rafał Dutkiewicz zastrzega, że nie chce podawać jeszcze personaliów „jego" kandydata na prezydenta. Podkreœla, że chce, aby miasto nie wpadło w ręce PiS.

A PiS jest w trudnej sytuacji w mieœcie. Na tle afery PCK z partii odszedł Piotr Babiarz, poseł i szef lokalnych struktur. W ubiegły weekend na jego miejsce została powołana posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, która była też kandydatkš PiS w wyborach w 2014 roku. Teraz lokalne struktury partii podjęły decyzję, by pełniła obowišzki przewodniczšcej wrocławskiego PiS. Nieficjalnie wiadomo, że jest ona w znakomitych relacjach z dolnoœlšskim baronem PiS Adamem Lipińskim, który pomału odzyskuje wpływy. I to ona jest najbardziej prawdopodobnš kandydatkš partii na prezydenta miasta.

Niektórzy nasi rozmówcy twierdzš jednak, że PiS może nie wprowadzić kandydata do II tury. W grze pozostaje cały czas też scenariusz, w którym jako kandydat Zjednoczonej Prawicy startuje senator Jarosław Obremski, chociaż na razie to Stachowiak-Różecka jest faworytkš.