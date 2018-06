Sławomir Potapowicz: Rafał Trzaskowski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom

- Spotkania otwarte zawsze budzą emocje. Uważam, że ławeczka Rafała Trzaskowskiego to jest jeden z lepszych pomysłów na pokazanie się - uważa Sławomir Potapowicz, przewodniczący regionu warszawskiego Nowoczesnej.

Rzeczpospolita: Chciałbym porozmawiać o kampanii samorządowej, ale tematem dnia jest nowelizacja nowelizacji ustawy o IPN. Dzisiaj zajmie się nią Sejm. Przepisy karne mają zostać wyłączone z tej ustawy. To dobry ruch?

Sławomir Potapowicz, szef warszawskich struktur Nowoczesnej: Apelowaliśmy o to już jakiś czas temu, już gdy powstawała nowelizacja ustawy. Cieszy nas to, że rząd poszedł po rozum do głowy i zaczyna dokonywać zmian w tej ustawie. Pytanie jest tylko takie, czy jest to spowodowane działaniami, które mają miejsce na poziomie „przepychanek” z Unią Europejską, czy jest to konsekwencja bardzo słabej polityki i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Rząd uznał, że na polu relacji z Unią Europejską nic nie da się zrobić? Trzeba zamknąć konflikt tam, gdzie to się da zrobić?

W ostatnim czasie rząd pootwierał na tyle dużo frontów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, że zaczyna powoli wygaszać te fronty, które jest najprościej wygasić. Takim właśnie frontem jest, jak sądzę, zmiana nowelizacji ustawy o IPN.

Czytaj także: Rafał Trzaskowski: Skończyły się czasy, gdy można było być tylko anty-PiSem

Wczoraj w tym studiu Marek Balicki mówił, że Rafał Trzaskowski zmierza ku katastrofie. Zgadza się pan z tym?

Gdybym chciał być złośliwy i operować tą samą narracją, co pan Balicki, to musiałbym powiedzieć, że wskazanie kandydata przez SLD, czyli pana Celińskiego, którego bardzo szanuję i cenię jako polityka, który ma ogromny wkład w życie publiczne i społeczne, to jest jednak podążanie drogą, która nie będzie skuteczną alternatywą dla kandydatów, którzy są w tej chwili, w ramach prekampanii, bardzo widoczni, jak Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski. Myślę, że ulegamy wszyscy modzie, którą skutecznie przedstawia telewizja publiczna, środki masowego przekazu. Tzn, że ta kampania jest zła, że Rafał Trzaskowski tej kampanii nie prowadzi w sposób prawidłowy i dobry.

Poniżej dalsza część artykułu

A jest świetna?

Jestem zawsze bardzo krytyczny wobec działań kampanijnych. Zawsze uważam, że można je robić lepiej. Nie uważam, że to jest zła kampania, że nie służy prezentacji Rafała Trzaskowskiego, jako postaci, która jest zainteresowana miastem.

Przejdźmy do konkretów. Ławeczka Rafała Trzaskowskiego w piątek będzie na Bemowie. To jest dobry pomysł, że Rafał Trzaskowski spotyka się w takim formacie?

Proszę zwrócić uwagę, że Rafał Trzaskowski spotyka się przy ławeczce i na spotkaniach otwartych. Prowadzi różnego rodzaju działania równolegle. Jest to jedna z tych form, dość innowacyjnych, gdzie kandydat po prostu wychodzi do ludzi i spotyka się z nimi na ulicy. Jest możliwość dotknięcia go, porozmawiania, zwrócenia uwagi na różnego rodzaju problemu. To jest element polityki, który my prowadziliśmy jako Nowoczesna. W zeszłym roku Paweł Rabiej, jako jeden z pierwszych kandydatów, wówczas jeszcze kandydat na prezydenta Warszawy, również prezentował swoją propozycję programową i siebie w ramach takiej ławeczki. Uważam, że to jest jeden z lepszych pomysłów na pokazanie się.

W ubiegłym tygodniu pojawił się incydent z udziałem Konrada Niklewicza. Sytuacja została nagrana telefonem komórkowym, a Niklewicz wdał się w ostrą dyskusję z jednym z nagrywających to spotkanie. Padły tezy o próbie rękoczynów. To chyba nie jest coś, co powinno się wydarzyć.

Spotkanie otwarte zawsze budzą emocje. Trzeba tego skutecznie unikać i trzymać nerwy na wodzy. Nie zmienia to faktu, że wyjście do ludzi, pokazanie się wśród mieszkańców, próba rozmowy z nimi, to nie jest zły pomysł na kampanię. Wręcz przeciwnie. Rafał Trzaskowski wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Wkrótce cała rozmowa