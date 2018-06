Razem, Zieloni, Inicjatywa Polska i Śpiewak - porozumienie jest, kandydat po mundialu

Inicjatywa Polska, Partia Razem, Zieloni i stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa wypracowały porozumienie przed wyborami samorządowymi i wystawią wspólne listy do Rady Miasta i rad dzielnic. - Warszawa potrzebuje realnej zmiany i nad tą zmianą, nad tym, żeby dać warszawiakom realny wybór, żeby warszawiacy nie byli skazani na pozorny wybór między Platformą a PiS-em, pracowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy - mówił na konferencji prasowej Adrian Zandberg z Razem.

- Dziś mam dobrą informację: udało się. Zbudowaliśmy porozumienie programowe i wystartujemy wspólnie w wyborach samorządowych. Wystartujemy wspólnie w wyborach do Rady Miasta i do rad dzielnic w Warszawie. Wspólnie wystartują kandydaci i kandydatki Partii Razem, Wolnego Miasta Warszawa, z Inicjatywy Polska, z Zielonych - mówił Adrian Zandberg.

- Zbudowaliśmy silną drużynę, która zawalczy o władzę w stolicy. Jesteśmy spoza układów i chcemy ten układ po prostu rozbić. Chcemy Warszawy, która jest nowoczesna i solidarna społecznie, wrażliwa na słabszych, uczciwa - zapowiedział jeden z liderów partii Razem.

Mimo zapowiedzi wspólnych list, uczestnicy porozumienia nie poinformowali o wspólnym kandydacie w wyborach na prezydenta Warszawy. - Długo rozmawialiśmy o programie. Jestem pewna, że każdy kandydat i każda kandydatka z tych list będzie spełniała państwa oczekiwania. Wybór będzie trudny, ale to lepiej, kiedy wybór jest trudniejszy, mamy do czynienia z różnorodnością. Jestem głęboko przekonana, że kiedy przyjdzie czas, ten komitet przedstawi kandydata na prezydenta, który również zapewni wszystko to, co Warszawie jest potrzebne - tłumaczyła Paulina Piechna-Więckiewicz z Inicjatywy Polska, cytowana przez 300polityka.pl. Nazwisko wspólnego kandydata ma być ogłoszone dopiero w lipcu, po zakończeniu mistrzostw świata w piłce nożnej.

- To jest bezprecedensowa sytuacja, jeśli chodzi o polityczną historię Warszawy. My będziemy trzecią siłą, która będzie walczyć o drugą turę - zapowiedział Jan Śpiewak, typowany właśnie jako potencjalny kandydat.

Adrian Zandberg ocenił, że ktokolwiek ze strony porozumienia nie będzie startował, będzie "niemiłą niespodzianką" dla Rafała Trzaskowskiego, popieranego przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną, oraz Patryka Jakiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy.

- Dzisiaj w Warszawie jest dwóch panów, którzy są przekonani, że druga tura im się należy, że mają ją w kieszeni, że nie muszą się starać i że właściwie te wybory to tylko formalność. Ja już jednego takiego pana widziałem w 2015 roku. Nazywał się Bronisław Komorowski. Myślę, że jeden z tych dwóch panów, którzy dzisiaj są tak pewni, że przejdą do drugiej tury, przeżyje niemiłą niespodziankę za sprawą naszego komitetu i naszego kandydata, którego przedstawimy już wkrótce - ocenił.

- Jest taka złota zasada w polityce, że rozmawiamy między sobą, a nie za pośrednictwem mediów. Ten moment, kiedy ogłosimy kandydaturę prezydencką, będzie już niedługo - dodał.