Ujazdowski: PiS buduje władzę monopolistyczną i wrogą samorządom

W praktyce sprawowania władzy PiS popełnił sto razy więcej błędów niż poprzednia władza i całkowicie zaprzeczył przesłaniu sprzed czterech lat - uważa Kazimierz Michał Ujazdowski, kandydat PO na prezydenta Wrocławia.

Rzeczpospolita: Przed druga turš ostatnich wyborów prezydenckich we Wrocławiu pisał na Twitterze: „Jeœli chcesz, aby we Wrocławiu doszło do demokratycznego wyboru, głosuj teraz na Mirosławę Stachowiak-Różeckš”. Nie ma pan wrażenia, że przed Wrocławiem staje wybór między kandydatem na prezydenta z PiS a kandydatem na prezydenta o poglšdach PiS?

Kazimierz M. Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Dolnego Œlšska i Opolszczyzny, były minister kultury: Wielu uwierzyło wtedy, że Mirosława Stachowiak-Różecka jest odpowiedziš na rutynę w zarzšdzaniu miastem, że otworzy miasto na obywatelskie inicjatywy i współpracę z organizacjami społecznymi. W praktyce sprawowania władzy PiS popełnił jednak 100 razy więcej błędów niż poprzednia władza i całkowicie zaprzeczył przesłaniu sprzed 4 lat. Buduje władzę monopolistycznš i wrogš samorzšdom.

We Wrocławiu PiS jest partiš pozbawionš dynamizmu i kreatywnoœci. Nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, biura poselskie nie tętniš życiem, ich działacze skupiajš się na konsumpcji profitów płynšcych z bycia częœciš partii władzy. PiS targany jest też konfliktami wewnętrznymi i obcišżony zarzutami ograbienia wrocławskiego PCK przez jej prominentnych działaczy. To nie buduje jego wiarygodnoœci.

Czy byłaby pan za postawieniem pomnika Lecha Kaczyńskiego we Wrocławiu?

Dzisiaj we Wrocławiu pamięć o parze prezydenckiej jest uszanowana. Wszyscy razem otwieraliœmy bulwar Lecha i Marii Kaczyńskich nad Odrš w poczuciu zgody. W przestrzeni miasta uhonorowane sš także wszystkie osoby zwišzane z Wrocławiem, które zginęły w katastrofie smoleńskiej - Ola Natalii-Œwiat, Jerzy Szmajdziński, Władek Stasiak, Janina Mirer-Natusiewicz. Niemal każdego dnia zatrzymuje się przed tablicš upamiętniajšcš ministra Stasiaka na budynku Instytutu Historii przy ul. Szewskiej. Podziwiam Wrocław za zdolnoœć to okazania sobie wzajemnego szacunku, nawet mimo sporów politycznych. I będę te cechę pielęgnował.

Nie kryje pan, że jest przeciwnikiem in vitro. Czyli będzie pan zabiegał, żeby ten program nie funkcjonował we Wrocławiu?

Mam etyczne wštpliwoœci wobec metody in vitro na gruncie obecnych regulacji prawnych, ale nie będę narzucał swojego stanowiska i uszanuję decyzję Rady Miejskiej. Powinna być ona podjęta w tym gronie po rozważeniu wszystkich głosów za i przeciw.

W dalszym cišgu jest pan za zaostrzeniem prawa aborcyjnego?

Satysfakcjonujš mnie obecne regulacje prawne i ramy konsensusu, który obowišzuje dotychczas. To prawo trzeba pielęgnować, ponieważ przywróciło ochronę życia, znoszšc aborcję "na żšdanie". To owoc wieloletniej edukacji, że krucha egzystencja nienarodzonych to życie człowieka. Warto przy tym pamiętać o stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, które zostało zdefiniowane za czasów prezesury prof. Andrzeja Zolla. Orzeczenie TK podkreœla, że fundamentem państwa prawa w Polsce jest ochrona prawa do życia. Nie można bronić niezależnoœci TK i bagatelizować jego orzeczenia.

