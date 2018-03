Szczecin: Nitras kandydatem PO i Nowoczesnej

Sławomir Nitras będzie wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Szczecina.

Liderzy PO i Nowoczesnej oficjalnie ogłosili Sławomira Nitrasa jako wspólnego kandydata na prezydenta Szczecina.

Pochodzšcy z Pomorza Zachodniego poseł Platformy Obywatelskiej oraz były doradca premier Ewy Kopacz, już wczeœniej deklarował chęć kandydowania na urzšd prezydenta Szczecina.

– Te wybory będš ważne, one rozpoczynajš maraton wyborczy. One będš decydować o wszystkim. To, co będzie nie na jednš kadencję, ale być może na wiele lat – mówił Grzegorz Schetyna w Szczecinie. – Jesteœmy po to, żeby bronić Polski samorzšdowej przed PiS-em, przed politykš centralistycznš, która jest wymuszona, narzucana – dodał. – To ważne wybory i nie pozwólmy, żeby w samorzšdach, tak jak w Polsce, tak jak Polska za rzšdów PiS nierzšdem stała – podkreœliła Katarzyna Lubnauer. – To będzie plebiscyt tego, jaka będzie Polska samorzšdna, czy będzie otwarta, kreatywna, czy będzie pełna konfliktów i destrukcji, jakš proponuje PiS w Polsce. Musimy zrobić wszytko żeby wygrać, dlatego budujemy koalicję i proponujemy najlepszych ludzi – zaznaczyła.

Sam Sławomir Nitras powiedział natomiast, że chciałby być liderem Szczecina. - Œwiadomie używam tego słowa. Chcę być prezydentem, ale chce być liderem tego miasta - powiedział Nitras. - Wydaje mi się, że Szczecin potrzebuje osoby, która nie powie, że to moje, bo urzšd miasta, a np. dworzec nie interesuje mnie, jak wyglšda. Bo to nasz dworzec, nasze lotnisko, nasz teatr, uniwersytet – podkreœlał.

W opinii kandydata na prezydenta Szczecina, miasto potrzebuje kogoœ, kto nie będzie „anonimowym prezydentem”. – Szczecin musi rozwijać się harmonijnie i mieć lidera, który będzie dbał i wspierał wszystko, co w tym mieœcie wzrasta, bo to właœnie Szczecin - zaznaczył. - Szczecin potrzebuje też lidera rozpoznawalnego, z silnym charakterem. Potrzebuje prezydenta, który nie będzie anonimowym prezydentem. Obiecuję że otworzę przed Szczecinem każde drzwi i żadnych drzwi zamknšć przed Szczecinem nie pozwolę – podkreœlił. Nitras stwierdził również, że Szczecin nie może być miastem zaœciankowym, gdyż jest miastem nowoczesnych ludzi.

Sławomir Nitras podkreœlał, że nie będzie nic obiecywał w perspektywie 50 lat. – Trzeba tu i teraz rozwišzywać problemy. Tak samo mamy 5 lat na to, żeby każde dziecko w Szczecinie miało żłobek, przedszkole i szkołę blisko -powiedział. – Nie będę nic obiecywał w perspektywie 50 lat. Wszystko, co obiecam, zrealizuję w perspektywie 5 lat bo na taki kontrat mieszkańcy podpisujš z prezydentem – dodał.

Kandydat na prezydenta Szczecina zaznaczył także, że chciałby, aby w cišgu 5 lat Szczecin rozwinšł się jak jak Warszawa czy Poznań. – Obiecuję państwu, że wzorem innych miast, chociażby Warszawy, Poznania w cišgu 5 lat dokonam kompleksowej naprawy chodników, ulic, parków w Szczecinie. To nie przekracza możliwoœci miasta Szczecina. Może będzie trochę mniejszy basen, ale będš normalne ulice – zapowiedział kandydat PO i Nowoczesnej.

Sławomir Nitras urodził się w Połczynie-Zdroju w 1973 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku politologia. Był posłem V i VI kadencji Sejmu po starcie z listy Platformy Obywatelskiej oraz europosłem w latach 2009-2014. Był także głównym doradcš w gabinecie politycznym premier Ewy Kopacz. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskał mandat poselski, startujšc z listy PO.