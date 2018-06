Pogrzeb Brylewskiego

Robert Brylewski spocznie w piątek na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Pogrzeb artysty odbędzie się o godzinie 10.15. Uroczystości rozpoczną się w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, a zamiast kwiatów prosi o datki pieniężne na Cor Infantis, fundację na rzecz dzieci z wadami serca.

Robert Brylewski zmarł 3 czerwca w szpitalu przy Szaserów. Muzyk trafił tam po brutalnym pobiciu w styczniu. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Brylewski był współzałożycielem i liderem takich zespołów, jak Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia, Falarek i wielu innych.

Paweł „Kelner" Rozwadowski, współzałożyciel Deutera i Izraela, powiedział w #RZECZoPOLITYCE: „Bez Roberta nie ma Izraela. Bez Roberta nie ma kilku zespołów i dużej części przestrzeni. Ogromna strata. Nie mogę się pogodzić z tym, jak to się stało. Robert zawsze dawał do myślenia, nawet swoim odejściem daje do myślenia".