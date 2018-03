Na wózku przez Wszechświat

Hawking najpierw zrewolucjonizował astrofizykę, a póŸniej stał się ikonš popkultury.

Brytyjski uczony zmarł w œrodę nad ranem w swoim domu w Cambridge, w wieku 76 lat.

– Żaden naukowiec nie budził takiego zainteresowania od czasów Alberta Einsteina. I żaden nie porwał tak mocno ludzkiej wyobraŸni – przyznał fizyk prof. Michio Kaku.

To tym dziwniejsze, że przez prawie pół wieku pracy Hawking zajmował się głównie fizykš teoretycznš: czarnymi dziurami i grawitacjš – zjawiskami, które choć intrygujšce, nie znajdujš się przecież w centrum zainteresowania przeciętnego człowieka. Ale nikt inny nie uosabiał potęgi ludzkiego rozumu lepiej niż on: sparaliżowany, przykuty do wózka, porozumiewajšcy się przez syntezator mowy, a jednak potrafišcy przeniknšć umysłem najbardziej odległe obiekty w kosmosie.

Premia na resztę życia

Hawking urodził się 8 stycznia 1942 r. w Oksfordzie – jak sam często podkreœlał – dokładnie w 300. rocznicę œmierci Galileusza (zmarł w rocznicę urodzin Alberta Einsteina, co równie skrupulatnie odnotowano). Chciał studiować matematykę, ale na Uniwersytecie Oksfordzkim wówczas takiego kierunku nie było. Zajšł się więc naukami przyrodniczymi i astronomiš. Nudę studiów zabijał rywalizacjš w czwórce wioœlarskiej.

I wtedy przyszedł cios. Zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne (tzw. ALS) – postępujšcš chorobę neurodegeneracyjnš, prowadzšcš nieuchronnie do paraliżu. Od chwili diagnozy chorzy zwykle przeżywajš od trzech do pięciu lat. Hawkingowi dano dwa.

„Moje oczekiwania zostały zredukowane do zera, gdy miałem 21 lat. Wszystko, co się zdarzyło od tego czasu, to nieoczekiwana premia" – wspominał wiele lat póŸniej naukowiec. Przeniósł się do Uniwersytetu Cambridge, gdzie zajšł się astronomiš teoretycznš i kosmologiš. Okazało się, że jest medycznym fenomenem – choroba stopniowo odbierała mu władzę nad ciałem, nawet litery do syntezatora mowy musiał wpisywać przez napięcie mięœni policzka, ale żył, a jego umysł pozostawał sprawny.

Do stopniowo odbierajšcej mu samodzielnoœć choroby podchodził z dystansem i poczuciem humoru. „Wadš sławy jest to, że jestem rozpoznawalny na całym œwiecie. Nie wystarczy, że założę ciemne okulary i perukę. Ten wózek zawsze mnie zdradzi" – powiedział w jednym z wywiadów.

Jednoczeœnie aktywnoœciš zawodowš dawał nadzieję – był zwolennikiem badań nad komórkami macierzystymi, które w teorii mogłyby odbudować jego ciało. O eutanazji mówił: „Ofiara choroby powinna mieć prawo zakończenia własnego życia, jeżeli takš decyzję podejmie. Ale to byłby wielki błšd. Niezależnie, jak złe może się wydawać życie, zawsze jest coœ, co możesz zrobić i w czym możesz osišgnšć sukces. Póki życia, póty nadziei. Przez pół wieku żyłem z perspektywš szybkiej œmierci. Nie boję się jej, ale też wcale mi się do umierania nie spieszy".

Spec od czarnych dziur

Œwiat nauki zapamięta Hawkinga dzięki przełomowym teoriom dotyczšcym czarnych dziur. Wspólnie z Rogerem Penrose'em na podstawie ogólnej teorii względnoœci dowiódł, że czarne dziury sš w czasoprzestrzeni normalnym zjawiskiem. Równania Einsteina – ich zdaniem – wskazywały również, że Wszechœwiat musiał mieć swój poczštek w punkcie osobliwoœci (póŸniej Hawking nie był już tego taki pewny).

Kilka lat póŸniej naukowiec doszedł do wniosku, że czarne dziury powinny „parować" – wytwarzać promieniowanie aż do wyczerpania energii. Tego zjawiska, nazwanego promieniowaniem Hawkinga, nie udało się dotšd potwierdzić w obserwacjach. Opublikowana w 1974 r. praca przyniosła mu naukowš sławę. Mentor Hawkinga z wczesnych lat w Cambridge kosmolog Dennis Sciama uznał ten wywód za „najpiękniejszš pracę w historii fizyki". Sam Hawking był tak zadowolony z obliczeń, że chciałby, aby je wyryto na jego nagrobku.

Teoria promieniowania czarnych dziur postawiła dotychczasowš wiedzę o nich na głowie. Z wielkich niszczycieli, pożerajšcych wszystko, co do siebie przycišgnš, stały się wielkimi maszynami do recyklingu. Hawking tym samym wycofał się z przekonania, że materia, która raz wpadnie do czarnej dziury, przepada na zawsze. W 2004 r. zaprezentował kolejnš teorię o czarnych dziurach – zgodnie z niš informacja wpadajšca do niej nie znika na zawsze, lecz zostaje zapisana i stopniowo wycieka na zewnštrz.

To zapewne wystarczyło, aby przekonać naukowców. Co innego jednak podbić serca zwykłych ludzi, nie bardzo orientujšcych się w skomplikowanych zagadnieniach astrofizyki.

Ale to Hawkingowi udało się bez problemu – bo mimo ciężkiej choroby nie zamierzał się zamykać w laboratorium. Brał udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych, występował w programach telewizyjnych, odwiedził wszystkie kontynenty, również Antarktydę. Na 60. urodziny poleciał balonem na goršce powietrze. Kilka dni póŸniej rozbił swój elektryczny wózek inwalidzki, pędzšc w laboratorium w Cambridge. Złamał wtedy nogę.

Zakład o „Penthouse'a"

Wzbudził sensację, ogłaszajšc, że zamierza być jednym z pierwszych klientów kosmicznej linii Virgin Galactic Richarda Bransona. I poleciałby, gdyby nie to, że Branson wcišż nie może poradzić sobie z przygotowaniem pojazdu. Dlatego Hawking zrealizował marzenie na pokładzie specjalnie przygotowanego boeinga 727, który dzięki odpowiedniej trajektorii lotu pozwala doœwiadczyć przez kilka chwil stanu nieważkoœci.

Zdjęcia rozeœmianego fizyka unoszšcego się w kabinie obiegły œwiat. – Chciałem pokazać ludziom, że nie muszš ich ograniczać upoœledzenia fizyczne tak długo, jak długo majš zdrowego ducha – mówił po tym Hawking.

Sparaliżowane ciało nie przeszkodziło mu w założeniu rodziny, a liczne skandale podgrzewały zainteresowanie życiem naukowca. W 1965 r., już po zdiagnozowaniu ALS, ożenił się z Jane Wilde. Z tego zwišzku narodziło się troje dzieci – Robert, Lucy i Tim. Wilde wytrzymała do 1995 r. Jeszcze w tym samym roku Hawking poœlubił opiekujšcš się nim pielęgniarkę Elaine Mason, której poprzedni mšż skonstruował pierwszy syntezator mowy dla sparaliżowanego fizyka. Również ten zwišzek się rozpadł.

Hawking sam dbał zresztš o to, by media miały o czym pisać. Słynny jest jego zakład z innym astrofizykiem Kipem Thorne'em o istnienie w pewnym miejscu w kosmosie czarnej dziury. Zwycięzca Kip Thorne otrzymał... rocznš prenumeratę „Penthouse'a". Hawking miał też odrzucić oferowany mu tytuł szlachecki, bo nie zgadzał się z politykš finansowania nauki.

Jego pierwsza ksišżka „Krótka historia czasu" sprzedała się w 10 mln egzemplarzy i utrzymywała się na liœcie bestsellerów „Sunday Times" przez rekordowe 237 tygodni („Chciałbym, aby moje ksišżki były sprzedawane na lotniskach" – mówił). Również jego popkulturowa kariera nabierała tempa. Zagrał samego siebie w filmie science fiction „Star Trek", wystšpił w serialu „Teoria wielkiego podrywu", jego animowana podobizna pojawiała się również w kreskówkach „Futurama" i „Simpsonowie". Nakręcono o nim nawet film „Teoria wszystkiego". Aktor Eddie Redmayne, który grał Hawkinga, otrzymał za tę rolę Oscara. Sam Hawking najważniejszej nagrody naukowej œwiata – Nagrody Nobla – nie doczekał.

W ostatnich latach najwięcej mówiło się o jego poglšdach na temat przyszłoœci ludzkoœci, sztucznej inteligencji i obcych. Naukowiec uważał, że nasz gatunek nie powinien pozostawać tylko na jednej planecie, bo niesie to zbyt duże ryzyko zagłady. Nadziejš na przetrwanie sš loty kosmiczne – mówił. Równie pesymistycznie wypowiadał się na temat kontaktu z obcymi cywilizacjami, o których istnieniu był przekonany. „Jeœli kosmici nas odwiedzš, to efekt dla nas będzie podobny do tego, jaki dla rdzennych Amerykanów przyniosło odkrycie Ameryki przez Kolumba". Ostrzegał również przed rozwojem sztucznej inteligencji, którš uznał za kolejne zagrożenie dla ludzkoœci. Š?

Autor jest redaktorem naczelnym magazynu „Focus"