Stephen Hawking będzie pochowany obok Newtona i Darwina

Zmarły tydzień temu brytyjski naukowiec Stephen Hawking będzie pochowany koło Izaaka Newtona i Karola Darwina.

Jak informuje Polskie Radio, urna z prochami Stephana Hawkinga zostanie złożona w Opactwie Westminsterskim. Oprócz katedry w Canterbury oraz katedry œwiętego Pawła w londyńskim City, jest to najważniejsza œwištynia anglikańska. To miejsce koronacji królów Anglii i Wielkiej Brytanii. Od XIII wieku jest to także miejsce pochówku królów i zasłużonych osób.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Uroczystoœci pogrzebowe Stephena Hawkinga odbędš się 31 marca w koœciele na uniwersytecie w Cambridge. Naukowiec pracował na tej uczelni 52 lata.

Stephen Hawking w swojej pracy zajmował się między innymi czarnymi dziurami oraz grawitacjš kwantowš. Wspólnie z Rogerem Penrose’em opracował twierdzenia odnoszšce się do istnienia osobliwoœci w ramach ogólnej teorii względnoœci oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie, znane dziœ jako promieniowanie Hawkinga.

Naukowiec był profesorem na Uniwersytecie Cambridge, odznaczonym Orderem Imperium Brytyjskiego oraz Order of the Companions of Honour. Należał do Royal Society oraz Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce. Był członkiem honorowym Royal Society of Arts i dożywotnim członkiem Papieskiej Akademii Nauk. W 2009 został odznaczony Medalem Wolnoœci, najwyższym odznaczeniem cywilnym USA.

Hawking jest autorem "Krótkiej historii czasu", popularnonaukowej ksišżki dotyczšcej kosmologii, która znajdowała się na liœcie bestsellerów w Wielkiej Brytanii przez kilka lat.

Stephen Hawking od lat cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, które doprowadziło do paraliżu większoœci jego ciała. Poruszał się na wózku inwalidzkim i porozumiewał za pomocš specjalnego syntetyzatora mowy. Chorobę zdiagnozowano u niego, gdy miał 21 lat. Dawano mu wówczas zaledwie 2-3 lata życia.

Stephen Hawking zmarł 14 marca w wieku 76 lat.