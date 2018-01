Jarosław Kaczyński w Starachowicach. Upamiętnił matkę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także m.in minister Joachim Brudziński i posłowie Anna Krupka, Krzysztof Lipiec, Maria Zuba i Janusz Œniadek, wzięli udział w Mszy œw. w intencji Jadwigi Kaczyńskiej, matki byłego premiera oraz byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W œrodę przypada pišta rocznica jej œmierci.

Po Mszy, zebrani złożyli kwiaty pod tablicš upamiętniajšcš Jadwigę Kaczyńskš. Prezes PiS złożył kwiaty zarówno pod tablicš upamiętniajšcš jego matkę oraz pod drugš, która upamiętnia jego brata.

- Ta uroczystoœć jest dla mnie czymœ niezmiernie ważnym i wzruszajšcym. Czymœ co przypomina, nie tylko mojš mamę, mojego brata, ale przypomina w szczególnoœci mojej mamy życie. To miasto, w którym spędziła kilkanaœcie lat, było dla niej nieustajšcym wspomnieniem. Wspomnieniem, do którego cišgle wracała - mówił Kaczyński o swojej matce, która urodziła się w Starachowicach.

- Mama zawsze mówiła, że tutaj, w tym mieœcie mieszkało się lepiej, że ludzie byli sobie bliżsi, że relacje, które tworzš nasze życie, były cieplejsze, łatwiejsze. Tutaj zawsze w jakiejœ mierze, pozostawała jej mała ojczyzna. Jest dla mnie niezmiernie ważne, że mama jest tutaj pamiętana – powiedział Kaczyński.

Od 2013 roku Jadwiga Kaczyńska jest honorowš obywatelkš Starachowic. Trzy lata póŸniej jej imieniem została nazwana jedna z ulic.

Jadwiga Kaczyńska pochowana jest na Cmentarzu Powšzkowskim w Warszawie.