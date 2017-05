Niemieckie media o Zbigniewie Brzezińskim: Nieugięty wobec Rosji

„Od dziesięcioleci dwie osoby, które nie urodziły się Amerykanami, zdominowały geostrategiczne debaty w Waszyngtonie i regularnie służyły radą niemal wszystkim urzędującym prezydentom” – zauważa Christoph von Marschall, waszyngtoński korespondent dziennika „Tagesspiegel”. Jednym z nich był zmarły Zbigniew Brzeziński, nazywany przez Marschalla „socjalnym sokołem”. Drugim ekspertem był Henry Kissinger – niemiecki Żyd, który dzisiaj (27.05.2017) obchodzi swoje 94. urodziny. „Co ciekawe, ich reputacji nie zaszkodziło, że prezydenci, którym służyli jako doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, nie odnieśli sukcesu” – zaznacza dziennikarz „Tagesspiegla”, przypominając, że prezydent Carter, którego doradcą był Brzeziński w latach 1977- 1981 nie został ponownie wybrany.

Niecodzienna mieszanka poglądów

„Brzeziński symbolizował niecodzienną mieszankę przekonań politycznych” – pisze o doradcy Białego Domu berliński dziennik. „W polityce wewnętrznej plasował się na lewicy, krytykował ekonomiczną 'zachłanność' amerykańskiego systemu społecznego i rosnącą nierówność. Jego poglądy w polityce zagranicznej, przede wszystkim ostre odrzucenie Związku Radzieckiego, były raczej wywieszką prawego skrzydła Republikanów” – wyjaśnia dzienik.

Przewodnim motywem w geostrategicznym myśleniu Brzezińskiego było zagrożenie zachodniego świata przez komunistyczny Związek Radziecki – pisze niemiecki dziennik. Christoff von Marschall przypomina też historię rodziny Brzezińskiego i jej emigracji. Oraz „awans społeczny polskiego uchodźcy”.

Jako doradca Cartera Brzeziński „zwalczał Związek Radziecki, jak tylko mógł”. „Jego celem była amerykańska dominacja nad Związkiem Radzieckim, a nie akceptacja równowagi sił”. Również w swojej późniejszej karierze doradcy i publicysty przekonywał, że „USA nie mogą porzucić swojego roszczenia do bycia światową potęgą, muszą je jednak pod względem ideowym co rusz na nowo pozytywnie uzasadniać – nie jako hegemon, tylko jako potęga wolności i nadziei dla innych narodów i państw” – pisze berliński dziennik.

Przyczynił się do upadku systemu

Niemiecka agencja prasowa dpa infomuje z kolei o reakcjach w Polsce na wiadomość o śmierci Brzezińskiego. W depeszy przytoczyła m.in. słowa polskiego szefa dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, iż nieugiętą postawą wobec Związku Radzieckiego Brzeziński odegrał także kluczową rolą w upadku systemu totalitarnego.

Portal „Zeit Online” podkreśla zaś zasługi Brzezińskiego w zniesieniu przeszkód gospodarczych między Związkiem Radzieckim, Chinami a Zachodem oraz działania na rzecz zbliżenia Egiptu i Izraela.