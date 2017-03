Wojciech Młynarski nie żyje

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Wojciech Młynarski za 11 dni skończyłby 76 lat. Był jednym z najważniejszych autorów powojennych.

– Wojciech Młynarski przetłumaczył dla mnie piosenki m.in. Edith Piaf, Joe Dassina, Yves'a Montanda i Garou. Podwójny album ukaże się jesienią – mówi Michał Bajor. – Bez kokieterii mogę powiedzieć, że Młynarski jest najważniejszą postacią w moim życiu artystycznym: współtworzył scenicznego Bajora, wprowadził mnie w świat piosenki literackiej. Dzięki niemu zaistniałem przed masową widownią na festiwalu Sopot '86.

Młynarski, urodzony 26 marca 1941 roku, był poetą, satyrykiem i artystą kabaretowym oraz autorem licznych piosenek. Znany był przede wszystkim z autorskich recitali. Na scenie debiutował na początku lat 60. w kabarecie i teatrze w klubie studenckim Hybrydy. W 1963 zaprezentował się na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu jako autor tekstu piosenki "Ludzie to kupią" wykonywanej przez Janinę Ostalę.

Od lat '60 współpracował z kabaretami Dudek, Owca i Dreszczowiec. To wtedy powstały najbardziej znane utwory jego autorstwa, takie jak "W Polskę idziemy", "Jesteśmy na wczasach", "Po prostu wyjedź w Bieszczady", "Ludzie to kupią" i "W co się bawić". Pierwszą płytę, pod tytułem "Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki" wydał w 1967 roku.

Wojciech Młynarski pisał dla największych polskich artystów. Tłumaczył także utwory, głównie z francuskiego. Współpracował m.in. z Hanną Banaszak, Ewą Bem, Edytą Gepert, Alicją Majewską, Zbigniewem Wodeckim czy Andrzejem Zauchą.

W latach 70. zaczął pisać libretta operowe i musicalowe, m.in. "Henryk VI na łowach" i "Awantura w Recco". W Teatrze Ateneum zrealizował programy "Brel", "Hemar", "Ordonka" i "Wysocki".

Za swoje zasługi dla kultury został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

W 2007 r. wydał utwory zebrane w książce "Moje ulubione drzewo, czyli Młynarski obowiązkowo". W styczniu bieżącego roku wydana została jego książka "Od oddechu do oddechu", będąca autorskim wyborem jego wierszy i piosenek.