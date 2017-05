Janusz Korwin-Mikke: Zimna polityka drenowania kierowców

Plany Komisji Europejskiej zakładają, że od 2018 roku wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze mają być wyposażone nie tylko w systemy ABS, ESP i czujnik ciśnienia w oponach, ale również w urządzenia, które w razie wypadku automatycznie zawiadomią odpowiednie służby ratunkowe.

- Jest to następny zamach na kieszenie Polaków i wszystkich Europejczyków. Chodzi o wydrenowanie kieszeni kierowców – skomentował Janusz Korwin-Mikke.

- Technika polega na tym, że podnosi się ceny samochodów, części samochodowych itd., w wyniku czego firmy więcej zarabiają, płacą od tego więcej podatków i państwo ma z tego dodatkowy zysk - w Polsce przeznaczany m.in. na program 500+, w innych krajach na coś innego - powiedział europoseł.

- O to w tym chodzi, nasze bezpieczeństwo jest tylko pretekstem – dodał Korwin-Mikke.

Prezes partii Wolność uważa, że zmiany mają na celu zwiększenie kosztów działania samochodów. - Podobnie dlatego robi się czerwone fale, żeby samochody musiały częściej hamować, przez co zużywają więcej benzyny, a z tego jest większa akcyza dla rządu. Jest to zimna polityka drenowania kierowców z pieniędzy - powiedział.

Europoseł skrytykował też pomysł, by producent auta nie był zobligowany do montowania w samochodzie złącza OBD.

- Unijni urzędnicy chcą zlikwidować złącze, przez które można wejść do komputera samochodowego, aby tylko wyspecjalizowane serwisy danej firmy mogły dostać się do komputera samochodu. To oczywiście podniesie koszty usług i spowoduje większe wpływy z podatków - a więc większe wpływy do budżetu państw - mówił podczas briefingu prasowego Korwin-Mikke.