Syria: Emmanuel Macron ratuje honor Europy

Coraz więcej wskazuje na to, że lada moment Ameryka uderzy w Syrii. Wesprze jš Francja. Reszta Unii umywa ręce.

Na razie wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rosjš i jej syryjskim sojusznikiem Baszarem Asadem toczy się w cyberprzestrzeni. W œrodę Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie rakiety wkrótce będš w drodze, „piękne, nowe i inteligentne". „Nie powinniœcie być partnerem Zwierzaka Zabijajšcego Gazem, który morduje swój naród i się z tego cieszy" – napisał prezydent. Nieco póŸniej dodał, że stosunki między Waszyngtonem a Moskwš nigdy nie były tak złe, nawet w czasach zimnej wojny.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w odpowiedzi ostrzegł, że atak USA „zniszczy dowody", które pozwoliłyby ustalić, czy rzeczywiœcie doszło w sobotę do ataku chemicznego w miejscowoœci Duma.

Milczenie Polski

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Trump już bardzo szybko działania z cyberprzestrzeni przeniesie do realu. Prezydent odwołał wizytę w Ameryce Łacińskiej, w Waszyngtonie pozostał także szef Pentagonu James Mattis. Dodatkowym argumentem na rzecz interwencji okazał się też raport Œwiatowej Organizacji Zdrowia, z którego wynika, że z powodu ataku chemicznego poszkodowanych jest aż 500 osób. Zaœ europejska agencja kontroli lotów ostrzegła jeszcze we wtorek, że w cišgu nadchodzšcych 72 godz. ataki rakietowe mogš ograniczyć ruch samolotów cywilnych.

Niestety w tym trudnym momencie wœród europejskich sojuszników Ameryka może liczyć tylko na Francję. Udział Brytyjczyków w operacji stanšł pod znakiem zapytania, gdy duża grupa posłów ostrzegła Theresę May, aby nie podejmowała żadnych decyzji bez zgody Izby Gmin. Podobna sytuacja w 2013 r. spowodowała, że David Cameron cofnšł się przed uderzeniem na Syrię, gdy Asad także użył broni chemicznej. Tym razem torysi majš znacznie słabszš pozycję w parlamencie i borykajš się z negocjacjami o brexicie. Zaœ lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn ostrzegł, że będzie głosował przeciwko interwencji.

Dlaczego Polska nie bierze udziału w operacji, która ma wymusić respektowanie zakazu użycia broni chemicznej, a więc kieruje się jak najbardziej humanitarnymi, wręcz chrzeœcijańskimi pobudkami?

Na pytanie „Rzeczpospolitej" o wsparcie przez Polskę uderzenia w Syrii biuro rzecznika MSZ oœwiadczyło, że „nie zapadła decyzja w tej sprawie".

– Nie sšdzę, by Polska chciała ryzykować już całkiem otwartego konfliktu z Rosjš, i to w obronie muzułmańskich Arabów – mówi „Rz" Dominique Moisi, założyciel Francuskiego Instytutu Spraw Zagranicznych (IFRI).

Tomasz Siemoniak, były szef MON, przyznaje naszej gazecie, że dzięki 48 f-16 Polska mogłaby teoretycznie wzišć udział w uderzeniu, choć nie rakietami manewrujšcymi jak Francuzi i Amerykanie. Ale jego zdaniem nie miałoby to sensu, bo kraj œrednich rozmiarów leżšcy w newralgicznym miejscu musi bardzo ostrożnie szafować swoimi siłami. Zaœ doœwiadczenie w Iraku nauczyło nas, że interesy Polski na Bliskim Wschodzie pozostajš mocno iluzoryczne.

Ale w takiej postawie nie jesteœmy osamotnieni. Steffen Seibert, rzecznik rzšdu znacznie przecież potężniejszych Niemiec, oœwiadczył jedynie, że „ci, którzy sš odpowiedzialni za atak chemiczny, powinni zostać postawieni przed wymiarem sprawiedliwoœci". Czy to pocišga jakiekolwiek działania ze strony Berlina, już nie sprecyzował. W pozostałych dwóch dużych krajach Unii, w Hiszpanii i we Włoszech, interwencja w Syrii w ogóle nie była przedmiotem debaty publicznej.

– Francja ma długš tradycję opierania swojego udziału w koncercie mocarstw na konkretnym działaniu. Co więcej, gdy w maju ub.r. Władimir Putin przyjechał do Wersalu, Macron ostrzegł, że użycie broni chemicznej przez Asada stanowi dla niego czerwonš linię. Teraz musi więc udowodnić, że jego słowa coœ znaczš, tym bardziej że jako partnera ma gotowego do działania Trumpa, a nie Baracka Obamę, który się działania obawiał – mówi Moisi.

Ryzyko konfrontacji z Rosjš

W niedawnym, obszernym wywiadzie dla „Rz" poprzednik Macrona Francois Hollande powiedział, że w sierpniu 2013 r. po użyciu broni chemicznej był gotowy użyć siły, ale nie wsparli go ani Amerykanie, ani Brytyjczycy.

– Niektórzy uznali to za oznakę słaboœci Zachodu. Mogłem wtedy zdecydować się na interwencję samej Francji, wojskowo to było do zrobienia. Ale z punktu widzenia politycznego Paryż nie mógł działać w pojedynkę, tym bardziej bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ – powiedział Hollande.

We wtorek w czasie wizyty w Paryżu saudyjski następca tronu, ksišżę Mohammad bin Salman obiecał ograniczone wsparcia dla operacji w Syrii.

Francuzi szykowali się do uderzenia w tym kraju rakietami manewrujšcymi wystrzelonymi z odległoœci 400–900 km z myœliwców Rafale, fregaty „Aquitaine" lub łodzi podwodnych. Chodzi o to, aby nie ryzykować zestrzelenia samolotów nad samš Syriš przez bardzo nowoczesne rosyjskie systemy S-400. Podobnie zapewne wyglšdałby atak Amerykanów: z portu w Larnace w kierunku syryjskiego wybrzeża płynie już niszczyciel „Donald Cook".

O ile jednak Macron zapowiedział, że ewentualne uderzenie będzie ograniczone do „zniszczenia chemicznego potencjału" Asada i nie będzie wymierzone ani bezpoœrednio w syryjski reżim, ani w jego rosyjskich i irańskich sojuszników, to skala amerykańskiej interwencji może być znacznie szersza. Media w USA twierdzš, że Trump jest bardzo sfrustrowany „chirurgicznym" uderzeniem na Syrię w ub.r. Wówczas wiele amerykańskich rakiet nie trafiło w cel, a zaatakowana syryjska baza już po kilku dniach odzyskała zdolnoœć do działania. Francuzi nie chcš też bezpoœredniej konfrontacji z Iranem, bo w przeciwieństwie do USA wierzš w plan rozbrojenia nuklearnego Teheranu. Ale i tak ograniczony atak planowany przez Macrona niesie ryzyko odpowiedzi ze strony Rosji. Kreml ostrzegł, że nie tylko zestrzeli wszystkie rakiety lecšce nad Syriš, ale i ich „wektory": okręty, samoloty czy łodzie podwodne.