Rosja oko w oko z USA

Czy syryjski atak chemiczny w Dumie doprowadzi do rosyjsko-amerykańskiego starcia zbrojnego.

– Jeœli gdziekolwiek do niego dojdzie, to najpierw bez wštpienia w Syrii, a potem już gdzie się da – powiedział „Rzeczpospolitej" moskiewski analityk wojskowy Aleksandr Chramczichin.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prezydent Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że w cišgu 48 godzin nastšpi amerykańska odpowiedŸ. 8 kwietnia bowiem syryjskie wojska rzšdowe zbombardowały miejscowoœć Duma (na południowo-wschodnich przedmieœciach Damaszku) za pomocš broni chemicznej. Dotychczas naliczono 79 cywilnych ofiar ataku.

Poprzednio, w kwietniu 2017 r., wojska Asada zrzuciły gaz bojowy na miejscowoœć Chan Szejchun, co doprowadziło do amerykańskiego ataku rakietowego na syryjskš bazę lotniczš w Szajracie.

– Obecnie wszystko zależy od tego, jak dużych sił użyjš Amerykanie, jaki wybiorš scenariusz ataku i jakie cele zaatakujš w pierwszej kolejnoœci – mówi Chramczichin o ewentualnej rosyjskiej odpowiedzi na amerykańskš akcję. Oba państwa utrzymujš w Syrii swoje oddziały.

– Jeœli Amerykanie wybiorš wariant dużej akcji wojskowej, może ona naruszyć rosyjskie interesy. Jeœli w jej trakcie zginš Rosjanie, może to doprowadzić do nieprzewidywalnego, lawinowego rozwoju konfliktu. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna – powiedział z kolei „Rz" redaktor naczelny rosyjskiej „Nacjonalnoj Oborony" Igor Korotczenko.

Wczeœniej Moskwa jako strefę interesów okreœliła teren swoich baz wojskowych: morskiej Tartus i lotniczej Hmeimin. – Ale też rzšdowa dzielnica w Damaszku, dlatego że jest tam bardzo dużo Rosjan. W każdym syryjskim resorcie pracujš nasi doradcy – dodał Korotczenko.

Jednak właœnie Damaszek byłby najłatwiejszym celem ataku. – Nasza obrona przeciwlotnicza jest rozmieszczona w północnej częœci kraju, amerykańskie rakiety przeleciałyby po prostu obok, poza jej zasięgiem. Pytanie, czy w takiej sytuacji nasze dowództwo zdecyduje się poderwać do walki myœliwce – zastanawiał się Chramczichin.

Według niego ewentualne starcie rosyjsko-amerykańskie „byłoby raczej walkš lotniczš, może też morskš. Oddziały lšdowe obu krajów sš niezbyt duże i stacjonujš daleko od siebie". – Istnieje prawdopodobieństwo ograniczonego konfliktu na terenie Syrii. Dalszy jego rozwój będzie zależał od tego, na ile obie strony będš zainteresowane jego eskalacjš – dodał.

Według amerykańskiej telewizji NBC Rosjanie już zaczęli zagłuszać łšcznoœć amerykańskich dronów latajšcych nad Syriš. Akcja zaczęła się w niedzielę, po opublikowaniu przez prezydenta Trumpa tweetów, w których oskarżył m.in. Putina o wspieranie reżimu Asada, a tym samym o współudział w zbrodni w Dumie. Pentagon już przyznał, że ich zwiad ma kłopoty z powodu przeciwdziałania Rosjan.

– We współczesnym œwiecie news żyje dwa dni. Dlatego największe prawdopodobieństwo amerykańskiego ataku jest w cišgu najbliższych 48 godzin. Potem groŸby Trumpa zostanš zepchnięte z czołówek mediów przez inne wydarzenia – powiedział Chramczichin.

Moskwa już zaczęła wykonywać pojednawcze gesty. Rosyjski przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Wasilij Nebenzia co prawda zablokował debatę na temat Syrii. Ale powiedział w końcu, że Kreml może się zgodzić, by ONZ powołał zespół œledczy, który zbada sprawę Dumy. Nebenzia twardo jednak upierał się, że nie było tam żadnego chemicznego ataku. A nawet jeœli był, to była to amerykańska prowokacja – oœwiadczył.

– We wszystkich strukturach syryjskiego dowództwa wojskowego sš nasi doradcy i kontrolujš wszystko – zapewniał Korotczenko. W 2013 r. syryjskie wojska zaatakowały gazami bojowymi teren kontrolowany przez rebeliantów pod Damaszkiem. Ówczesne œledztwo ONZ potwierdziło winę Asada. Został on zobowišzany do zniszczenia zapasów broni chemicznej – a Rosja gwarantowała, że to zrobi. Od tej pory Moskwa konsekwentnie odrzuca wszelkie oskarżenia o użycie broni chemicznej przez wojska rzšdowe.

Do szukania kompromisu zmusza Kreml sytuacja gospodarcza. 6 kwietnia USA nałożyły kolejne sankcje. Indeksy moskiewskiej giełdy spadły o prawie 10 proc., największe firmy straciły po 17–26 proc. wartoœci. Koncern „RusAl" multimiliardera Olega Deripsaki przestrzegł przed możliwoœciš „wystšpienia technicznych niewypłacalnoœci".

„Ograniczone i tylko amerykańskie sankcje zepchnęły niektóre największe rosyjskie koncerny na skraj bankructwa, wywołały spadek kursu akcji i rubla. WyobraŸcie sobie, co by się działo przy pełnym zachodnim bojkocie" – podsumował moskiewski socjolog Igor Ejdman. Š?

Otrucie Skripalów: ofiary wracajš do zdrowia

Według zachodnich mediów córka byłego oficera GRU Siergieja Skripala Julia został wypisana za szpitala po ponad miesišcu leczenia. „Wspaniała wiadomoœć" – napisał na Facebooku brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson. Londyn twierdzi, że Skripalowie zostali zaatakowani gazem bojowym nowiczok, wyprodukowanym w Rosji. Otrucie ojca i córki doprowadziło do międzynarodowego kryzysu i masowego usuwania rosyjskich dyplomatów przez sojuszników Wielkiej Brytanii.

Również Siergiej Skripal odzyskał przytomnoœć i „czuje się coraz lepiej". Obecnie Julia „została wysłana w bezpieczne miejsce". Rosyjska ambasada w Londynie zagroziła od razu, że może „potraktować to jak porwanie" rosyjskiej obywatelki. Były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego wczeœniej otrzymał brytyjskie obywatelstwo, ale jego córka nadal mieszka w Rosji. Na tej podstawie Moskwa żšda dostępu swych dyplomatów do niej i informacji o jej leczeniu. Brytyjczycy konsekwentnie odmawiajš, obawiajšc się kolejnych prób otrucia. Š?