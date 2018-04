Kolejna zbrodnia w Syrii: atak gazowy

Ponad 70 osób zginęło w miejscowoœci Douma na skutek zrzucenia przez wojska rzšdowe najprawdopodobniej gazów bojowych.

– Siedemdziesięciu zmarło na skutek uduszenia, setki nadal się duszš – powiedział szef humanitarnej syryjskiej organizacji Białe Hełmy Raed al-Saleh.

Nad miasteczko nadleciał helikopter, z którego zrzucono tzw. bomby beczkowe wypełnione substancjami trujšcymi. Al-Saleh uważa, że w bombach był chlor oraz „jakaœ substancja silniejsza od niego".

W cišgu ostatnich dni Douma była ostrzeliwana przez wojska Assada. Mieszkańcy szukali schronienia w piwnicach, które stały się dla nich œmiertelnš pułapkš, gdy zrzucono gaz bojowy. Cięższa od powietrza trucizna wypełniła wszystkie podziemne pomieszczenia. – Właœnie dlatego liczba ofiar jest tak duża – powiedział Ahmed Tarakij, szef Syryjsko-Amerykańskiego Zrzeszenia Medycznego.

Białe Hełmy uważajš, że zatrutych zostało co najmniej tysišc osób. W pierwszych po ataku tweetach stamtšd pojawiała się nawet liczba 159 zabitych, ale wiadomoœci wkrótce usunięto. – Wolontariusze z Białych Hełmów próbujš pomagać ofiarom, ale jedyne co możemy zrobić, to przenosić ich na rękach do centrów pomocy medycznej – nie jeżdżš samochody (z braku paliwa i zawalenia ulic gruzem – red.) – powiedział al-Saleh.

Douma jest częœciš enklawy „Wschodnia Ghuta" położonej na południowo wschodnich obrzeżach Damaszku. Przez kilka lat miejscowym oddziałom udawało się obronić jš przed atakami wojsk Assada. Ale w lutym wojska rzšdowe oraz wspierajšce je oddziały irańskie (a także rosyjscy najemnicy) otoczyły enklawę szczelnym pierœcieniem i przystšpiły do szturmu. Po kilku latach blokady całej enklawie groziła katastrofa humanitarna, co sprawiło, że obrońcy szukali porozumienia z atakujšcymi. Dwa miejscowe ugrupowania podpisały porozumienie z rosyjskimi wojskowymi i rozpoczęły ewakuację (wraz ze swoimi rodzinami i innymi cywilami, w sumie około 19 tys. osób) na północ, do prowincji Idlib. Większoœć terenu enklawy została zajęta przez armię Asada, pozostała Douma – ale i tu w cišgu ostatnich dni prowadzono rozmowy o ewakuacji. Jednak w pištek oblegajšcy rozpoczęli ostrzał artyleryjski i bombardowanie miasteczka, zapędzajšc mieszkańców do piwnic.

Władze syryjskie natychmiast stwierdziły, że oskarżanie ich o atak chemiczny jest „farsš". Podobnie wypowiadał się przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Obrony, generał Jurij Jewtuszenko. Jednak wczeœniej armia syryjska była wielokrotnie oskarżana o ataki chemiczne. Do tej pory naliczono 9 ataków z użyciem chloru i 20 z innš groŸniejszš substancjš (prawdopodobnie sarinem). Tylko raz miały tego dokonać bojówki Państwa Islamskiego, resztę – oddziały podległe Asadowi.

„Prezydent Putin, Rosja i Iran sš odpowiedzialne za popieranie Bydlaka Asada. Trzeba będzie za to zapłacić dużš cenę. Natychmiast udostępnić teren dla pomocy medycznej i weryfikacji (oskarżeń o użycie broni chemicznej – red.). Kolejna katastrofa humanitarna bez jakiegokolwiek powodu. (To jest) chore!" – napisał na Twitterze prezydent Donald Trump.

Czytajšcy natychmiast zwrócili uwagę, że po raz pierwszy Trump zaatakował Putina. Ale również na słowa o „wielkiej cenie do zapłacenia". Rok temu, 4 kwietnia 2017 roku syryjska armia użyła broni chemicznej w miejscowoœci Chan Szejchun, zabijajšc 89 osób. Trzy dni póŸniej na rozkaz Trumpa 59 amerykańskich rakiet zniszczyło syryjskie lotnisko w Szajracie, skšd startowały samoloty Asada do ataku na Chan Szajchun.