Atak chemiczny i rakietowy w Syrii

Zamach w Syrii. Mógł to być atak gazowy

Z napływających informacji z prowincji Idlib wynika, że liczba ofiar śmiertelnych sięgać może nawet 100 osób. Według pierwszych doniesień zmarło 58 osób. Atak miał miejsce we wtorek nad ranem w miejscowości Chan Szajhun, gdy mieszkańcy jeszcze spali. Wśród ofiar jest co najmniej 11 dzieci. Jak twierdzi organizacja Syrian Observatory for Human Rights, bomby z materiałem chemicznym zrzuciły syryjskie lub rosyjskie samoloty. W dodatku rakietami ostrzelany został jeden ze szpitali w chwili, gdy trwała w nim akcja ratunkowa ofiar ataku chemicznego. Rakiety zostały wystrzelone z samolotów. Zniszczyły część budynku oraz pięć pojazdów ratunkowych. Zdaniem Federiki Mogherini, szefowej europejskiej dyplomacji, atak był dziełem lotnictwa prezydenta Baszara Asada.

Granicząca z Turcją prowincja Idlib, na południowy zachód od Aleppo, znajduje się pod kontrolą zbrojnej opozycji oraz związanej z Al-Kaidą organizacji Tahrir Asz-Szam (Wyzwolenie Lewantu). Jest nieustannie celem ataków lotniczych sił Asada oraz lotnictwa rosyjskiego.

Zdaniem lekarzy z Chan Szajchun wszystko wskazuje na to, że do ataku użyto sarinu, tego samego gazu, który zastosowano na przedmieściach Damaszku w 2013 roku. Zginęło wtedy blisko 1400 osób. Reżim prezydenta Asada odrzuca do dzisiaj wszelkie oskarżenia dotyczące tej zbrodni. Podjęto też wtedy decyzję o całkowitej likwidacji broni chemicznej.

W następnych latach zanotowano jednak kilka ataków za pomocą chlorinu. Nie jest substancją zaliczaną do broni chemicznej, gdyż ma zastosowanie także w rolnictwie. Użycie chlorinu potwierdziła specjalna komisja ONZ, której raport opublikowano w październiku ubiegłego roku. Wynika z niego, że w kwietniu 2014 roku oraz w marcu roku następnego pojemniki z chlorinem zrzucone zostały z syryjskich helikopterów wojskowych na dwie miejscowości w prowincji Idlib. Sprawców kilku innych ataków nie udało się ustalić. Wiadomo jednak, że gazu musztardowego użyli co najmniej raz w północnym Aleppo dżihadyści tzw. Państwa Islamskiego.

W styczniu tego roku Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) uznała, że odpowiedzialność za użycie broni chemicznej w Syrii ponosi prezydent Baszar Asad i jego młodszy brat Maher Asad, który dowodzi elitarną 4. Dywizją Pancerną. Rozkazy dotyczące użycia broni chemicznej wydać także mieli minister obrony, szef wywiadu wojskowego oraz pewna grupa wysokiej rangi dowódców.

Trwająca już sześć lat wojna domowa w Syrii pochłonęła co najmniej 300 tysięcy ofiar śmiertelnych. 11 milionów Syryjczyków straciło dach nad głową, a około 5 milionów opuściło kraj.

Jest on obecnie w znacznej części pod kontrolą sił prezydenta Asada. Po czynnym zaangażowaniu się Rosji w konflikt i upadku wschodniego Aleppo w grudniu ubiegłego roku antyasadowska opozycja jest rozbita i nie ma szans na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w wojnie domowej. Część kraju znajduje się nadal pod kontrolą tzw. Państwa Islamskiego ze stolicą w Rakce, jednak ponad dwie trzecie ludności zamieszkuje obszary będące we władaniu sił rządowych. ©?