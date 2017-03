Hasan Rouhani z wizytą u Władimira Putina: Rosja rozmawia z Iranem o Syrii

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Nie wiadomo, kiedy konkretnie ma dojść do kolejnej rundy rozmów między reżimem z Damaszku a częścią ugrupowań rebelianckich. A zacytowana przez agencję Reuters krótka wypowiedź Rouhaniego na ich temat to prawie wszystko, czego na razie dowiedzieliśmy się o syryjskich tematach poruszonych dziś przez prezydentów Rosji i Iranu.

A Syria miała być, jak się spodziewali eksperci, najważniejszą kwestią. W oficjalnych materiałach na stronie internetowej Kremla w ogóle nie padła nazwa "Syria".

Są na niej natomiast takie słowa: "Nabraliśmy wspólnie dobrych doświadczeń w walce z terroryzmem, międzynarodowym terroryzmem" (to prezydent Islamskiej Republiki Iranu) oraz "Współpracujemy praktycznie we wszystkich kierunkach. W działalności międzynarodowej, rozwiązywaniu wielkich i bardzo nabrzmiałych problemów międzynarodowych" (to z kolei gospodarz Kremla).

Można je traktować jako aluzji do współpracy militarnej w Syrii.

Bez zdecydowanego zaangażowania Moskwy i Teheranu w syryjską wojnę domowej reżim Baszara Asada mógłby nie przetrwać.

Irańczycy wspomnieli przed spotkaniem, że rosyjskie samoloty bombardujące syryjskich rebeliantów mogą czasem wykorzystywać irańskie bazy. Sprawa nie jest czysto teoretyczna, sytuacja na froncie nieoczekiwanie się zmieniła.

Rebelianci po serii porażek - najważniejsza w Aleppo - teraz prowadzą ofensywę w Hamie na zachodzie kraju i na przedmieściach Damaszku.

Kim są ci rebelianci? Są to często fundamentaliści islamscy, ale nie występują pod flagą tzw. Państwa Islamskiego. Sympatyzujący z władzami portal Al-Masdar uważa, że głównym ugrupowaniem walczącym pod Hamą jest "terrorystyczny ruch" Tahrir asz-Szam (Wyzwolenie Lewantu), które wywodzi się z Al-Kaidy.

Z kolei katarska telewizja Al-Dżazira podaje, że w ofensywie w okolicach Hamy bierze udział Ahrar asz-Szam oraz Wolna Armia Syryjska. Ahrar asz-Szam (Wolni Ludzie Lewantu) to również fundamentaliści, ale - przynajmniej oficjalnie - nie są związani z Al-Kaidą ani z tzw. Państwem Islamskim.