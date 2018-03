Rosyjscy najemnicy w Syrii: Patriotyzm za miliony Asada

Wydłubujš jeńcom oczy i odcinajš uszy. Rosyjscy najemnicy o tym, co można przeżyć i ile zarobić na wojnie w Syrii.

O tym, że Kreml utworzył oddział najemników, rosyjskie media donosiły już jakiœ czas temu. Ustaliły, że na czele najemników stoi Dmitrij Utkin – zawodowy wojskowy i były funkcjonariusz wywiadu wojskowego (GRU) – znany pod pseudonimem Wagner. Nie jest tajemnicš również to, że baza oddziału Utkina mieœci się w miejscowoœci Molkin koło Krasnodaru, gdzie od lat stacjonuje 10. brygada GRU.

Trzech najemników z kadry dowódczej oddziału Wagnera, zastrzegajšc anonimowoœć, zgodziło się na rozmowę z rosyjskš redakcjš Radia Swoboda. Sš byłymi oficerami jeszcze Armii Radzieckiej. Pierwszym zadaniem rosyjskich najemników – wtedy jeszcze niezależnych od Kremla – było ochranianie w Syrii infrastruktury zwišzanej z wydobyciem ropy naftowej. Gdy zaczęła się wojna domowa, walczyli po stronie Asada, ale do końca 2013 roku większoœć z nich zginęła, a reszta wróciła do Rosji. W ojczyŸnie trafili w ręce Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Na poczštku 2014 roku, gdy Rosja zaanektowała Krym i zaczęła się wojna na wschodzie Ukrainy, Kreml wpadł na pomysł, by wykorzystać najemników w Donbasie. – Niektórych wsadzili do więzienia, a niektórzy dostali propozycję nie do odrzucenia – mówi jeden z rozmówców Radia Swoboda. To wtedy Utkin za pienišdze Kremla zaczšł tworzyć oddział najemników, do którego przyjmowano byłych wojskowych. Gdy w 2015 roku walki w Donbasie ustały, wysłano ich do Syrii.

Rozmówcy stacji twierdzš, że oddział Utkina liczy około 2 tysięcy najemników (według innych Ÿródeł – nawet dwa razy więcej), ale w sumie dla syryjskiego dyktatora pracuje nawet 8 tys. najemników i doradców wojskowych z Rosji. Jednak według oficerów Utkina w operacjach wojskowych uczestniczš tylko najemnicy. Działania konsultujš z lokalnym centrum operacyjnym rosyjskich sił zbrojnych oraz z syryjskš armiš. Ich głównym zadaniem jest zajęcie i utrzymanie pozycji, które wczeœniej „oczyœci lotnictwo i artyleria".

Rosyjscy najemnicy podkreœlajš, że żołnierze syryjskiej armii walczš bardzo słabo i bojš się przeciwników. – Stu syryjskich żołnierzy będzie walczyć dopiero wtedy, gdy dołšczy do nich dwóch Rosjan – mówi cytowany przez stację jeden z dowódców oddziału Wagnera. Według niego w syryjskiej wojnie jeńców nikt nie bierze. – Wszyscy zdajš sobie sprawę z tego, że trafienie do niewoli oznacza œmierć i tortury. Można coœ komuœ odcišć albo przestrzelić. A można wydłubać oczy łyżeczkami do herbaty. Mam specjalistów, którzy to robiš – przyznaje. Ze szczegółami opowiada o odcinaniu uszu rannym przeciwnikom. – Jeżeli te zwierzaki mordowały moich chłopaków, to ja mam ich oszczędzać? Tam taka wojna – mówi.

Działalnoœć najemników jest hojnie wynagradzana przez Asada. Po trzymiesięcznej wyprawie do Syrii szeregowy może dostać nawet 1 mln rubli (równowartoœć 60 tys. złotych). Rozliczani sš gotówkš po powrocie do Rosji. Rodziny tych, którym nie udaje się wrócić, dostajš 3 mln rubli odszkodowania (około 180 tys. złotych). Według nich pienišdze z Damaszku trafiajš do Moskwy poprzez firmę rosyjskiego biznesmena Jewgienija Prigożina, blisko zwišzanego z prezydentem Putinem.

Najemnicy narzekajš, że sš traktowani jak „mięso armatnie". Twierdzš jednak, że nie sš tam dla pieniędzy, tylko z „pobudek patriotycznych".

– Szeregowy od Wagnera zarabia tyle, co kapitan regularnej rosyjskiej armii – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksandr Golc, moskiewski analityk wojskowy. – Ale tu chodzi nie tylko o pienišdze. Choć najemnicy uczestniczš w tajnych operacjach, Kreml nie ponosi za nich odpowiedzialnoœci.