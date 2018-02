Syryjczycy. Siedem lat cierpienia

Po tragedii Aleppo o Syrii zapomniano, teraz nagle w telewizjach i internecie pojawiła się wschodnia Ghuta – mówi rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Damaszku, Paweł Krzysiek .

Rzeczpospolita: Czy w Damaszku słychać odgłosy bombardowań?

Paweł Krzysiek: Teraz nie. Ostatnie dni i tygodnie nauczyły nas jednak, że spokój jest ulotny. Poniedziałek zaczšł się spokojnie, a skończył na intensywnym bombardowaniu samej Ghuty przez stronę rzšdowš oraz kilkudziesięciu pociskach wystrzelonych z moŸdzierzy rebeliantów we wschodniej Ghucie, które spadły na centrum Damaszku.

Wschodnia Ghuta, o której mówi się teraz na całym œwiecie, to sš właœciwie przedmieœcia syryjskiej stolicy.

Zaczyna się siedem kilometrów od miejsca, w którym pracuję, czyli od samego centrum Damaszku. Częœciowo sš to tereny zurbanizowane, a im dalej od stolicy, tym bardziej prowincjonalne. Przed wojnš Ghuta zaopatrywała Damaszek w owoce i warzywa.

Teraz ginš tam setki cywilów. Dlaczego zostali z rebeliantami?

Ludnoœć cywilna zazwyczaj nie ma wyboru. Intensywne walki na tym terenie wybuchły wiosnš 2013 roku, choć niespokojnie było tam już od poczštku wojny, od 2011 roku. Na poczštku tych intensywnych walk wielu ludzi stamtšd uciekło, częœć za granicę, bo wtedy to jeszcze było możliwe, potem kraje sšsiednie zamknęły granice dla uchodŸców syryjskich. Niektórzy uciekli w inne regiony kraju, także do Damaszku, choćby Syryjczyk, który mieszka teraz w tym samym budynku co ja, dokładnie nade mnš. Wielu nie miało dokšd pójœć, to obszar raczej biedny. Od czasu oblężenia, od ponad czterech lat, właœciwie nie można się ze wschodniej Ghuty wydostać.

A organizacje humanitarne miały w tym czasie dostęp do wschodniej Ghuty?

Czerwony Krzyż po raz ostatni był tam w grudniu ubiegłego roku, ewakuowaliœmy wówczas 29 osób wymagajšcych pilnej opieki medycznej. Ale nasz ostatni konwój humanitarny wjechał w listopadzie 2017. Wczeœniej do miast we wschodniej Ghucie dojeżdżaliœmy w miarę regularnie.

Rzšd Baszara Asada nie dopuszcza tam teraz pomocy humanitarnej?

To obszar oblężony, taktykę oblężenia stosujš w Syrii wszystkie strony konfliktu. Wschodnia Ghuta jest okršżona. Wysłanie konwoju humanitarnego wymaga negocjacji, nie tylko z rzšdem, ale i uzgodnień: z tymi, których samoloty nad tym terenem latajš, i z grupami zbrojnymi, które ten obszar kontrolujš, a jest ich wiele.

Chodzi panu o koniecznoœć uzgodnień z Rosjš, bo jej lotnictwo uczestniczy w bombardowaniach, a z drugiej strony z rebeliantami, głównie dżihadystami?

Musimy uzyskać gwarancje bezpieczeństwa od wszystkich stron, w tym od Rosjan i organizacji zbrojnych ze wschodniej Ghuty.

Do społecznoœci międzynarodowej docierajš fotografie zbombardowanych szpitali, rannych dzieci pokrytych pyłem, pogrzebów na œwieżych cmentarzach w œrodku miast. Do pana dociera zapewne więcej wstrzšsajšcych œwiadectw z Ghuty?

To nie jest pierwszy raz, gdy œwiat oglšda takie zdjęcia. To, co widzimy dzisiaj we wschodniej Ghucie, widzieliœmy ponad rok temu we wschodnim Aleppo. Boli, że historia się powtarza. Otrzymuję informacje od pracowników Czerwonego Półksiężyca, którzy wcišż sš na miejscu. O braku żywnoœci i lekarstw. Wiele punktów medycznych w ostatnich tygodniach zamieniło się w ruiny. A rannych jest z każdym bombardowaniem coraz więcej.

Mówi pan, że historia się powtarza. Czyli że œwiat jest wstrzšœnięty masakrš, a po chwili o tym zapomina?

Niewštpliwie zmalało zainteresowanie opinii publicznej i mediów wojnš w Syrii. Po tragedii Aleppo o tym kraju zapomniano, teraz nagle w telewizjach i internecie pojawiła się wschodnia Ghuta.

Ale to zainteresowanie nie ma żadnego wpływu na działania wojenne.

Niestety tak. Jest jeszcze jedno negatywne zjawisko. Pomoc humanitarna została upolityczniona, zinstrumentalizowana. Powišzano jš z negocjacjami politycznymi o przyszłoœci Syrii. To błšd. Pomoc powinna być bezwarunkowa. Bo inaczej sytuacja cywilów w strefach konfliktu się jeszcze pogarsza. Pomoc humanitarna czy aktywnoœć na Twitterze oczywiœcie nie doprowadzš do zakończenia wojny, ale do czasu politycznego rozwišzania trudno o innš formę wspierania cywilów. Do czasu osišgnięcia porozumienia ludzie muszš przecież jeœć, pić, mieć dostęp do jakiejkolwiek opieki medycznej dla nich i dla ich dzieci.

Co będzie najbardziej potrzebne cywilom ze wschodniej Ghuty, gdy będzie można do nich dotrzeć?

Mówimy o obszarze, na którym jest około 400 tysięcy ludzi, to sš zresztš szacunki, nikt ich tam nie liczy. Potrzeby sš zróżnicowane. Czerwony Krzyż szykuje się do konwoju z pomocš medycznš, lekarstwami i innymi œrodkami potrzebnymi do ratowania rannych.

Czy jest tam woda?

Tak. Ale nie wszyscy mogš do niej bezpiecznie dotrzeć. Jak to będzie tylko możliwe, dostarczymy tam plastikowe kanistry.

Na dodatek panuje zima.

Nie ma temperatur takich jak teraz w Europie. Ale jest chłodno, w nocy od zera do około pięciu stopniu, w dzień 10–12 stopni. Nie ma tam pršdu, nie ma benzyny, by korzystać z agregatów pršdotwórczych. Ludzie ogrzewajš się, palšc tym, co majš pod rękš. Inni ukrywajš się pod kocami.

Wspominał pan o kolegach z Czerwonego Półksiężyca, którzy pracujš we wschodniej Ghucie. Co udaje im się zrobić?

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wspiera ekipy pierwszej pomocy na terenach konfliktu, taki jest nasz mandat w Syrii. Niestety, kilka dni temu dwa punkty medyczne Czerwonego Półksiężyca zostały zniszczone w wyniku bombardowań. Pracownicy Czerwonego Półksiężyca we wschodniej Ghucie to sš bohaterowie, po każdym ataku jadš na miejsce, wycišgajš ludzi spod gruzu, ratujš ich. Jest im bardzo ciężko, od czterech lat żyjš w warunkach oblężenia, pod wielkš presjš. Sš to Syryjczycy.

Powiedział pan, że granice sš teraz zamknięte. UchodŸcy nie mogš się teraz wydostać z Syrii do sšsiednich krajów?

Dotyczy to Jordanii, Libanu, Turcji, które wczeœniej przyjmowały masy uchodŸców. Uciekinierzy z prowincji Hama i Idlib utknęli po syryjskiej stronie granicy z Turcjš, gdzie toczš się działania wojenne, jest niebezpiecznie. Na dodatek warunki atmosferyczne sš tam gorsze niż w okolicach Damaszku, jest zimniej i pada deszcz.

W kierunku Damaszku lecš rakiety ze wschodniej Ghuty. Czyli ci, co mieszkajš w stolicy, w znacznej częœci zwolennicy Baszara Asada, też żyjš w lęku?

Organizacje humanitarne troszczš się o ludnoœć cywilnš, niezależnie od miejsca, zarówno we wschodniej Ghucie, jak i w Damaszku. Namawiam, by nie przypisywać sympatii politycznych cywilom w centrum syryjskiej stolicy. To ludzie, którzy z dnia na dzień znaleŸli się po jednej ze stron frontu. Ich życie też jest ciężkie. Wielu rodziców nie wysyła dzieci do szkół.

Jeszcze niedawno mieszkańcy Damaszku pewnie myœleli, że wojna zaraz dobiegnie końca.

Przez kilka miesięcy było spokojniej. Niepewnoœć powróciła. Rakiety wystrzeliwane sš zazwyczaj na oœlep. Gdy leci ich szczególnie dużo, ulice na starym mieœcie i innych dzielnicach Damaszku sšsiadujšcych z Ghutš sš puste. Ludzie po tylu latach konfliktu wiedzš, kiedy lepiej nie wychodzić, zamknšć sklep czy stoisko na bazarze.

Z miejsca pana pracy widać samoloty, które bombardujš Ghutę?

Widać œlady na niebie. Natomiast wszystko słychać. Odgłosy wybuchów dobiegajš do nas zwłaszcza w nocy. Słyszymy też oczywiœcie pociski moŸdzierzowe i rakiety spadajšce na Damaszek. Przedwczoraj jeden taki pocisk spadł na ulicę obok mojego biura, nikomu na szczęœcie tym razem się nic nie stało.

Po paru latach pracy w Damaszku dostrzega pan coœ optymistycznego?

Wojna trwa siedem lat, ludzie wcišż cierpiš. Najbliższe tygodnie dla cywilów we wschodniej Ghucie będš bardzo trudne. Z umiarkowanš nadziejš patrzę na negocjacje polityczne. Bo to politycy mogš zakończyć cierpienia ludzi. Do tego czasu będziemy robić wszystko, co w mocy Czerwonego Krzyża, aby pomóc przeżyć cywilom, którzy cierpiš w tym konflikcie.

Pomoc dla Syryjczyków

Zachęcamy do wspierania ofiar wojny w Syrii.

Pomoc niosš im organizacje humanitarne. Na miejscu Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), biuro damasceńskie.

W Polsce jest kilka organizacji niosšcych pomoc Syryjczykom, niektóre w samej Syrii, inne uchodŸcom syryjskim w krajach sšsiednich. Sš to Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna (PAH) i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).

Jak pomóc mieszkańcom Syrii czy uchodŸcom z Syrii w sšsiednich krajach?

Zajmujš się tym m.in.

- Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) - biuro w Syrii, wsparcie poprzez stronę internetowš:

https://www.icrc.org/en/donate/syria-crisis-appeal

- Polska Akcja Humanitarna (PAH)

przelewem na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 w Alior Bank S.A. (z dopiskiem Syria) poprzez stronę internetowš: www.pah.org.pl/wplac

dołšczajšc do klubu PAH SOS: www.pah.org.pl/klub-pah-sos i wspierajšc PAH comiesięcznš darowiznš

- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

poprzez stronę internetowš

http://pcpm.org.pl/pomoc-humanitarna/liban-pomoc-dla-uchodzcow-syryjskich#donate

przelewem dla Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 (mBank) Tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodŸców syryjskich (mBank)

- Caritas Polska

przelew bankowy o treœci "Syria" na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (Bank Millenium SA)

SMS o treœci "Syria" na nr 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT)

udział w programie "Rodzina Rodzinie" (www.rodzinarodzinie.caritas.pl).