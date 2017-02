Syria: Atak na islamistów ze wszystkich stron

Rebelianci opanowują Al-Bab, bastion IS na północy Syrii

Rozpoczęła się dawno zapowiedziana ofensywa irackich wojsk rządowych na siły tzw. Państwa Islamskiego. Po czterech godzinach walk specjalne oddziały irackiej policji zdobyły dawne lotnisko międzynarodowe znajdujące się na południowych przedmieściach Mosulu.

Walki o lotnisko i położoną w jego pobliżu bazę wojskową Ghazlani oznaczają początek ataku na leżącą na zachód od Tygrysu część miasta, cały czas utrzymywaną przez dżihadystów. Wschodnia została odbita w ciężkich, trzymiesięcznych walkach od października 2016 do stycznia obecnego roku.

Mosul jest trzecim co do wielkości miastem Iraku i największą aglomeracją nadal utrzymywaną przez islamistów na terenie Iraku i Syrii. Bojówkarze zdobyli je w czerwcu 2014 roku. Nie wiadomo, ile osób tam obecnie mieszka, choć na pewno powyżej miliona – ale prawdopodobnie większość we wschodniej, już odbitej części miasta.

Na zachód od rzeki znajduje się stare miasto – plątanina wąskich uliczek, zamieszkana przez ludzi, których znaczną część stanowią zwolennicy islamistów. – Nim ogłosili oni powstanie kalifatu, w tej części miasta istniała ich silna organizacja podziemna. A na starym rynku radykałowie dokonywali publicznych egzekucji, i to zanim formalnie zajęli miasto – przypomina analityk Chatham House Renad Mansour.

Odbicie tej części miasta przez Irakijczyków byłoby ogromną klęską tzw. Państwa Islamskiego, ale będzie bardzo trudnym zadaniem i najcięższą dotychczas bitwą z oddziałami ugrupowania. – To w mosulskim meczecie przywódca islamistów Al-Baghdadi jedyny raz wystąpił publicznie. Całkowita utrata miasta oznaczałaby dla islamistów utratę faktycznej stolicy – tłumaczył Mansour w BBC.

Na wieść o irackim ataku bojówkarze zaczęli przeszukiwać domy (głównie w pobliżu rzeki), próbując znaleźć mieszkańców mających telefony komórkowe. Wcześniej rozstrzeliwano takich, z góry zakładając, że każdy posiadacz komórki jest rządowym szpiegiem. Teraz jeszcze dżihadyści szukają tych, którzy mają ulotki zrzucane z rządowych samolotów, nawołujące do współpracy z atakującymi wojskami.

Korzystając ze zwrócenia uwagi islamistów na wschód, na zachodzie oddziały syryjskiej opozycji wsparte przez armię turecką dobiły centrum miasta Al-Bab, praktycznie kończąc bitwę trwającą od grudnia. – Część bojówkarzy ukrywa się jeszcze w podziemnych tunelach, to terroryści samobójcy gotowi na wszystko – powiedział jeden z syryjskich żołnierzy.

Al-Bab to największa miejscowość, jaką utrzymywali bojówkarze w Syrii, na pograniczu z Turcją.

Analityk Renad Mansour ostrzegł, że teraz tzw. Państwo Islamskie spróbuje odwrócić uwagę atakujących je wojsk, dokonując rajdów na ich zaplecza lub zamachów terrorystycznych.

Z drugiej strony administracja nowego amerykańskiego prezydenta szykuje plan całkowitego zniszczenia tzw. Państwa Islamskiego. Według „Washington Post" USA chcą „zmniejszyć front", by skupić się na walce z islamistami, a nie wplątywać się w syryjską wojnę domową czy „budowę demokratycznych struktur państwowych w Syrii", sądzi gazeta. W ten sposób Trump chce porzucić nie tylko tamtejszą opozycję, ale i kurdyjskich sojuszników.

Syrię pozostawiono by Turcji i Rosji. Ale Moskwa nie chce zostać sam na sam z krajem wyniszczonym wojną. W zeszłym tygodniu jej wiceminister spraw zagranicznych Michaił Bogdanow zaproponował UE, by ta sfinansowała odbudowę kraju. Przy czym Rosja nie zamierza w tym uczestniczyć. Propozycja spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem.