Eurocontrol ostrzega przed lotami nad Syrią. Możliwy atak

Europejska agencja kontroli ruchu lotniczego Eurocontrol ostrzegła linie lotnicze przed możliwym atakiem z powietrza na cele w Syrii. Załogi samolotów latajšcych nad wschodnim rejonem Morza Œródziemnego muszš zachować szczególna ostrożnoœć.

W komunikacie na swojej stronie internetowej Eurocontrol zalecił, by piloci samolotów pasażerskich, które latajš nad wschodnimi rejonami Morza Œródziemnego, zachowali szczególnš czujnoœć.

W cišgu najbliższych 72 godzin może dojœć do ataków z powietrza na cele w Syrii. Mogš w nich zostać użyte rakiety powietrze-ziemia oraz pociski samosterujšce, a te ostatnie mogš zakłócić funkcjonowanie urzšdzeń pokładowych w samolotach.

Zajmujšce się bezpieczeństwem lotów agencje w takich krajach jak USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja już wydały ostrzeżenie przed korzystaniem z syryjskiej przestrzeni powietrznej.

Jedyny komercyjny lot w tym regionie wykonał wczoraj samolot libańskich linii lotniczych Middle East Airlines.

Spodziewany atak na cele w Syrii ma zwišzek z atakiem wojsk rzšdowych na Dumę 8 kwietnia, w którym zginęło kilkadziesišt osób, a ponad 1000 zostało rannych. Armia syryjska jest podejrzewana o zastosowanie w tym ataku broni chemicznej.

Z powodu ataku na dumę prezydent Donald Trump odwołał swojš planowanš wizytę w Ameryce Łacińskiej, poinformował też, że w cišgu dwóch dni podejmie decyzję, jaka będzie reakcja USA na atak chemiczny w Syrii.

Eksperci sš zdania, że jeœli Amerykanie zdecydujš się na przeprowadzenie dużej akcji wojskowej, może to naruszyć interesy rosyjskie w Syrii. - A jeœli w wyniku tej akcji zginš Rosjanie, może to doprowadzić do nieprzewidywalnego rozwoju konfliktu – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitš" redaktor naczelny rosyjskiej „Nacjonalnoj Oborony" Igor Korotczenko.