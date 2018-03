Syria: Brytyjka z "kobiecej" jednostki Kurdów nie żyje

Anna Campbell, obywatelka Wielkiej Brytanii walczšca w szeregach kurdyjskiej milicji, złożonej wyłšcznie z kobiet, zginęła 15 marca w Syrii w wyniku ataku tureckiego lotnictwa - podaje "The Independent". Turcja prowadzi w Syrii operację "Gałšzka oliwna" wymierzonš w kurdyjskie formacje zbrojne.

Turcja utrzymuje, że operacja prowadzona przez jej wojska w Syrii, w regionie Afrin, to operacja o charakterze antyterrorystycznym, a kurdyjskie Powszechne Jednostki Ochrony (YPG) to zbrojne ramię zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujšcych Kurdystanu. Tymczasem USA traktujš YPG jako sojuszników w walce z Daesh - Kurdowie brali udział m.in. w wyzwalaniu Ar-Rakki, nieformalnej stolicy samozwańczego kalifatu, tzw. Państwa Islamskiego.

Ojciec 26-letniej Campbell wspominał córkę jako osobę "niezwykle odważnš, zdeterminowanš i oddanš sprawie".

Campbell jest pierwszš Brytyjkš walczšcš w szeregach ochotniczych jednostek stawiajšcych opór Daesh, która zginęła w Syrii (Brytyjczyków walczšcych z Daesh w Syrii zginęło łšcznie oœmiu).

Campbell pochodziła z Lewes, w Sussex Wschodnim. Brytyjka miała błagać swoich kurdyjskich przywódców, aby wysłali jš na front walk z Turkami w rejonie Afrin.

Ojciec kobiety mówi, że walczyła ona o lepszy œwiat.

- Patrzšc wstecz myœlę, że mogłem zrobić więcej, by zniechęcić jš do wyjazdu do Syrii, ale wiedziałem też, że nigdy by mi nie wybaczyła, gdybym jš przed tym powstrzymał - dodał mężczyzna.

Mark Campbell uważa, że jego córka miała "więcej człowieczeństwa w swoim małym palcu niż cała społecznoœć międzynarodowa".

Campbell walczyła w szeregach YPG od maja 2017 roku.

W północnej Syrii walczy obecnie ok. 50 tys. bojowników kurdyjskich tworzšcych YPG. W ramach tej formacji istnieje złożona wyłšcznie z kobiet brygada (YPJ), do której należała Campbell.