110-letnia Syryjka w drodze do Niemiec na spotkanie z wnuczką

Dla 110-latki to prawdopodobnie ostatnia w życiu szansa na spotkanie z wnuczką Nasrin. Zdeterminowana Laila Saleh wyruszyła z krewnymi z Kobane do Niemiec ryzykując niebezpieczną ucieczkę przez Turcję do Europy. Na początku listopada wszyscy dotarli na grecką wyspę Lesbos.

„Już nie mogę chodzić” – zwierzała się Laila agencji prasowej AFP. Staruszka marzy o samochodzie, który mógłby ją zawieźć do Nasrim do Niemiec. „Chcę zobaczyć Nasrin, zanim umrę. Lepiej spróbuję teraz niż później i tak Bóg zadecyduje” – mówi z determinacją w głosie.

Nasrin uciekła z Kobane w 2015 roku ze swoją siostrę Beriwan. Obie otrzymały azyl w Niemczech.

Nikt z krewnych staruszki nie zna jej dokładnej daty urodzenia. Agencja ONZ ds. Uchodźców uważa jednak, że dane w paszporcie - rok urodzenia 1907 – są wiarygodne. "Laila Saleh, 110-letnia uchodźczyni z Kobane. Jej jedynym życzeniem jest spotkanie się z wnuczką Nasrin" – taki tweet pojawił się na początku grudnia na profilu Agencji ONZ ds. uchodźców.

According to her documents she was born in Kobane, Syria in 1907, but despite her age Laila Saleh made the journey across the Aegean to the Greek island of Lesbos in an inflatable boat hoping to reach her granddaughter in Germany before she dies pic.twitter.com/SeQAKMUuxR